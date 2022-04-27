Родимое пятно Горбачева: как оно появилось на самом деле

Мария Пантелеевна Горбачева, мать первого и единственно президента СССР, утверждала, что это именно она виновата в появлении на голове сына родимого пятна. По утверждению Горбачевой, она сама «пометила» своего первенца во время пожара.

Верующие и безбожники

Мать Михаила Сергеевича Горбачева, Мария Пантелеевна, в девичестве носившая фамилию Гопкало, родилась в 1911 году в простой крестьянской семье. Ее отец, дед Горбачева, Пантелей Ефимович Гопкало, произошедшую в стране революцию воспринял положительно. Он был атеистом, в 1928 году вступил в партию, руководил колхозами. А вот мать Марии Пантелеевны, Василиса Лукьяновна, бабушка президента СССР, не слишком жаловала советскую власть хотя бы потому, что отличалась набожностью. Своего внука, поднимавшегося по партийной лестнице, она называла «безбожником». Впрочем, в доме Василисы Лукьяновны иконы соседствовали с портретами Ленина и Сталина.

Именно в такой обстановке вырос не только Михаил Горбачев, который, как известно, воспитывался бабушкой и дедушкой, но и сама Мария Пантелеевна. Она была неграмотной, но искренне верующей женщиной. По утверждению Тамары Красовицкой, автора издания «Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев», Мария Пантелеевна тайно крестила своего первенца в церкви.

«Я сильно испугалась»

К слову, при крещении мальчика переименовали: из Виктора он превратился в Михаила. Как бы то ни было, крестьяне, пусть и принявшие христианство, были не чужды суеверий, исполняли различные языческие обряды, верили в приметы и народные поверья.

Не стала исключением и Мария Пантелеевна Гопкало. В свое время она вышла замуж за сына соседа, Сергея Андреевича Горбачева, будущего отца генсека. Стоит отметить, что Сергей Горбачев также происходил из крестьянской семьи. Дед Михаила Сергеевича по отцу, Андрей Моисеевич, даже не сразу принял революцию, а в колхоз вступил только после того, как побывал на лесоповале. В 1930 году Горбачева узнала, что ждет ребенка. Сама Мария Пантелеевна, слова которой приведены в книге Николая Зеньковича «Самые секретные родственники», вспоминала: «Когда носила его под сердцем, большой пожар случился. Я сильно испугалась, схватилась за голову: «О, Боже!». Так и пометила своего мальчика».

Объясняется рассказ Марии Горбачевой просто. Дело в том, что в прошлом среди крестьян было распространено множество запретов, касавшихся беременных женщин. Нарушение некоторых из них грозило появлением у младенцев родимых пятен. Так, существовало поверье о том, что родимое пятно по своим очертаниям будет напоминать убитое будущей матерью животное. Кроме того, женщинам в положении нельзя было смотреть на пожар. Испугавшись огня, она могла схватиться руками за какую-нибудь часть своего тела. А между тем во время пожара беременная не должна была прикасаться к своему телу руками. Считалось, что у ребенка на этом месте будет красное родимое пятно.

Пятно Горбачева

Вообще родимое пятно на голове у Михаила Горбачева стало привлекать внимание окружающих лишь после того, как он начал лысеть. До этого оно было надежно скрыто под волосами. Однако именно из-за родимого пятна первого президента СССР и прозвали в народе «меченым». Впрочем, родимые пятна никогда не вызывали у наших предков положительных чувств. Не зря в ходу было столько поверий, позволявших избежать их появления у детей. К примеру, считалось, что с родимыми пятнами на теле рождаются только те младенцы, матери которых что-то украли, будучи беременными. Марию Пантелеевну действительно арестовывали за воровство сена. Но это было уже во время Великой Отечественной войны, когда Михаилу Горбачеву было около 10 лет.

Несмотря на то, что в советской России пропагандировался атеизм, а суеверия приравнивались к необразованности, в приметы люди верить не перестали. К тому же родимое пятно на лбу партийного лидера выглядело не слишком эстетично. Поэтому неудивительно, что на официальных фотографиях Горбачева его поначалу искусно ретушировали. В годы перестройки ретушь к снимкам Михаила Сергеевича применять перестали. Более того, родимое пятно стало использоваться для оскорбительных выпадов в адрес Горбачева. К примеру, газета Stringer на лбу президента изобразила контуры Северной и Южной Америки, озаглавив статью «Пятна на биографии». Да и в Советском Союзе, где Горбачева не очень жаловали, про него говорили: «Семь пятен во лбу» с саркастической отсылкой к известной поговорке «Семь пядей во лбу».

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