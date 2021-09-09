Учеба на "отлично" как мотивировать ребенка?

Большинство родителей мечтают, чтобы их ребенок учился на «четыре» и «пять» в школе. Но так ли важны хорошие оценки для дальнейший жизни и успеха в работе? Стоит ли наказывать ребенка на плохую успеваемость? На эти и другие вопросы нам ответила психолог, специалист центра «12 коллегий» Саранцева Анна-Мария.

— Учеба на «4» и «5» – это важный навык для ребенка, либо, возможно, ценность этого навыка несколько переоценена?

— Мне кажется, что учеба на «4» и «5» – это не навык, а опыт. Да, это важный опыт успешности ребенка. Разные дети его по-разному достигают. Иногда отличная учеба достигается умением договариваться с учителями и находить контакт. Иногда эффективным использованием талантов – хорошей памяти или стрессоустойчивости. Но в любом случае опыт успешности важен для самооценки и развития ребенка.

— Но для многих хорошо учиться – значит быть умным. Так ли это?

— Это опасный стереотип. Если хорошо учиться означает быть умным, то учиться плохо – значит быть глупым, а это не так. Ощущение и установка «я глупый» тормозит и мешает хорошо учиться даже самому талантливому ребенку. Кроме того, появляется страх допустить ошибку и оказаться «дураком», тогда как успешному обучению сопутствует установка «ошибка – естественное явление, теперь я знаю больше».

— То есть отличная учеба показывает только то, что ребенок эффективно справляется с конкретной задачей каким-либо способом?

— Да, и соответствует предъявляемым критериям, что так или иначе он научился соответствовать критериям своих учителей – тех, кто выставляет ему оценки.

— Существует мнение, что троечники гораздо успешнее отличников в жизни. Так ли это?

— Мне кажется, что это тоже стереотип, который, однако, имеет основания. Часто людям, которые приспособились к одним требованиям, сложно адаптироваться к другим. Если ребенок отлично справлялся с учебой в школе, в новых обстоятельствах (университет, поиск работы), возможно, ему придется затратить больше усилий на адаптацию к новым правилам игры. Многие троечники гораздо «пронырливее», точнее – более гибкие, чем отличники: им приходится изобретать новые способы достижения конечной цели, менять саму цель, кроме того, бывает, что ошибки не вызывают у них сверхнапряжения. Эти навыки потом помогают во взрослой жизни добиться успеха.

В целом если ребенок учится на тройки, но у него есть познавательный интерес, он любит разбираться в задаче, то у него все получится. Если же ребенку все неинтересно, он не любит совершать открытия, то шансов на успех в профессиональной деятельности мало.

— Существует два противоположных подхода к воспитанию и образованию: поиск врожденных талантов и их совершенствование или равномерное развитие всех навыков. Какой вам ближе?

— Все зависит от возраста. Я думаю, что в дошкольном возрасте и в младшем школьном возрасте важнее разностороннее развитие. В средней школе стоит смотреть, каких навыков не хватает, чтобы быть успешным в гуманитарной или естественно-научной сфере. Часто нам нравится и хочется заниматься тем, что на наш взгляд, у нас получается, в чем мы уверены. Помогите ребенку обрести уверенность, что в гуманитарной и естественно-научной сфереон тоже успешен.

старшей школе уже обратите внимание на сферу, в которой он состоялся: остается мало времени до выбора профессии. Важно, чтобы до 7 класса ребенок перепробовал множество сфер и хорошо знал свои достоинства и зоны развития. После 7го класса лучше сфокусироваться на конкретных талантах и искать себя в узкой сфере.

— Как формируется познавательная активность, и как понять, если ли она у ребенка?

— Узнать ее легко. Если ребенок задает вопросы: «Почему?», «Как устроено?» — она у него есть. Осталось поощрять и обучать ребенка. Когда у него начинаются новые предметы, изучайте их вместе. К примеру, в 5-6 классах начинается физика, химия, биология. Они все апеллируют к бытовому опыту ребенка. Обсуждайте, почему облака не стоят на месте, вода превращается в лед, а хвойные не скидывают иголки. Постарайтесь найти интересное в обыденном.

Если познавательной активности нет, то ее можно создавать. Используйте смешные, яркие факты. Возможны ли вампиры в природе? Как открыть секрет вечной молодости? Покупайте ему раскраски, детские сборники с наклейками, головоломками и рисунками. Книжные магазины предлагают сотни таких альбомов – ребенок обязательно найдет что-то для себя.

Низкая познавательная активность часто вызвана неуверенностью в себе. Ребенок не верит, что сможет сам найти ответы, поэтому перестает задавать вопросы. Помогите ему обрести веру в себя и свои силы. Говорите ему, что он умный и что у него все получится. Важно объяснить: умный человек – не тот, кто все знает, а тот, кто задает вопросы и ищет на них ответы.

— Мой ребенок пошел в школу и сразу стал плохо учиться. Что делать?

