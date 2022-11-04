Случайно найденное сокровище легендарного правителя, которое стало сенсацией

Случайная находка спустя несколько веков стала настоящей сенсацией. Драгоценность Альфреда долго и совершенно незаслуженно томилась в сокровищницах, но спустя сотни лет справедливость восторжествовала.

Ювелирное изделие небольшого размера было найдено в 17 веке в Северном Петертоне. Находилось оно не в резных шкатулках, а в обычном поле. Четверть века Драгоценностью Альфреда владел полковник Натаниэль Палмер и завещал ее Оксфордскому Университету. Она до сих пор хранится в Музее искусства Эшмола и считает самым ценным экспонатом.

Реликвия могла бы еще долго пылиться в коллекции, если бы однажды ученые не взглянули на нее повнимательней. Возраст изделия превышает тысячу лет. Оно состоит из эмалевой вставки в форме капли, на которой изображен человек, предположительно Иисус Христос. Бледная фигура Спасителя направлена на зрителя, лицо частично закрывает копна золотистых волос, в руках мы видим какие-то растения на длинных стеблях. Эмалевая пластина в золотой оправе лежит на подложке из благородного металла, а сверху покрыта прозрачным кварцем.

Внешне драгоценность напоминает голову дракона, которая сужается к низу, если хорошо присмотреться в уголках пасти разглядишь небольшие клыки.

Фантастическое создание словно охраняет человека внутри. На обратной стороне нанесен растительный орнамент, а на золотом ободке видны буквы из древнеанглийского алфавита. Надпись гласит: «Альфред повелел сделать меня». Вероятно, речь идет об Альфреде Великом, правителе тех времен. Имя короля связывают и с местом, где украшение было найдено.

Альфред Великий правил в сложное время, когда на королевства беспрерывно нападали викинги. Много лет он провел в бегах, скрываясь от преследователей и набирая собственную армию. Постепенно он перешел от партизанской войны к полноценным битвам и практически всегда побеждал. Король укрепил свою армию, построил крепости и защищал отвоеванные территории.

Доподлинно неизвестно, для чего использовалась драгоценность. Внизу оно имеет небольшой раструб, в который могла вставляться указка или любой другой подобный предмет. Альфред описывался современниками как человек очень образованный и мудрый. Он изучал латынь и лично перевел огромное количество книг как церковных, так на философскую тематику.

Заботился Альфред не только о собственном образовании, но и старался просвещать свой народ. Король создал образовательные программы для разных слоев населения, по которым простые люди осваивали грамоту. Правитель изменил многие законы, сделал правсудие понятным и справедливым. Он помогал нуждающимся материально и регулярно раздавал щедрую милостыню.

Король внимательно изучал и переводил рукописи папы Григория I, а когда закончил, разослал книги на английском всем епископствам страны. К каждой из этих копий прилагался загадочный предмет под названием estel.

В предисловии к книгам Альфред писал, что гордиться своей работой и с удовольствием вручает книги епископским кафедрам. В каждый экземпляр он вложил эстел и повелевал хранить их в соборе и ни в коем случае не выносить.

Ученые полагают, что под загадочным названием эстел и кроется найденный шедевр ювелирного искусства. Он мог выполнять роль указки или закладки, которой переворачивали страницы и следили за строчками. Позже было найдено еще несколько похожих вещиц, но уже не таких изящных. Сложно переоценить их историческую ценность. Долгое время ученые были уверены, что до одиннадцатого века декоративное искусство у англосаксов развивалось медленно, а украшения получались довольно грубыми. Драгоценность Альфреда в корне разрушило эти представления и заставило иначе взглянуть на историю.

Интересно, что Драгоценность Альфреда вдохновила и многих современных авторов. Например, знаменитый писатель Дж. Р. Толкин долгое время работал в Оксфордском университете профессором англосаксонского языка. Некоторые амулеты героев «Властелина колец» и «Хобита» он срисовал именно с этого украшения.

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Житель Мексики по имени Роберто Кабрера благодаря своему «мужскому достоинству», которое превышает 45 сантиметров и поэтому является самым большим в мире, стал знаменитым. Правда из-за этого он не может работать и был признан инвалидом.Теперь государство выплачивает ему пенсию и он имеет право на бесплатное питание в благотворительных организаций. Кабрера поделился, что даже хотел зарегистрировать свое достижение в Книге рекордов Гиннесса, однако, получил отказ. Врачи предлагали мексиканцу сделать операцию и уменьшить его пенис до стандартных размеров, однако, мужчина воспротивился такому варианту решения проблемы и отверг возможность медицинского вмешательства. При этом, по мнению медиков, есть основания беспокоиться за здоровье мужчины, так как пенис является уязвимым для инфекций из-за длины. Кроме того, Кабрера не может спать на животе и испытывает постоянный дискомфорт, однако, не собирается ничего менять, поскольку он просто помешан на размерах своего полового органа!

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