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5 главных ошибок в подготовке романтического вечера

Все люди склонны ошибаться, но в романтических отношениях ошибки приносят самые сильные эмоциональные переживания и судьбоносные потери. 

Чтобы этого не случилось, советуем заранее подумать, все ли из этого списка вы учли.

Испортят все: 5 главных ошибок в подготовке романтического вечера

Пыль в глаза

Желание произвести сильное впечатление на вторую половинку делает нас похожими на павлинов, распушивших пестрый хвост. Свидание, например, устраивается в столь роскошном ресторане, что просто невозможно скрыть своего глубокого удивления и даже испуга, когда приносят счет. Поверьте, этот стон точно не вызовет нужного эффекта.

Ярмарка тщеславия

Все мы - девушки скромные, но поговорить о себе любим, что уж там. Особенно, если весь праздник подготовили самостоятельно (разве сможет он обойтись без подробностей приготовления каждого блюда и украшений!). Увы, когда романтическое свидание превращается в нескончаемый поток хвастовства, партнер быстро улавливает главное – она так сильно любуется собой, что вряд ли обратит внимание на чужие заслуги.

По сценарию

Фатальными зачастую становятся и штампы в организации романтического свидания. Обязательный поход в кино (на концерт или спектакль), затем ужин при свечах в ресторане и предложение выпить кофе в момент расставания у подъезда.

Именно оригинальный, свежий взгляд на сценарий свидания может разогреть чувства возлюбленного много ярче. Если присмотреться к его интересам и устроить, например, поход в мастерскую скульптора, модельера или мастера тату, а там, словно спонтанно, сделать заказ мастеру на изготовление чего-то особенно восхитившего предмет вашей влюбленности, то это уже заявка на приятные впечатления.

Испортят все: 5 главных ошибок в подготовке романтического вечера

Квест

Излишняя замороченность при подготовке романтического свидания может испортить ожидаемый эффект от него. Например, вы решили устроить некое приключение своей половинке до того, как наступит вечер и вы окажетесь наедине. Придумывается маршрут, в коем более 5-7 пунктов, которые следует пройти в течение дня. Мужчина получает сложнейший ребус и, только если его удается разгадать, открывается следующий пункт, где должен оказаться возлюбленный. Но это лишь начало! На следующем этапе ему предстоит купить кролика в зоомагазине, поехать к зоо-модистке... На шестом или седьмом уровне приключения, предваряющего романтическое свидание, мужчина должен заехать в галстучный магазин и купить себе бабочку, совпадающую по цвету с ленточкой и ковриком того кролика. Потом еще чего-нибудь, связанное с парфюмом или запонками для рубашки, а уж после всех этих утомительных зигзагов по городу с головоломками на каждом этапе, его ждет награда. «Награда», как часто бывает, думает, что она все так увлекательно и весело придумала, что он явится пред нею преисполненный пылких чувств. Увы, получает она раздраженного бесчисленными наивными и бестолковыми испытаниями мужчину, который крепко задумался о том, хочет ли он получать эти головоломки в дальнейшем и не только перед свиданием.

На край земли

Желание увезти избранника далеко-далеко, туда, где он будет принадлежать только ей и лучше на берегу ласкового моря или хотя бы в уютном лесном шале, может серьезно осложнить жизнь работающего мужчины. Если он задолго до романтического свидания не планировал улететь (уехать) на пару-тройку дней из города, где у него куча дел, то шоковое состояние ему обеспечено. Следуя сердечному желанию угодить своей возлюбленной и мужскому правилу «делай все во имя любви», он не в силах отказать невинному капризу. Что ему делать, ведь он влюблен? Скрепя сердце мужчина делает вид, что очень этому рад, но уже через сутки он понимает, что все его мысли и даже вся нервная система вместо релакса и наслаждения обществом любимой женщины, получают состояние предельной тревоги. Ведь неожиданный отъезд может быть чреват не самым приятными последствиями для карьеры или целого бизнеса. 

Источник : ttps://otnosheniya.temaretik.com/2484799498370418744/

 А вы знали об  этом?   

Тема отцелюбия римлянки рождена древней римской легендой. О ней впервые упомянул в своих сочинениях один из римских писателей Валерий Максим, живший в начале первого тысячелетия во времена правления императора Тиберия. Легенда гласит, что некий римлянин Цимон (Кимон), приговоренный к смертной казни, сидел в тюрьме в ожидании исполнения приговора.Тюремщики, считая, что старик и сам умрет, если его не кормить, перестали давать ему еду. Тюремщики, считая, что старик и сам умрет, если его не кормить, перестали давать ему еду. Его дочери Перо было разрешено ежедневно навещать отца, убирать за ним, поить водой, но ей было запрещено приносить с собой еду. Дочь, недавно родившая ребенка, у которой была лактация, не могла спокойно смотреть на голодные страдания изможденного Цимона. Она решила тайно подкармливать его своим молоком. В те времена кормление взрослого человека считалось инцестом, своего родителя –кровосмешением. Но дочь под страхом собственной смерти рисковала во имя отца. Прошел месяц, другой, а старик так и не умер от голода. Стражники, решившие понаблюдать за ним, увидели, что дочь кормит грудью своего отца. Палачи сообщили об этом коллегии судей, которых так поразил поступок любящей дочери, что они помиловали и дочь, и отца. Так дочь, практически жертвуя собой, спасла отца.                                                                                                                                                     

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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