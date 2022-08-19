Кашалот , который потопил более 20 китобойных судов и выжил в столкновениях еще с восемью десятками

Массивного 21-метрового кашалота-альбиноса назвали Мокко Дик и он был одним из двух китов, вдохновивших Германа Мелвилла на создание романа «Моби Дик». Мокко Дик получил свое имя, когда его впервые заметили у берегов Чили близ острова Мокко; последняя часть имени «Дик», как полагают, возникла просто от практики называть некоторых опасных китов распространенными именами, такими как «Дик» или «Том». Китобои, которые первыми заметили его, попытались убить кашалота, но он выжил.

Мокко – небольшой остров у побережья Чили, который использовался такими мореплавателями, как Фрэнсис Дрейк и Оливье ван Ноорт , в качестве базы снабжения. Пираты также часто причаливали к острову, чтобы набраться сил перед новыми набегами.

В течение следующих 28 лет Мокко Дик заработал репутацию одного из самых хитрых и страшных китов в океане. За это время его преследовали по меньшей мере 100 китобойных судов. Он успешно уничтожил около 20 из тех кораблей, которые атаковали его, и спасся от всех, кроме последнего.

По словам знаменитого исследователя и писателя Джереми Рейнольдса, Мокко Дик наконец встретил свою гибель после того, как вступился за самку кашалота, чей детеныш был убит китобоями. Самка попыталась оттолкать детеныша от китобоев после того, как он был загарпунен, но вскоре детеныш перевернулся брюхом вверх. Когда кашалотиха поняла, что ее детеныш мертв, она повернулась к китобоям и безуспешно попыталась потопить их корабль. Но сама была поражена гарпуном и смертельно ранена, прежде чем смогла ударить по кораблю.

Наблюдая за всем этим, Мокко Дик решил вступить в бой и тоже напал на китобойное судно. Мокко Дик успешно уничтожил одну из небольших китобойных лодок, но при этом был ранен гарпуном.

Вот рассказ Рейнольдса о том, что произошло затем (сам он услышал эту историю от первого помощника китобойного судна, которое в конце концов одолело Мокко Дика):

«Сделав прыжок к лодке, он устремился перпендикулярно вниз, отбросив кормового гребца, который в то время был рулевым, на десять футов, и он ударился о длинное рулевое весло при падении. Несчастный моряк упал головой вперед как раз на плавники кита, когда тот нырял, и его потянуло вниз смыкающимися водами, как будто он был пёрышком. После того, как его унесло на большую глубину, он вынырнул, задыхаясь и захлебываясь, и был поднят на борт под сердечные поздравления своих товарищей.

Изнемогая от ран, напряжения и огромного давления воды над головой, громадное существо было вынуждено снова подняться наверх, чтобы вдохнуть свежего воздуха. И он действительно всплыл, вынырнув на двадцать футов своей гигантской длины над волнами, повинуясь импульсу подъема.

Кит не был расположен сдаваться. Он снова бросился прочь, как мне показалось, с удвоенной энергией. Четверть мили, которые нас разделяли, мы преодолели вмиг, как будто вода оказывала не больше сопротивления, чем воздух. Наш «приз» тут же резко пришел в себя, его массивное тело дрожало и дергалось, словно под воздействием гальваники.

Я дал команду тянуть дальше и, схватив гарпун, когда мы подошли к нему, дважды вонзил его в тело кита, без сомнения, частично ошеломив его силой и уверенностью ударов. Яростно развернувшись, он ответил на это «приветствие» отчаянным рывком к лодке. Мы были так близко к нему, что было невозможно избежать столкновения любым практически осуществимым манёвром.

Но в критический момент, когда мы ожидали, что он вот-вот нас раздавит, его силы, казалось, ослабли. Роковое копье достигло очага жизни. Силы покинули его на середине пути, и, тихо опустившись под наш киль, задевая его, он снова поднялся за несколько десятков футов от нас, на стороне, противоположной той, с которой нападал.

– Ложитесь в дрейф, ребята, и давайте нападём на него! – скомандовал я, видя, что дух его окончательно сломлен. Но копье и гарпун были теперь бесполезны. Работа уже была сделана. Умирающее животное билось в водовороте кровавой пены, а океан далеко вокруг был окрашен в багровый цвет. – Глядите в оба! – крикнул я, когда он начал порывисто плавать по кругу, ударяя по воде попеременно головой и хвостом и яростно стуча зубами. – Глядите в оба, или мы пойдем ко дну!

Когда я отдал команду, поток чёрной, запёкшейся крови поднялся фонтаном над умирающим животным и обрушился ливнем вокруг, окропив, или, скорее, окатив нас, брызгами крови.

И чудовище, в своем последнем припадке, взмахнуло своим огромным хвостом в воздухе, а затем в течение минуты молотило воду по обе стороны от себя быстрыми и мощными ударами; звук сотрясений напоминал звук пушечного выстрела. Затем он медленно и тяжело повернулся на бок и лежал мёртвой массой в море, в котором так долго оказывался победителем.

– Наконец-то он попался! – закричал я во весь голос. – Ура! Ура! Ура! – и, сорвав с головы фуражку, начал подбрасывать её в воздух, прыгая при этом на месте, как сумасшедший».

После того, как Мокко Дик был убит, в его теле было обнаружено более 20 гарпунов.

Другим китом, вдохновившим образ Моби Дика, был огромный кашалот, который уничтожил судно «Эссекс» в 1820 году в 3000 км к западу от Южной Америки. Герман Мелвилл узнал об истории «Эссекса», когда китобойное судно, на котором он находился, всего в 100 милях от того места, где был потоплен «Эссекс», встретилось с другим китобойным судном, на борту которого был сын первого помощника «Эссекса» Оуэна Чейза.

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А вы знали об этом?

Жемчуг – единственный драгоценный камень, который извлекают из живых организмов.Впервые в качестве украшения жемчуг стали использовать в китайской, греческой, римской, ассирийской цивилизации. А вот египтяне обходили его стороной – они славились изготовлением колье, браслетов, колец из других драгоценных материалов. В одном из японских музеев есть украшение из жемчуга, которое нашли 10000 лет назад. Исторической родиной жемчуга считается Персидский залив. Однако залежи минерала есть и в Венесуэле. Впервые об этом узнал Христофор Колумб во время своего путешествия. Произошло это так: мореплаватель остановился на одном из берегов Южной Америки, и когда готовил ужин, состоящий из устриц на огне, то обнаружил внутри нее жемчужину. После этого открытия производство жемчуга увеличилось в несколько раз. Раньше жемчуг можно было носить только девственницам. Древние ювелиры считали жемчуг символом чистоты и невинности, а потому часто ассоциировали его с образом Девы Марии. По этой причине большинство российских икон с изображением Богородицы украшают жемчугом, и именно поэтому украшения из данного минерала невесты часто надевают на свадьбу. Жемчужная нить, принадлежавшая Шанель, сейчас стоит около 400 тысяч долларов. Еще одно знаменитое украшение принадлежало в ХХ веке Элизабет Тейлор – жемчужина Перегрина, весом в 56 карат. После смерти актрисы, украшение купили на аукционе за 11,8 миллиона долларов. В 2007 году на аукционе Christie’s за 7 миллионов долларов было продано ожерелье Baroda, состоящее из нескольких нитей и 68 натуральных жемчужин, диаметром от 10 до 16 мм. Их нашли в водах Тихого океана.

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