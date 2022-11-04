Как душа умершего прощается с родными, когда уходит из тела

Мы часто задаемся вопросом о том, как прощается душа умершего человека с близкими. Куда она уходит и какой путь проделывает. Ведь не зря так важны дни поминания ушедших в мир иной.

Кто-то не верит в существование души после смерти человека, кто-то, наоборот, усердно к этому готовится и стремится, чтобы его душа жила в раю. В статье мы попробуем разобраться с интересующими вопросами и понять, есть ли на самом деле жизнь после смерти и как душа прощается с родными.

Что происходит с душой после смерти тела

В нашей жизни все важно и в том числе смерть. Наверняка не раз каждый задумывался о том, что же будет потом. Кто-то боится наступления этого момента, кто-то с нетерпением его ждет, а некоторые просто живут и не вспоминают о том, что рано или поздно жизнь подойдет к концу. Но следует сказать, что все наши мысли о смерти имеют огромное влияние на нашу жизнь, на ее течение, на наши цели и желания, действия.

Большинство христиан уверены, что смерть физическая не приводит к полному исчезновению человека. Вспомните, что наше вероучение и приводит к тому, что человек должен стремиться жить вечно, но поскольку это невозможно, то мы истинно верим в то, что наше тело умирает, но душа выходит из него и вселяется в нового, только что рожденного человека и продолжает свое существование на этой планете.

Душа после смерти по дням

Однако, прежде чем попасть в новое тело, душа должна прийти к Отцу, чтобы там «отчитаться» за пройденный путь, рассказать о своей земной жизни. Именно в этот момент мы привыкли говорить о том, что на небе решается, куда попадет душа после смерти: в ад или в рай.

Сложно сказать о том, какой именно путь проходит душа, пока движется навстречу Богу. Православие ничего об этом не говорит. Но мы привыкли выделять поминальные дни, после смерти человека. Традиционно, это третий, девятый и сороковой день. Некоторые авторы церковных писаний уверяют, что именно в эти дни происходят какие-то знаковые события на пути души к Отцу.

Церковь не оспаривает такие мнения, но и не признает их официально. Но существует особое учение, где рассказывается обо всем, что происходит после смерти и почему именно эти дни выбраны, как особые.

Третий день после смерти

Третий день – это день, когда совершается обряд погребения умершего. Почему именно третий? Это связано с Воскресением Христа, которое произошло именно на третий день после крестной смерти, а также в этот день произошел праздник победы Жизни над смертью. Однако некоторые авторы понимают этот день по-своему и говорят об этом. В качестве примера можно взять свт. Симеона Солунского, который говорит о том, что третий день является символом того, что усопший, а также все его близкие верят в Святую Троицу, а потому стремятся, чтобы умерший попал к трем евангельским добродетелям. Вы спросите, что это за добродетели? А все очень просто: это знакомые всем вера, надежда и любовь. Если при жизни человек не мог обрести этого, то после смерти у него есть возможность, наконец, встретиться со всеми тремя.

Также с третьим днем связывают то, что человек на протяжении жизни совершает какие-то действия и имеет свои определенные мысли. Все это выражается при помощи трех составляющих: разума, воли и чувства. Вспомните, что на похоронах мы просим о том, чтобы Бог отпустил умершему все его грехи, которые совершались помышлением, делом и словом.

Есть также мнение о том, что третий день выбран потому, что в этот день в молитве собираются тех, кто не отрицает памятство тридневного Воскресения Христова.

Девять дней после смерти

Следующий день, в который принято поминать усопших, - девятый. Свт. Симеон Солунский говорит о том, что этот день связан с девятью ангельскими чинами. Усопший близкий мог бы быть причислен к этим чинам в качестве нематериального духа.

А вот Святой Паисий Святогорец напоминает о том, что дни поминовения существуют для того, чтобы мы молились о своих умерших близких. Смерть грешника он приводит в качестве сравнения с отрезвевшим человеком. Он говорит о том, что, живя на земле, люди совершают грехи, подобно пьяным, они просто не понимают того, что делают. Но, когда они попадают на небо, то словно отрезвляются и, наконец, понимают, что же было совершено при жизни. А помочь им можем именно мы, своей молитвой. Таким образом мы можем спасти их от наказания и обеспечить нормальное существование в мире ином.