— Обратите внимание на его отношения с первой учительницей. Возможно, они конфликтные или травмирующие. Я знала ребенка, который в первом классе посмотрел фильм о Беслане – отдельные бытовые аспекты школы у него ассоциировались с этим терактом. Он боялся один оставаться в школьном коридоре – его нельзя было выгонять из кабинета, это вызывало панику. Когда родители и учительница это выяснили, ситуация улучшилась.

Также проясните несколько моментов. Дочитывает ли ребенок задания и инструкции до конца? Некоторым детям не хватает терпения дочитать задание – они выполняют его неправильно и получают плохие оценки. Им кажется, что все уже понятно, не за чем вникать.

Проверяет ли ребенок работу перед сдачей? Некоторые дети, получив негативный опыт, впоследствии боятся провала и не хотят проверять работу. Они предпочитают сдать как есть, только бы не сталкиваться с ошибками и чувством неуверенности в себе. В этом случае надо работать с самооценкой и страхом неуспешности.

Часто первоклассники, которые отучились в школе полгода, три четверти, все уже нуждаются в родителях, чтобы сделать домашнее задание. Садитесь рядом с ребенком и тоже решайте задачки, занимайтесь своими делами — полезно, когда ребенок видит, что родитель тоже решает задачи. Это могут быть рабочие бумаги или задачи на смекалку. Важно, чтобы вы показали ребенку пример, и он чувствовал вашу поддержку, плечо рядом.

— Что делать, если ребенок начал плохо учиться в средней школе?

— Проверьте, справляется ли ребенок с бытовыми вопросами и изменениями в расписании. Хватает ли ему перемены на гигиену, перекус, путь до следующего кабинета и отдых? Запомнил ли он всех учителей?

Обратите внимание на отношения со одноклассниками. В пятом классе отношения со сверстниками имеют уже большое знание. Часто первая учительница в младшей школе кажется защитницей и спасительницей, к которой можно обратиться при конфликте с детьми. При переходе в среднюю школу защитник исчезает. Если ребенка обзывают или жестко шутят, ему кажется, что он один и его некому защитить.

— Что делать, если речь идет о старшей школе?

— Это происходит, если интерес сместился в сторону отношений со сверстниками. Заключите с подростком договор с условием не бросать предметы, которые ему раньше нравились. Обсуждайте, какую выгоду получит ребенок от соблюдения, какую – родители, и следите за обоюдным выполнением условий. В этом договоре должны проговариваться конкретные действия, конкретные оценки, конкретные знания.

Например, я знала подростка, который не хотел заниматься математикой, но он договорился с мамой, что ему с математикой будет помогать его друг. Друг был старше, студент технического вуза, и он действительно смог объяснить математику, благодаря чему оценки улучшились. Общение с другом, его поддержка и знания помогли подростку нормализовать оценки.

Если в старшей школе ребенок стал плохо учиться, то лучше сфокусировать на важных предметах, а не гнаться за всеми. В любом случае поддерживайте его, говорите, что вы рядом, не бросаете его и не считаете неудачником. Кроме того, полезно обсуждать личные мотивы и перспективы. Многие старшеклассники не понимают, зачем им учиться, работать, создавать семью. Причина не в лени или нежелании что-то делать, а в юношеском максимализме, общественном давлении и желании быть не таким, как все. Обговорите, что работа, семья, высшее образование – всегда выбор. Есть и другие варианты.

Из личного опыта: я, когда была подростком, все время спорила с мамой о том, что я очень мало гуляю. Мама не давала мне гулять, а заставляла учиться и делать домашнюю работу. Я же не понимала, зачем мне это и что мне это даст. Однажды она не выдержала и сказала: «Ты хочешь погулять? Иди, погуляй». Я ушла погулять и через 15 минут вернулась – это был достаточный момент свободы, которую мне предоставили.

— Стоит ли наказывать детей за плохие оценки?

— Нет, наказывать точно не стоит. Важно, чтобы ребенок понимал, что за плохие оценки есть последствия. Есть последствия в школе, и, вполне возможно, есть последствия дома. Например, мама может расстраиваться, и это очевидное последствие, которое связано с оценкой. Важно, чтобы последствие было соразмерно той выгоде, которую ребенок получит от хорошей оценки. Если вы чувствуете, что он не уверен в себе, лучше, чтобы была не система наказаний, а система поощрений. Но условия должны быть определены до прецедента, а ребенок должен четко понимать правила, тогда это не портит отношения, но создает прозрачную систему.

— Несколько слов на прощание.

— Недавно от родителей слышала потрясающую систему поддержки ребенка в обучении. Ребенок договорился с мамой, что за конкретные действия он получает плюсы, эти плюсы он накапливает и меняет их на поход в кино, на покупку дополнительного мороженого. Так ребенок сам выбирает то, что он хочет. Но важное условие – время, проведенное с родителями и семьей, никогда не выступает в качестве бонуса. Поход в кино может быть наградой, а совместный поход в кино – нет. Время с семьей – это неотъемлемое право ребенка.