Самые смешные "Анекдоты от Отари"





Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

























Почему в Армении не любят по утрам слушать армянское радио?Ответ : «Потому ,что по утрам передача начинается со слов — вынимание , вынимание» !!!





Мужик загорает на нудистском пляже. Во избежание ожогов прикрыл свой самый важный орган шляпой. Проходящая мимо дама ехидно заметила: – Настоящий джентльмен приподнимает шляпу в присутствии дамы. – Мадам, если бы вы были настоящей – она приподнялась бы сама!





— В трамвае старушка трогает молодого человека за плечо: — Вы сейчас слазите? — Бабуля! Я слезаю только по утрам и только с хорошеньких женщин... — Сопляк! Молокосос! В наше время с хорошеньких женщин не слазили, а с трудом сползали...



С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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