Сорок дней после смерти

Еще один день, когда принято совершать поминовение ушедшего близкого. В церковной традиции этот день появился для «вознесения Спасителя». Вознесение это произошло как раз на сороковой день после его Воскресения. Также упоминание об этом дне можно найти в «Апостольских постановлениях». Здесь также рекомендуется поминать усопшего на третий, девятый и сороковой день после его смерти. На сороковой день израильский народ поминал Моисея и так гласит древний обычай.

Разлучить любящих друг друга людей не может ничего, даже смерть. На сороковой день принято молиться о близких, любимых людях, просить Бога, чтобы он простил близкому нашему все его грехи, совершенные при жизни, и подарить ему рай. Именно эта молитва прокладывает некий мост между миром живых и мертвых и позволяет нам «связаться» со своими любимыми.

Наверняка многие слышали о существовании сорокоуста – это Божественная литургия, которая заключается в том, что усопшего поминают ежедневно на протяжении сорока дней. Это время имеет большое значение не только для души усопшего, но и для его близких. В это время они должны смириться с мыслью о том, что любимого и близкого человека больше нет рядом и отпустить его. С момента его смерти его судьба должна находиться в руках Бога.

Уход души после смерти

Наверное, еще не скоро люди получат ответ на вопрос о том, куда попадает душа после смерти. Ведь она не прекращает жить, но находится уже в ином состоянии. Да и как можно указать на то место, которого не существует в нашем мире. Однако можно дать ответ на вопрос относительно того, к кому отправится душа умершего человека. Церковь утверждает, что она попадает к самому Господу и Его святым, там же она встречается со всеми близкими и родными, которые были любимы при жизни и ушли раньше.

Местонахождения души после смерти

Как уже говорилось, после смерти человека его душа попадает к Господу. Он решает, куда отправить ее до того момента, как она отправится на Страшный суд. Итак, душа попадает в Рай или в Ад. Церковь говорит, что Бог принимает это решение самостоятельно и выбирает место пребывания души в зависимости от того, что она выбирала чаще при жизни: тьму или свет, добрые дела или греховные. Рай и Ад сложно назвать какими-то определенными местами, куда приходят души, скорее, это некое состояние души, когда она находится в согласии с Отцом или же, наоборот, выступает против Него. Также у христиан есть мнение относительно того, что прежде чем предстать пред страшным судом, мертвые воскрешаются Богом и душа воссоединяется с телом.

Мытарства души после смерти

Пока душа идет к Господу, ее сопровождают различные мытарства и испытания. Мытарства, по мнению церкви, - это обличение злыми духами тех или иных согрешений, которым предавался человек при жизни. Вдумайтесь, слово «мытарства» явно имеет соприкосновения с давним словом «мытня». На мытне раньше собирали налоги и платили штрафы. Что касается мытарств души, то здесь вместо налогов и штрафов берутся добродетели души, а также в качестве платы необходимы молитвы близких, которые они совершают в поминальные дни, о которых говорилось ранее.

Но не стоит называть мытарства платой Господу за все то, что человек совершал при жизни. Лучше это назвать признанием души того, что ее отягощало при жизни человека, того, чего он не мог почувствовать по каким-либо причинам. Каждый человек имеет возможность избежать этих мытарства. Об этом гласят строки из Евангелия. Там говорится о том, что нужно лишь верить в Бога, слушать Его слово и тогда Страшного суда удастся избежать.

Жизнь после смерти

Следует запомнить одну лишь мысль, что для Бога мертвых не существует. В одинаковом положении у Него находятся те, кто живет земной жизнью и те, кто живет загробной. Однако есть и одно «но». Жизнь души после смерти, а точнее, место ее нахождения, зависит от того, как человек проживет свою жизнь земную, насколько грешен он будет, с какими помыслами пройдет свой путь. У души тоже есть своя судьба, посмертная, вот она то и зависит от того, какие отношения сложатся у человека с Богом при жизни.

