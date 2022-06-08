История и происхождение Крестного Древа

История древа Креста началась еще в библейские времена, во времена праотца Авраама и праведного Лота. Согласно Ветхому Завету после разрушения Содома и Гоморры праведный Лот укрылся со своими двумя дочерьми в пещере. Дочери его решили, что все человечество было истреблено и нет более мужчин, которые возьмут их в жены. Поэтому они напоили вином своего отца и согрешили с ним. От их детей впоследствии пошли два народа - моавитяне и аммонитяне. Лот был в отчаянии, когда узнал о поступке своих дочерей. Дальнейшая история не вошла в Священное Писание, но сохранилась в Предании Церкви.

Осознав свой грех, он пошел к Аврааму на покаяние. Авраам в знак епитимии дал Лоту три посоха, данные ему Святой Троицей, когда Бог в виде трех ангелов посещал его обитель, и сказал, чтобы он посадил эти посохи и поливал водой, и когда дерево обретет жизнь – это станет знамением его прощения.

Около 40 лет нес Лот труды: возил воду из Иордана на осле и поливал эти посохи (по другим версиям - три саженца или три горящих полена). Но часто искушал его диавол, принимая вид человека, просил пить и выпивал всю воду, и приходилось Лоту снова возвращаться на Иордан. И вот три посоха, три древа (кедр, кипарис и певг – сосна) срослись в одно, в единый ствол с тремя разделениями наверху – триединое дерево – образ Святой Троицы.

Лот понял, что грех его прощен.

И выросло дерево очень красивым. Позже, когда царь Соломон заканчивал строительство первого храма, ему нужно было большое дерево, чтобы положить на крышу святого храма, и подходящим нашли именно дерево Лота. Пришли, спилили его, но пристроить так и не смогли, ибо дерево постоянно менялось в размерах – то казалось короче, то увеличивалось. И, приписав это греху Лота, решили, что оно отвергнуто Богом, и выбросили его. Как здесь не вспомнить евангельские слова: «камень, его же не использовали строители - сей стал во главу угла..»!

Есть также предание, сохранившееся в западном христианстве, что после этого балку, сделанную из сего Древа, оставили в качестве скамейки на храмовом дворе (по другой версии, использовали для изготовления моста через реку). Известная своей мудростью царица Савская, приехав встретиться с Соломоном, присела на эту балку отдохнуть. Но была обожжена огнем, исходящим от Древа. После чего, поклонившись Древу, предрекла, что Спаситель мира будет повешен на нем, и оттого царству иудеев придет разорение и конец. Испугавшись, Соломон приказал закопать брус.

Впоследствии на этом месте была построена купальня для омовения жертвенных животных. Вода здесь прославилась исцелениями, и ее стали посещать многочисленные болящие (по разным преданиям, это или Силоамская, или Овчая купель).

Силоам, или Овчая купель

Через 700 лет, незадолго до страданий Господа Древо всплыло из вод купальни. Когда понадобилось делать Крест для Иисуса Христа, тогда вспомнили и про это отверженное дерево. За столько столетий пребывания в воде оно стало тяжелее камня, что усугубило страдания Спасителя, Который потом нес сделанный из него Крест и несколько раз падал под его тяжестью. Кроме того первосвященник Каиафа решил, что на этом искривленном дереве Христос будет мучиться сильнее, и распятие Его на этом дереве унизит Его ещё более.

Пророчества о том, что Христос будет распят на трехсоставном дереве, и указания, что эти три породы дерева священны, мы находим в книгах Ветхого Завета. Пророк Исаия предсказывал: "Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих" (Ис. 60:13). В православном богослужении это пророчество относится к Честному Древу Креста Христова. Богослужебные тексты называют Крест Христов кипарисом, певгом и кедром: «Яко кипарис милосердие, яко кедр же веру благовонную, яко певг истинную любовь приносяще, Господню Кресту поклонимся, на нем славяще Избавителя пригвоздившагося».

«Трисоставность» Креста у старообрядцев означает, что Крест обязательно должен изображаться восьмиконечным.

Ветхий Завет упоминает кедр и кипарис в числе райских деревьев. Для украшения Иерусалимского храма, являвшего образ рая, использовались кедр, кипарис и певг (пихта). Готовясь к строительству Дома Господня, Соломон просил Хирама, царя Тирского прислать ему кедровых дерев, кипарису и певгового дерева с Ливана.

В Ветхозаветных богослужениях для жертвенных дров использовались только определенные породы деревьев, имеющие запах, чтобы возносилось благоухание их к небу, а именно: кипарис, ель, миндаль, сосну, пихту, кедр, можжевельник, лимон, маслину, мирт, лавр, кедр и бальзамовый кустарник. Согласно ветхозаветной традиции, готовясь принести сына в жертву, Авраам взял дрова для всесожжения и возложил их на Исаака – подобно тому, как возлагают крест на плечи человека, ведомого на распятие. По мнению отцов Церкви дрова символизируют здесь Крест Христов. По словам Оригена, Исаак предъизображал Христа и как жертву, и как священника, ибо в Ветхом Завете только священники имели право приносить дрова для жертвоприношений.

В византийскую эпоху в окрестностях Иерусалима на месте, где, по преданию, росло Древо Креста, был образован монастырь. По одной из версий монастырь построила сама царица Елена. Затем император Константин подарил его грузинскому царю Мириану (265-342), обращенному в христианство св. Ниной, просветительницей Грузии, по совету которой Мириан отправился в Иерусалим как паломник и в старости (в 316 году) поселился в Святой Земле. Другая версия приписывает строительство монастыря на участке, приобретенном царем Мирианом, другому великому грузинскому царю – Вахтангу I Горг-Асалому (446-499), построившему много монастырей в Иерусалиме. Так или иначе, но сотни лет монастырь находился в руках грузин и служил обителью для паломников на Святую Землю с Кавказа.

Период расцвета монастыря приходится на время, когда царица Тамара выкупила у Цалах эд-Дина все грузинские святыни, захваченные мусульманами при вторжении в Иерусалим и она же финансировала их восстановление через своего казначея Шоту Руставели. В 1185 году в монастырь прибывает Шота Руставели и осуществляет ремонт строений. Именно в монастыре Креста он написал "Витязя в тигровой шкуре", там же есть его единственный автопортрет (Руставели был еще и художником-иконописцем) – он изобразил себя маленькой фигуркой, преклоняющейся перед двумя святыми. В этом монастыре Руставели умер, и там же, по преданию, похоронен, прямо за алтарем. Со временем Грузия как держава ослабла и монастырь купили греки-ортодоксы. С тех пор монастырь принадлежит греческой православной церкви, хотя до сего дня фрески на стенах подписаны древнегрузинским языком, а сам монастырь находится на ул. Шота Руставели.

И по сей день место, где произросло древо Креста, сохраняется позади главного алтаря и обозначено серебряным кругом. Его может посетить любой паломник, пребывающий на Святой Земле.