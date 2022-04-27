В Советской армии грузовики могли сами себя закопать в землю по самую крышу. Гениальное изобретение СССР

В времена Советской армии, выкопать земляную траншею для людей было не так то просто,а уже для техники и совсем сложно. Поэтому люди пытались облегчить себе работу с помощью специальных устройств. Разработанная система носила название "Периметр". Она была разработана учеными из города Бронницы, которые занимались научно-исследовательскими работами.



Данная система была одинакова как для грузовиков, так и для гусеничных танков. Система "Периметр" цеплялась сзади за грузовиками и имела в своей структуре: рычаги, которые двигались во время передвижения транспорта, а также рамки, которые срезали землю. Одни рамки представляли собой ножи, которые срезали землю, а другие - перемещали ее в сторону. Во время движения задняя часть грузовиков превращалась в экскаватор. Она смещала грунт назад, а потом ее вывозили.

Что касается ширины и длины системы, она была для всего вида транспорта одинаковой, не зависимо от их габаритов. В дальнейшем такое оборудование было переделано. Это было связано с тем, что в темное время суток, водители плохо видели место работы, а также не слышали шум работы ножей. А это в свою очередь приводило к погрешности опускания ножей, что в результате сказывалось на качестве вырытой траншеи.



Недостатком в работе данной системы было то, что в тот момент, когда из строя выходила одна деталь, надо было производить замену всех запчастей.

Хочется отметить, что водитель грузовика или танка с использованием данного оборудования мог себя закапать всего лишь за несколько часов.

Что вы думаете по этому поводу?

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