Страшный суд

В учениях церкви говорится о том, что после смерти человека душа попадает на некий частный суд, откуда отправляется в рай или ад, а там уже ожидает Страшного суда. После него все мертвые воскресают и возвращаются в тела. Очень важно, чтобы в тот самый период между этими двумя судами близкие не забывали о молитвах об усопшем, об обращениях к Господу о помиловании его, прощении ему его грехов. Также следует совершать различные добрые дела в его воспоминание, поминать во время Божественной литургии.

Дни поминок

«Поминки» - это слово известно каждому, но каждый ли знает его точное значение. Следует обратить внимание, что эти дни нужны для молитвы об усопшем близком человеке. Родственники должны просить Господа о прощении и помиловании, просить о том, чтобы Он даровал ему Царствие небесное и даровал жизнь подле Себя. Как уже говорилось, особенно эта молитва важна в третий, девятый и сороковой дни, которые считаются особыми.

Каждый христианин, который потерял близкого человека, в эти дни должен являться в церковь на молитву, также следует просить церковь о том, чтобы она молилась вместе с ним, можно заказать заупокойное богослужение. Кроме этого, на девятый и сороковой день нужно посетить кладбище и организовать поминальную трапезу для всех близких людей. Также к особым дням для поминовения молитвой относится первая годовщина после смерти человека. Последующие также имеют значение, но уже не такое сильное, как первая.

Святые отцы говорят о том, что одной только молитвы в определенный день недостаточно. Родственникам, оставшимся в мире земном, следует вершить добрые дела, во славу усопшего. Это считается проявлением любви к ушедшему.

Путь после жизни

Не стоит относиться к понятию «путь» души к Господу, как к некой дороге, по которой движется душа. Земным людям сложно познать загробную жизнь. Один греческий автор утверждает, что наш ум не способен познать вечности, даже если он будет всесильным и всеведущим. Это связано с тем, что природа наш разум, по своей природе, ограничен. Мы устанавливаем определенный предел во времени, устанавливая себе конец. Однако всем нам известно, что в вечности нет конца.

Застряли между мирами

Иногда происходит так, что в доме происходят необъяснимые вещи: вода начинает идти из закрытого крана, сама собой открывается дверь шкафа, падает какая-нибудь вещь с полки и многое другое. Большинство людей такие события довольно сильно пугают. Кто-то скорее бежит в церковь, кто-то вообще вызывает священника домой, а некоторые вовсе не обращают на происходящее внимания.

Скорее всего, это умершие родственники пытаются выйти на связь со своими родными. Здесь можно говорить о том, что душа покойного в доме и хочет что-то сказать своим близким. Но прежде чем выяснять, зачем она пришла, следует узнать, что же происходит с ней в потустороннем мире.

Чаще всего такие визиты наносят души, которые застряли между этим миром и потусторонним. Некоторые души вообще не понимают где находятся и куда им стоит двигаться дальше. Такая душа стремиться вернуться в свое физическое тело, но сделать это уже не может, поэтому "зависает" между двумя мирами.

Такая душа продолжает все осознавать, мыслить, она видит и слышит живых людей, но вот они ее увидеть уже не могут. Такие души принято называть привидениями, или призраками. Сложно сказать о том, сколько такая душа будет пребывать в этом мире. Это может продлиться несколько дней, а может затянуться не на один век. Чаще всего призраки нуждаются в помощи. Им нужно помочь добраться до Творца и, наконец, обрести покой.

Души умерших приходят к родным во сне

Это нередкое явление, пожалуй, одно из самых распространенных. Часто можно услышать о том, что к кому-то душа пришла прощаться во сне. Такие явления в отдельных случаях имеют разное значение. Подобные встречи радуют не всех, а точнее сказать, подавляющее большинство сновидцев пугают. Другие же вообще не обращают внимания на то, кто и при каких обстоятельствах им снится. Давайте же выясним, о чем могут рассказать сны, в которых души умерших видят родных, и наоборот. Толкования обычно такие:

Сон может быть предупреждением о приближении каких-то событий в жизни. Возможно, душа приходит просить прощения за все то, что было совершено при жизни. Во сне душа умершего родного человека может рассказать о том, как он там "устроился". Через сновидца, к которому душа явилась, она может передать послание другому человеку. Душа умершего человека может просить своих родственников и близких о помощи, являясь во сне.

