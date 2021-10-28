Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...У любой медали две стороны и поворачивать её надо остосторожно. Он не озаботился преемником при жизни и передача э...Могила Сталина: к...
  • anatolii660 reznikov
    Жаль что посетить эти диковинки врядли когда удастся Незачем ! ЛЕВИУМА там явно нету !10 удивительных я...
  • саша дмитренко
    судя по вранью про ивана грозного,,,врет и про остальных,,,,или врали их конкуренты)))10 самых безумных...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку смешных анекдотов из моей рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                      Смейтесь на здоровье !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Женщина пришла к гинекологу и жалуется: "У меня в паху какие-то черные точки!" Тот посмотрел и говорит:
- У вас муж столяр?
- Да, а как вы узнали?
- Скажите ему, чтоб карандаш из-за уха вынимал!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

- Сеня, почему наша соседка всякий раз при встрече стала мне улыбаться?
- А я знаю?!
- Сеня, если я узнаю, что она улыбается из-за тебя, то тебе начнут улыбаться все мужики с нашего подъезда.

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

- Наум Маркович, мне очень нравится ваша дочь. Как бы видеться с ней почаще?
- Фима, одолжите мне пятьсот долларов, тогда вы сможете приходить за ними целый год.

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Генерал Глотка: почему европейцы считали Суворова «кровожадным полудемоном»

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Каким женщинам на Руси прощались измены

Обсудить

Картина дня

наверх