5 главных ошибок в подготовке романтического вечера

Все люди склонны ошибаться, но в романтических отношениях ошибки приносят самые сильные эмоциональные переживания и судьбоносные потери.

Чтобы этого не случилось, советуем заранее подумать, все ли из этого списка вы учли.

Пыль в глаза

Желание произвести сильное впечатление на вторую половинку делает нас похожими на павлинов, распушивших пестрый хвост. Свидание, например, устраивается в столь роскошном ресторане, что просто невозможно скрыть своего глубокого удивления и даже испуга, когда приносят счет. Поверьте, этот стон точно не вызовет нужного эффекта.

Ярмарка тщеславия

Все мы - девушки скромные, но поговорить о себе любим, что уж там. Особенно, если весь праздник подготовили самостоятельно (разве сможет он обойтись без подробностей приготовления каждого блюда и украшений!). Увы, когда романтическое свидание превращается в нескончаемый поток хвастовства, партнер быстро улавливает главное – она так сильно любуется собой, что вряд ли обратит внимание на чужие заслуги.

По сценарию

Фатальными зачастую становятся и штампы в организации романтического свидания. Обязательный поход в кино (на концерт или спектакль), затем ужин при свечах в ресторане и предложение выпить кофе в момент расставания у подъезда.

Квест

Именно оригинальный, свежий взгляд на сценарий свидания может разогреть чувства возлюбленного много ярче. Если присмотреться к его интересам и устроить, например, поход в мастерскую скульптора, модельера или мастера тату, а там, словно спонтанно, сделать заказ мастеру на изготовление чего-то особенно восхитившего предмет вашей влюбленности, то это уже заявка на приятные впечатления.

Излишняя замороченность при подготовке романтического свидания может испортить ожидаемый эффект от него. Например, вы решили устроить некое приключение своей половинке до того, как наступит вечер и вы окажетесь наедине. Придумывается маршрут, в коем более 5-7 пунктов, которые следует пройти в течение дня. Мужчина получает сложнейший ребус и, только если его удается разгадать, открывается следующий пункт, где должен оказаться возлюбленный. Но это лишь начало! На следующем этапе ему предстоит купить кролика в зоомагазине, поехать к зоо-модистке... На шестом или седьмом уровне приключения, предваряющего романтическое свидание, мужчина должен заехать в галстучный магазин и купить себе бабочку, совпадающую по цвету с ленточкой и ковриком того кролика. Потом еще чего-нибудь, связанное с парфюмом или запонками для рубашки, а уж после всех этих утомительных зигзагов по городу с головоломками на каждом этапе, его ждет награда. «Награда», как часто бывает, думает, что она все так увлекательно и весело придумала, что он явится пред нею преисполненный пылких чувств. Увы, получает она раздраженного бесчисленными наивными и бестолковыми испытаниями мужчину, который крепко задумался о том, хочет ли он получать эти головоломки в дальнейшем и не только перед свиданием.

На край земли

Желание увезти избранника далеко-далеко, туда, где он будет принадлежать только ей и лучше на берегу ласкового моря или хотя бы в уютном лесном шале, может серьезно осложнить жизнь работающего мужчины. Если он задолго до романтического свидания не планировал улететь (уехать) на пару-тройку дней из города, где у него куча дел, то шоковое состояние ему обеспечено. Следуя сердечному желанию угодить своей возлюбленной и мужскому правилу «делай все во имя любви», он не в силах отказать невинному капризу. Что ему делать, ведь он влюблен? Скрепя сердце мужчина делает вид, что очень этому рад, но уже через сутки он понимает, что все его мысли и даже вся нервная система вместо релакса и наслаждения обществом любимой женщины, получают состояние предельной тревоги. Ведь неожиданный отъезд может быть чреват не самым приятными последствиями для карьеры или целого бизнеса.

Источник : ttps://otnosheniya.temaretik.com/2484799498370418744/

А вы знали об этом?

Тема отцелюбия римлянки рождена древней римской легендой. О ней впервые упомянул в своих сочинениях один из римских писателей Валерий Максим, живший в начале первого тысячелетия во времена правления императора Тиберия. Легенда гласит, что некий римлянин Цимон (Кимон), приговоренный к смертной казни, сидел в тюрьме в ожидании исполнения приговора.Тюремщики, считая, что старик и сам умрет, если его не кормить, перестали давать ему еду. Тюремщики, считая, что старик и сам умрет, если его не кормить, перестали давать ему еду. Его дочери Перо было разрешено ежедневно навещать отца, убирать за ним, поить водой, но ей было запрещено приносить с собой еду. Дочь, недавно родившая ребенка, у которой была лактация, не могла спокойно смотреть на голодные страдания изможденного Цимона. Она решила тайно подкармливать его своим молоком. В те времена кормление взрослого человека считалось инцестом, своего родителя –кровосмешением. Но дочь под страхом собственной смерти рисковала во имя отца. Прошел месяц, другой, а старик так и не умер от голода. Стражники, решившие понаблюдать за ним, увидели, что дочь кормит грудью своего отца. Палачи сообщили об этом коллегии судей, которых так поразил поступок любящей дочери, что они помиловали и дочь, и отца. Так дочь, практически жертвуя собой, спасла отца.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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