Это не все причины, по которым умершие приходят к живым. Более точно определить значение такого сна может только сам сновидец.

Совсем неважно, как душа умершего прощается с родными, когда уходит из тела, важно то, что она пытается что-то сказать, чего не было сказано при жизни, или же помочь. Ведь каждый знает, что душа не погибает, а наблюдает за нами и пытается всячески помогать и оберегать.

Странные звонки

Сложно однозначно ответить на вопрос о том, помнит ли душа умершего своих родных, однако по происходящим событиям можно предположить, что помнит. Ведь многие видят эти знаки, чувствуют присутствие близкого человека рядом, видят сны с его участием. Но это далеко не все. Некоторые души пытаются связаться со своими родными посредством телефонной связи. Люди могут получать сообщения с неизвестных номеров со странным содержанием, принимать звонки. Но если попытаться перезвонить на эти номера, то оказывается, что их вовсе не существует.

Обычно такие сообщения и звонки сопровождаются странным шумом и другими звуками. Именно треск и шум является некой связью между мирами. Это может быть одним из ответов на вопрос о том, как душа умершего прощается с родными и близкими людьми. Ведь звонки поступают лишь в первые дни после смерти, потом все реже, а после и вовсе пропадают.

Души могут "звонить" по разным причинам, возможно, душа умершего прощается с родными, хочет что-то сообщить или о чем-то предупредить. Не стоит бояться этих звонков и игнорировать их. Наоборот, попытайтесь понять их смысл, возможно, они смогут помочь вам, а может быть, кто-то нуждается в вашей помощи. Умершие не станут звонить просто так, с целью развлечения.

Отражение в зеркале

Как прощается душа умершего человека с близкими через зеркала? Все очень просто. Некоторым людям умершие родственники являются в зеркалах, экранах телевизоров и мониторах компьютеров. Это один из способов попрощаться со своими любимыми людьми, увидеть их в последний раз. Наверняка не зря именно зеркала часто используются для различных гаданий. Ведь они считаются коридором между нашим миром и потусторонним.

Кроме зеркала, умершего также можно увидеть в воде. Это тоже довольно распространенное явление.

Тактильные ощущения

Это явление тоже можно назвать распространенным и вполне реальным. мы можем чувствовать присутствие умершего родственника через ветерок, проходящий рядом или некое прикосновение. Кто-то просто ощущает его присутствие без какого-либо контакта. Многие в моменты сильной печали ощущают, что их кто-то обнимает, пытается прижать к себе в тот момент, когда рядом никого нет. Это душа родного человека приходит успокоить своего любимого или родного, который находится в непростой ситуации и нуждается в помощи.

Заключение

Как видим, есть множество способов того, как душа умершего прощается с родными. Кто-то верит во все эти тонкости, многие побаиваются, а некоторые вовсе отрицают существование подобных явлений. Точно ответить на вопрос о том, сколько душа умершего находится с родными и каким образом она с ними прощается, нельзя. Здесь многое зависит от нашей веры и желания еще хоть разок встретиться с любимым человеком, который ушел из жизни. В любом случае нельзя забывать об умерших, в дни поминовения нужно молиться, просить Бога о прощении для них. Также помните, что души умерших видят родных и всегда о них заботятся.

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А вы знали об этом?

Любопытно, что Сталин «не жалел» денег для поощрения солдат и партизан не только зарплатами, орденами и медалями, но и денежными премиями. Например, за уничтоженный паровоз выплачивали 750 рублей, за танк –500 рублей , за транспортный самолет – 1500 рублей и т.д..Честно говоря, «щедрость» товарища Сталина поражает воображение, поскольку в годы войны бутылку , например , водки на «черном рынке» можно было купить от 300 до 800 рублей!

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