Учредитель первого русского телеканала "Царьград" Константин Малофеев продолжил мысль Святейшего Патриарха Кирилла о Русской Победе и о необходимости всем нам понять, какие силы стоят за многолетним стремлением ослабить Святую Русь.

Очень точные и важные слова произнёс сегодня Святейший Патриарх Кирилл после освящения храма равноапостольного князя Владимира, Главного храма войск Национальной гвардии России, - отметил учредитель первого русского телеканала "Царьград" Константин Малофеев в своём Telegram-канале. - Действительно, всем нам давно пора понять, какие силы стоят за многолетним стремлением ослабить Святую Русь – историческую Россию, Третий Рим. И, по меткому Патриаршему слову, "столп Истины".

Константин Малофеев уверен, что "без понимания того, что сегодня на Украине ведётся не только военная, но и духовная брань с самыми настоящими силами зла, победить невозможно". В том числе необходимо осознание того, что "Русская Победа, Победа Катехона, удерживающего мир от крушения, сегодня нужна не только русским, но всем странами и их народам".

Ранее, напомним, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения храма святого равноапостольного князя Владимира - Главного храма Росгвардии в подмосковной Балашихе и в своём Патриаршем слове отметил, с какими опасностями сталкивается сегодня Россия.

В том числе, и с теми, что " бросают вызов самому существованию нашей страны ". Среди них "извне навязанная междоусобная брань".

Предстоятель Русской Православной Церкви также посетовал, что, "к сожалению, не у всех политиков хватает ума, чтобы понять, откуда ветер дует". Он подчеркнул, что основной целью недругов нашей страны является ослабление Святой Руси, имея в виду не только Россию, но и Украину, и Белоруссию.

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А вы знали об этом?

Изначально джакузи создавалось совсем не для легкомысленных развлечений. Это устройство было построено заботливым отцом Кандидо Джакуззи, который пытался облегчить страдания малолетнего сына, который страдал ревматоидным артритом. Медики считали, что болезнь можно было вылечить с помощью гидротерапии, но в конце 40-ых годов прошлого века такое оборудование имелось только в лечебных учреждениях. Именно поэтому Кандидо вместе со своими братьями создал первую гидромассажную ванну. Поняв, что их детище обладает мощным коммерческим потенциалом, они начали производить и продавать «джакузи».

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