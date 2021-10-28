Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку смешных анекдотов из моей рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье !

Женщина пришла к гинекологу и жалуется: "У меня в паху какие-то черные точки!" Тот посмотрел и говорит:

- У вас муж столяр?

- Да, а как вы узнали?

- Скажите ему, чтоб карандаш из-за уха вынимал!

- Сеня, почему наша соседка всякий раз при встрече стала мне улыбаться?

- А я знаю?!

- Сеня, если я узнаю, что она улыбается из-за тебя, то тебе начнут улыбаться все мужики с нашего подъезда.

- Наум Маркович, мне очень нравится ваша дочь. Как бы видеться с ней почаще?

- Фима, одолжите мне пятьсот долларов, тогда вы сможете приходить за ними целый год.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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