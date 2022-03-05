Интересные факты о сфинксе

Египетский Сфинкс, или Великий Сфинкс Гизы — визитная карточка Египта. Хотя было установлено, что гигантская статуя была создана человеком (хотя бы этот факт сомнению не подлежит), до сих пор ученые так и не определили зачем она была построена. Некоторые говорят, что древние создали её чтобы отдать дань уважения божеству. Другие утверждают, что египетские правители построили его только из собственной прихоти,и особого религиозного значения статуя не имела.

Тем не менее многие считают, что египетский сфинкс — это историческое сокровище, независимо от причин его постройки.

В целом, египетский Сфинкс — штука довольно загадочная и вот лишь некоторые удивительные факты о сфинксе

15. Египетский сфинкс — самая старая статуя

Хотя фактический возраст до сих пор точно не определен, считается что сфинкс — старше любых других скульптур. Хотя в Египте были найдены несколько более ранних статуй — это были все равно сфинксы) (пусть и меньшего размера)

14. Египетский сфинкс — самая большая скульптура из камня

Хотя египетский сфинкс не является самым старым изображением Сфинкса, это, тем не менее, самая старая и самая большая статуя, сделанная из единого камня. Египетский Сфинкс имеет длину 72 метра и возвышается на 20 метров.

Тем удивительнее, как древние люди смогли вырезать этот массивный памятник. Еще более удивительной можно назвать мотивацию древних строителей. (хотя возможно фараон просто сказал — сделайте из это скалы сфинкса, как в моих покоях)

Египетский Сфинкс — поистине загадка, которую еще предстоит решить.

13. У сфинкса была несколько имен

За прошедшие столетия какие только имена ему не давали: «Гора горизонта», «статуя великого Хепри», «отец ужаса», «балхиб» и «билхау» (чтобы это не значило…)

12. Большую часть своего существования египетский сфинкс был занесен песком

Несмотря на впечатляющие размеры, статую периодически заносило песком. По самую голову. В последний раз её раскопали и восстановили в 20-х годах прошлого века.

11. Реставрацией сфинкса занимаются уже 100 лет

Собственно, как только его раскопали, тут же и начали реставрировать. Не всегда удачно. Так, в 1988 году от сфинкса отвалился кусок плеча весом почти в 350 кг (никто не пострадал)