Как найти Бога: молитвы, покаяние, чистота помыслов, искренность в вере и гармония души

Человеческая жизнь отличается от жизни животного поиском смысла существования.

Религия предлагает людям найти путь к Богу и сделать его своей целью. Мистики и богословы веками пытаются найти способ обретения божественной любви и передать его. Как найти Бога? Это извечный вопрос, встающий однажды перед каждым человеком.

Как встать на путь обретения Бога

Мало кто имеет внутреннюю потребность в религиозной деятельности с детства. К этому детей привлекают родители. Водят их в храм, приобщая к поклонению Богу. Но вырастая и приобретая самостоятельность, дети отступают от тех принципов, которые закладывали родители.

Есть четыре типа людей, ищущих Бога:

Самая большая категория - попавшие в беду. Человек, находящийся в отчаянии, непроизвольно начинает искать утешение и защиту у высших сил. Люди, которые ищут материальное. Они строят отношения из корыстных соображений, выпрашивая хлеб насущный на каждый день. Любознательные. Они любят изучать религиозную мысль разных народов, философские трактаты в попытках найти зерно истины. К этой категории относятся ученые, переводчики священных текстов. Искренне ищущие Бога. Такие люди с детства не удовлетворены материальным существованием. Они отвергают ценности, предлагаемые обществом. Примером таких людей могут быть святые, такие как Серафим Саровский, который имел богатых родителей, но с детства желал посвятить себя Господу. Оставив в молодом возрасте мирскую жизнь, он начал духовный подвиг.

Как найти Бога? Самый действенный способ - общаться с людьми четвертой категории. Лишь они имеют настоящее желание встречи с Господом, не прося ничего взамен. Известно, что общение определяет сознание. Попадая в определенную среду, мы начинаем мыслить критериями этой среды. Поэтому для обретения божественной любви необходимо общение со святым - обладателем этой любви.

Что важнее: авторитет писаний или личный опыт

Священные писания - это самые древние книги на планете. Они были написаны людьми по вдохновению свыше. Шли годы, и знания, передаваемые из уст в уста, покрывались налетом искажений. Также изменения в тексты вносились сознательно правящими кругами. Чтобы понять суть писаний, нужно обладать сильным разумом или изучать их на начальном этапе под руководством наставников.

По мере продвижения в духовной практике верующий будет получать понимание божественных законов напрямую, от источника. И тогда он сам сможет объяснять трудные места в священных текстах, которые раньше казались противоречивыми.