Как не потерять себя в отношениях

Мы все мечтаем найти свою половину. Но хорошо ли полностью растворяться в партнере, или в отношениях всегда нужно оставаться целым и независимым? Как научиться отдавать себя, при этом себя не теряя?

Когда мы начинаем новые отношения, переживания могут быть настолько сильными, что кажется, мы никогда не испытывали ничего подобного и наконец-то нашли свою вторую половинку.

Мы вступаем в отношения, будучи независимой личностью. Однако эти отношения и наш партнер могут занять настолько важное место в нашей жизни, что уже отношения начнут определять нашу личность. К сожалению, некоторые люди настолько сильно хотят во всем угодить своему партнеру, что забывают о себе. У всех есть внутренняя потребность делать что-то приятное для тех, кого любим, и давать то, что им нужно, но нужно помнить и о своих потребностях.

Важно, чтобы у обоих партнеров имелось представление о «себе в отношениях» и представление о себе, независимое от отношений

Желание стать идеальным дополнением к своему партнеру вполне понятно, если только при этом в жертву не приносится наша индивидуальность. Не всегда легко найти и поддерживать здоровый баланс в отношениях, но все же это очень важно — не забывать о своей личности и своих интересах.

Чтобы отношения могли расти и развиваться, важно, чтобы у обоих партнеров имелось представление о «себе в отношениях» и представление о себе, независимое от отношений. Несколько советов, чтобы сохранить свою индивидуальность в отношениях.

Что следует делать:

1. Не отказываться от хобби и того, что вам интересно, даже если ваш партнер не разделяет этих интересов

Нередко люди забрасывают свои увлечения, которые не разделяет их партнер. Однако здоровые отношения строятся и на сходствах, и на различиях, что позволяет партнерам иметь общие интересы, при этом сохраняя и свои индивидуальные увлечения.

2. Встречайтесь с друзьями и родственниками — с партнером или без

Всегда хорошо, если вашим друзьям и родственникам нравится ваш партнер, но вам стоит иногда общаться с ними и без него. Они зачастую будут вести себя по-другому, когда ваш партнер рядом с вами. Например, ваш лучший друг, обычно такой веселый и «безбашенный», может следить за каждым своим словом в присутствии вашего партнера, стараясь быть максимально «политкорректным».

3. Поддерживайте давние увлечения и интересы партнера

Важно не только не бросать свои хобби и увлечения, но и призывать партнера не бросать его собственные. Когда оба партнера имеют индивидуальные потребности, у них появляется здоровое желание добавлять что-то в отношения, а не только брать из из них то, чего им самим недостает.

Желание разделить с партнером его интересы нормально, но нужно иметь и собственные увлечения

4. Выражайте потребности и желания, которые не разделяет партнер

Важно, чтобы оба партнера имели собственные потребности и реализовывали их, таким образом они будут вкладывать что-то свое в отношения. Многие считают, что отношения требуют компромиссов — подавления собственных желаний и потребностей, но это не так. Большинство из нас ошибочно полагают, что полный или частичный отказ от своих желаний и потребностей поможет сохранить отношения, но сам их страх потерять партнера показывает, что в их отношениях есть какие-то явные проблемы.

5. Не позволяйте отношениям определять ваше представление о себе

Важно не допускать ситуации, когда вы не можете представить себя вне своих отношений с партнером.

6. Не бойтесь заниматься личными делами без партнера

Вам не обязательно каждую минуту рассказывать своему партнеру, что вы сейчас делаете. И когда вы проводите время отдельно друг от друга, не стоит постоянно созваниваться и переписываться.

7. Пробуйте что-то новое, что вас интересует, даже если партнер не разделяет этого интереса

Старайтесь быть открытым для нового. Для поддержания здорового чувства собственного «Я» важно быть уверенным, что вы можете пробовать новое, не жертвуя при этом своими главными ценностями, интересами и вкусами. Желание разделить с партнером его интересы и увлечения совершенно нормально, но для вашего личностного роста нужно иметь собственные увлечения. Конечно, стоит хотя бы попробовать то, что нравится ему или ей, но если окажется, что это «не ваше», вы всегда можете вернуться к хобби.

Чего делать не следует:

1. Позволять отношениям менять ваше восприятие себя и собственных достижений

Нашу личность определяют наши сильные стороны и достижения — в учебе, в работе, в духовном росте, и эти достижения только ваши.

2. Становиться слишком зависимым от отношений или партнера

Отношения не снимают с вас ответственности за заботу о себе и за ваши чувства. Самостоятельно преодолевая трудности, вы воспитываете в себе силу и стойкость.

Для роста и развития важны все виды отношений: семейные, социальные и любовные

3. Бесконечно говорить о партнере и отношениях

Когда мы счастливы (а нередко и когда несчастливы), нам хочется поделиться своими радостями и горестями с самыми близкими людьми. Как бы вам ни хотелось рассказать им о том, что происходит в вашей личной жизни, лучше от этого воздерживаться, ведь однажды сказанные слова уже не забрать обратно и, например, рассказывая друзьям и родственникам что-то плохое о своем партнере (если речь, конечно, не идет о домашнем насилии), вы впутываете их в ваши личные отношения.

4. Игнорировать отношения с другими людьми

Для нашего роста и развития важны все виды отношений — семейные, социальные и любовные. Здоровые любовные отношения всегда позволяют партнерам уделять время, внимание и заботу не только друг другу, но и друзьям, близким.

5. Быстро переходить из одних отношений в другие

Не стоит сразу же после расставания искать нового партнера. Важно сначала пережить горе расставания, разобраться со своими чувствами и определиться, кто мы такие сами по себе, помимо отношений. Не стоит использовать отношения как предлог не заниматься собой, своими недостатками и своим личностным ростом.

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