«Никто ничего не заметил»: почему Жданов нес гроб на собственных похоронах

Андрей Жданов, которого считали ближайшим соратником Сталина, скончался в 1948 году в доме отдыха. Похороны такого видного партийного деятеля проходили, согласно традиции, по высшему разряду. Как и положено, траурное мероприятие снимали на кинокамеру. Но на кадрах хроники оказался живой Жданов, несущий свой собственный гроб.

Похороны вождей

Практически сразу после прихода к власти большевики начали искоренять религиозные традиции, в том числе связанные с похоронами. Относилось это и к погребению советских лидеров. Для них с годами разработали целую церемонию, которая долгое время оставалась неизменной. Считается, что знаменитый Колонный зал Дома Союзов превратился в траурное помещение для прощания с умершими вождями благодаря смерти создателя социалистического государства Владимира Ленина. Однако первым там оказался вовсе не Ленин, а революционер-анархист Петр Кропоткин, ушедший из жизни на 3 года раньше.

Хоронили же высокопоставленных руководителей СССР у Кремлевской стены. Первым персонального захоронения удостоился Яков Свердлов, скончавшийся в 1919 году. Исключениями стали только Владимир Ленин и Иосиф Сталин, которые были помещены в Мавзолей. Впрочем, Сталин позже был перезахоронен. Обычно гроб с телом покойного до могилы несли члены правительства и Политбюро. В некоторых случаях гроб предварительно требовалось доставить от вокзала до траурного зала Дома Союзов. Так пришлось поступить с телом Ленина, который, как известно, умер в Горках. «Ленинский» гроб несли видные партийные деятели тех лет: Иосиф Сталин, Лев Каменев, Михаил Томский, Николай Бухарин, Вячеслав Молотов, Михаил Калинин.





Последний путь Андрея Жданова

Именно с похоронами Михаила Калинина и связана история с траурной церемонией в честь Андрея Александровича Жданова. Жданов умер в последний день лета 1948 года в Новгородской области, где он находился на реабилитации в доме отдыха «Валдай». Валдай – это Ленинградское направление. Однако соответствующий вокзал оказался слишком далеко от Дома Союзов, поэтому поезд с телом Жданова перегнали на Белорусский вокзал. Оттуда, по улице Горького, процессия и двинулась к традиционному месту прощания. Как утверждает Рой Медведев, автор издания «Они окружали Сталина», гроб, как и положено, несли видные советские деятели: Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Матвей Шкирятов, Михаил Суслов.

Шествие с гробом, тоже по устоявшемуся обычаю, снимали на кинокамеру. А вот эта традиция сложилась, судя по всему, со смертью Владимира Ленина. По крайней мере, уже в день кончины вождя по решению советского правительства была создана комиссия по съемке похорон. В нее вошли лучшие кинооператоры- хроникеры, снимавшие еще живого Ильича. Впрочем, еще в 1919 году оператор Э.К. Тиссэ снимал похороны Якова Свердлова. Как бы то ни было, получается, что траурные мероприятия начали фиксировать на пленку еще с Ленинских времен. Удостоились чести был заснятыми после смерти и упомянутый выше Михаил Калинин, и Андрей Жданов.



Испорченная кинопленка

Однако со съемкой похорон Андрея Жданова произошел казус, который поверг операторов в ужас. Оказалось, что пленка безнадежно испорчена в нескольких местах. Тогда за подобную оплошность можно было дорого поплатиться. Поэтому сообщать о случившемся специалисты не стали: они попросту вырезали бракованные кадры, а вместо них поместили съемку с похорон Михаила Калинина. В связи с тем, что похороны советских партийцев всегда проходили по одному и тому же сценарию, никто ничего не заметил. Впрочем, во время похорон Калинина Жданов нес гроб с его телом. Неудивительно, что Андрей Александрович попал в объектив камеры, и получилось, что он несет гроб с собственным телом.

В остальном же похороны члена Политбюро ЦК ВКП(б) Жданова ничем не отличались от похорон других функционеров. Как пишут Лев Лурье и Леонид Маляров в своей книге «Лаврентий Берия. Кровавый прагматик», 2 сентября 1948 года Андрей Александрович, как и многие другие его коллеги, был погребен у Кремлевской стены. Хотя странностей на похоронах Жданова на самом деле хватало. Например, сын Жданова, Юрий, уверял, что слышал как Лаврентий Берия, идя в траурной процессии, громко смеялся. Да и сама смерть Андрея Александровича вызывает больше вопросов, чем ответов. К тому же постановление об увековечении памяти Жданова почему-то вышло в свет лишь через 2 месяца после его кончины. Мало того, этим увековечиванием так толком никто и не занимался. Может, поэтому кадры кинохроники с живым Ждановым и остались незамеченными.

Юлия Попова



Источник : https://russian7.ru/post/nikto-nichego-ne-zametil-pochemu-zh...

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