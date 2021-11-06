Вещи, которые никогда не делают счастливые пары

К сожалению, ни одному учёному пока не удалось вывести заветную формулу любви, которая помогла бы добиться идеальных отношений. Тем не менее в поведении счастливых пар можно проследить определённые закономерности. Приведенный ниже список поможет вам не совершать распространённые ошибки и держать отношения в тонусе.

Итак, представляем вашему вниманию 7 вещей, которые счастливые пары никогда не делают.

1. Не ориентируются на мелодрамы

Сравнивать собственную жизнь с происходящим на экране — всё равно, что верить, будто фото знаменитостей из глянцевых журналов не коснулся фотошоп. Разумеется, голливудские пары выглядят безупречно, но реальные отношения имеют мало общего с кино. Счастливые пары не станут строить свою жизнь, основываясь на ложных представлениях и стереотипах.

2. Не выискивают недостатки у партнёра

Изъяны есть у всех, но это не значит, что нужно напоминать о них своему партнёру каждые 10 минут. Акцентируйте внимание на его положительных сторонах, тогда недостатки покажутся вам незначительными. Видя только хорошее в окружающих вас людях, вы начнёте замечать хорошее и в себе самом.

3. Не жалуются на партнёра друзьям и родным

Все пары время от времени сталкиваются с проблемами, однако это не повод обсуждать свою вторую половинку с посторонними, иначе вы можете потерять доверие партнёра.

4. Не начинают разговор в неудобное время

Если вам что-то не даёт покоя, обсудите это с ним. Совместное преодоление трудностей только сблизит вас.

Если вы обратитесь со своими мыслями или переживаниями к партнёру в тот момент, когда он занят неотложными делами или опаздывает на важную встречу, существует большая вероятность, что он не поймёт значимости этого разговора. Чтобы возлюбленный смог всецело погрузиться в интересующую вас тему, постарайтесь выбрать правильный момент, а ещё лучше уточните, удобно ли ему сейчас разговаривать.

5. Не сравнивают свои отношения с чужими

Счастливые люди принимают своих вторых половинок такими, какие они есть. Сравнение с другим человеком — не только признак неуверенности в своих отношениях, но и совершенно бесполезное занятие, поскольку выводы чаще всего имеют мало общего с реальностью.

6. Не пытаются читать мысли своего партнера

После долгих лет совместной жизни человеку зачастую начинает казаться, будто он точно знает, что нужно его партнёру. Но ничто не способно так же эффективно поддерживать здоровые отношения, как общение и внимание. Чем больше пара доверяет и открывается друг другу, тем яснее у неё представления о потребностях своей второй половинки.

7. Не игнорируют финансовые вопросы

Проблемы с финансами способны разрушить даже самые крепкие отношения, поэтому постарайтесь решать денежные вопросы как можно быстрее. Принимайте решения о тратах обоюдно. Конечно, финансы — весьма щекотливая тема, однако, если не обсудить все нюансы сразу, позже этот аспект отношений может стать для вас настоящей головной болью.

Вероятно, идеальных пар в природе не существует. В каждой семье иногда случаются конфликты, мелкие ссоры и разногласия. И в этом нет ничего удивительного — все мы живые люди со своими чувствами, привычками и взглядами на жизнь. Однако этот список поможет вам понять, где вы совершаете ошибку, и устранить проблему.

Источник :https://otnosheniya.temaretik.com/2339893174705064671

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