Вот новый поворот: какие бывают кризисы в семейных отношениях

Это только в сказках семейные пары живут долго и счастливо. На практике даже самая крепкая любовная лодка временами попадает в бури, под названием «кризис».

Хорошая новость состоит в том, что этапы развития всегда сопровождаются жизненными неурядицами. Значит, ваша пара находится в динамике, развивается. Другое дело, что само прожитие переломного момента может отнять много душевных сил, нервов, отдалить супругов друг от друга. Как этого избежать? Понимать, с чем можно столкнуться в семейной жизни. Итак, с какими «возрастными» кризисами в отношениях можно встретиться?

• первый год отношений

Пресловутый этап так называемой притирки характеров. Оно и понятно: романтичная пора ухаживаний позади, на первый план выходит быт и ведение совместного хозяйства. Ситуацию усложняет то, что супруги не умеют обсуждать проблемы, слышать друг друга, приходить к совместному решению. Отсюда размолвки, ссоры, конфликты и неумолимая статистика. Примерно 17% пар перешагивают годовую отметку уже порознь. Однако впадать в панику не стоит. Нахождение компромисса, понимание и принятие друг друга, любовь и доверие – те путеводные звезды, которые выведут вас на новый этап.

• третий год отношений

Следуя классике жанра, именно в этот период в жизнь супругов часто приходит новый член семьи.

Появление детей, особенно для новоиспеченных отцов, – настоящий стресс. То, что привычный спокойный ритм жизни встает с ног на голову, только «цветочки». Гораздо болезненнее для сильного пола, когда супруга «задвигает» его на задний план жизни если еще к воспитанию малыша подключается и теща…Какой выход? Отныне вы не только родители и соратники, но еще и любящая пара. Муж сейчас очень уязвим, поэтому задача супруги благодарить его как можно чаще. И старайтесь, несмотря на наличие маленького ребенка, почаще проводить время вместе.

• пятый совместный год

Кажется, где и кого может «накрыть», когда ребенок стал более самостоятельным? Сейчас в более шатком положении находится супруга. Да, малыш стал старше, но на маму наваливается ряд новых задач. Она как «многостаночница», должна успевать по хозяйству, воспитывать ребенка, быть образцовой женой, ходить на работу, да еще и хорошо выглядеть. Разумеется, мастерски справляться со всеми задачами у нее не получается. Отсюда – излишняя ранимость и эмоциональность, хроническая усталость. Внимание должен проявить супруг: «разгрузить» свою вторую половинку, распределив обязанности. Иначе – пополнение печальной статистики разводов (около четверти всех случаев).

• седьмой год бок о бок

Этот переломный момент еще называют «кризисом однообразия», рутиной. Оно и понятно: брак становится скучным, привычным, ведь вы уже хорошо изучили друг друга. Многим начинает казаться, что настал предел развития отношений, и ничего интересного от брака ждать не придется. Нет ничего удивительного, что оба супруга ощущают разочарование, опустошенность, жажду новых ощущений. Частое явление – побег в новые отношения, где недостающих эмоций можно получить с излишком. Если сохранение брака все же приоритетная задача, сядьте за стол переговоров, не копите недовольство. Помимо этого явного шага, займитесь собой: смените имидж, манеру поведения, найдите новое хобби. В общем, станьте вновь загадкой для супруга.

• «чертова дюжина»

Следующая волна семейных бурь случается на 13-14 году семейной жизни. Этот кризис отяжелен возрастными гормональными перестройками обоих супругов. Помните поговорку про беса в ребро? Это именно тот случай, когда каждый пятый мужчина заводит на стороне молодую пассию. Таким образом сильный пол пытается доказать, что он еще «ого-го», а снижение потенции – лишь выдумки. У женщин ситуация иная: пусть они становятся более раздражительны, но их половая активность возрастает. На эти гормональные сдвиги накладывается ощущение рутины, скуки… Воистину гремучая смесь! Однако если вы оба заинтересованы в сохранении отношений, преодолеете и эту «черную полосу».

• четверть века вместе

Вроде бы самое время готовится к серебряной свадьбе, но меж супругами вновь начинается разлад. Оно и понятно: дети выросли, материальная сторона жизни «отполирована», друг друга знаете, как свои пять пальцев, список претензий друг к другу успел заметно вырасти… Неужели больше ничего ждать от жизни, все понятно и до чертиков предсказуемо? И вот опять мужчины готовы отправиться на поиски приключений, доказывая, что рано их списывать со счетов. А что женщины? Они превращаются в склочных и ворчливых особ. Впрочем, и здесь все не безнадежно. Ссоры, конфликты случаются, но и благополучный выход из кризиса дает очень многое. В частности, глубокую степень привязанности друг к другу, окрашенные нежностью и заботой.

Как и в случае любой болезни, в борьбе с кризисом важна профилактика. Конечно, совсем «перепрыгнуть» через непростой период не получится, но облегчить его течение вам по силам. Зная приближение переломного момента, можно избежать многих проблем во взаимоотношениях. Надеемся, наша статья станет той «соломкой», которую подстилают, зная место падения.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2341703217024863149/

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