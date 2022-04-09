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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                             Смейтесь на здоровье !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Почему в Армении не любят по утрам слушать армянское радио?Ответ : «Потому ,что по утрам  передача начинается со слов — вынимание , вынимание» !!!
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Мужик загорает на нудистском пляже. Во избежание ожогов прикрыл свой самый важный орган шляпой. Проходящая мимо дама ехидно заметила: – Настоящий джентльмен приподнимает шляпу в присутствии дамы. – Мадам, если бы вы были настоящей – она приподнялась бы сама!
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
— В трамвае старушка трогает молодого человека за плечо:  — Вы сейчас слазите?  — Бабуля! Я слезаю только по утрам и только с хорошеньких женщин...  — Сопляк! Молокосос! В наше время с хорошеньких женщин не слазили, а с трудом сползали...
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
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