Интересные факты о Саддаме Хусейне

Будущий диктатор родился 28 апреля 1937 года в семье, страдавшей от крайней бедности. Его отец умер, когда мальчик ещё не родился, и дядя по отцовской линии по традиции взял в жены мать Саддама. Не сказать, чтобы у мальчика с отчимом сложились хорошие отношения. Дядя частенько избивал племянника, отказывался отдавать его в школу и плохо кормил. От отчаяния мальчик сбежал из дома к Хейраллаху Тульфаху, дяде по материнской линии, набожному мусульманину-сунниту, националисту, ветерану Англо-иранской войны. Дядя заменил мальчику отца и больше всех повлиял на его характер. Саддам Хусейн, который в десять лет не умел писать своего имени, наконец получил начальное образование. Глядя на дядю, мальчик собирался поступить в военную академию в Багдаде, но провалился на экзаменах. Это сильно задело его самолюбие, поэтому, уже став вице-президентом он пришел на экзамен с пистолетом и парой телохранителей. Конечно, в этом случае экзаменаторы обошлись без вопросов. Саддам переехал в Багдад и поступил в колледж "Аль-Харк". В 20 лет он, подражая дяде, вступил в тайную ячейку Партии арабского социалистического возрождения БААС. Свое восхождениё на Олимп Саддам начал с пистолетом в руке.

В 1954 году в Бададе обосновался генерал Абдель Керим Касем со своей армией.

Юного Саддама включили в группу по убийству генерала. Хотя нападение на автомобиль Касема было спланировано никудышно (генерал остался жив, а большая часть нападавших была убита), Хусейну удалось выжить и укрыться в Египте. Подобно многим арабам-националистам, Саддам проникся идеями президента Гамаля Абдель Насера. Многие из них он перенял, переделав под собственные нужды. В Багдад будущий вождь вернулся уже после переворота, устроенного БААС в феврале 1963 года. Карьера Саддама резко пошла в гору. Из бывшего революционера он превратился в того, кто возглавил кровавые репрессии против оппозиции и инакомыслия. Несколько месяцев подряд он сутки напролет проводил в компании палачей. Однако вскоре БААС утратила влияние и новый режим посчитал Саддама слишком опасным и непредсказуемым. Он попал в тюрьму на два года, чтобы снова принять участие в перевороте сразу после освобождения. Тогда Хусейн уяснил, что заключенные могут вновь приходить к власти. Сам он такую ошибку не совершал, расправляясь с любым, чьи мысли были недостаточно лояльны режиму.

11 лет Саддам был вице-президентом при своем родственнике Ахмеде Хасане аль-Бакра. В 1979 году Саддам сам сел в президентское кресло, которое его предшественник оставил в срочном порядке. Новый президент сразу начал чистить ряды соратников. По его указу почти всех, кто помог ему достичь вершины, бросили в камеры-одиночки. Чтобы развязать языки и заставить бывших друзей сознаться в связях с Сирией, в соседних камерах пытали их детей, насиловали дочерей-подростков убивали родных. После всех "предателей" казнили, причем казнью руководил лично Хусейн. Если ему кто-то был подозрителен, этот человек мог копать себе могилу. Потенциальные противники режима уничтожались мгновенно. Подозрительность, прогрессирующая паранойя, и вечная бдительность заставила Саддама окружить себя исключительно родственниками. Семье он хоть немного доверял. Хотя среди тех, кого он приговорил к смерти и затесалась парочка зятьев.

После своей политической победы, Саддам с каждым годом становился все безумнее. Те, кто говорил с ним накануне войны в Персидском заливе, позже отзывались о нем как о человеке, утратившим связь с реальностью. Он искренне уверовал в свою исключительность и постоянно сравнивал себя с великими героями древности. Правление Саддама Хусейна закончилось 17 апреля 2003 года. Спустя две недели американская армия контролировала всю территорию Ирака, а Саддам скрывался в горах. После полугода поисков его схватили и поместили на американскую военную базу в Катаре. Еще три года бывший лидер провел в тюрьме, после чего его казнили по решению высшего трибунала Ирака.

"Вечерняя Москва" предлагает вашему вниманию подборку интересных фактов из биографии диктатора.

1. У Саддама Хусейна Абд аль-Маджид ат-Тикрити не было фамилии в европейском понимании этого слова. Хусейн - имя отца, по сути - отчество, Абд аль-Маджид — имя его деда, а ат-Тикрити — указание на город Тикрит, откуда Саддам родом.

2. Любовь президента к музыке группы Led Zeppelin была известна повсеместно. А с одной из их песен даже вышла неудобная история: в 1991 году американская радиостанция KLSK FM в Альбукерке решила сменить старый формат на классический рок. В результате 24 часа подряд в эфире звучала песня "Stairway to Heaven". Американцы предположили, что либо у диджея случился инфаркт, либо город захватил Саддам Хусейн.

3. В одной из иракских мечетей есть необычный том Корана, написанный кровью Саддама Хусейна. Диктатор работал над ним в течении трёх лет, сдав, по его словам, 27 литров крови. После смерти Хусейна вопрос, что же делать с этим вариантом священного писания, остаётся открытым. С одной стороны, хранить его стыдно, да и писать такие книги кровью запрещено. В с другой - Коран запрещено уничтожать каким-либо способом.

4. Саддам - первый диктатор, казненный в XXI веке. Его казнь собирались показывать по телевидению в прямом эфире, но после решили обойтись видео-записями на мобильных телефонах.

5. Фраза "Саддам Хусейн никогда не склонял головы, пока не хрустнула его шея" уже стала девизом среди его последователей (конечно, подпольных). Последние его слова тоже звучали продолжением борьбы: "Долой предателей, американцев, шпионов и персов!". И когда палач предложил ему мешок, чтобы толстая веревка не впилась в шею, Саддам гордо отказался. Правда, он остался в шарфике.

6. Сын Саддама Удей доставлял отцу немало хлопот. Мало того, что сын насиловал всех женщин, на которых падал его взгляд, однажды он предложил развлечься супруге датского посла. Такое неуважение привело Саддама в ярость и он избил сына тростью. После ссоры с отцом Удей еще месяц ездил в инвалидном кресле из-за переломанных ног, за что получил прозвище Хромой.

7. Во времена его правления в Ираке не было ни одного города, где не было бы мраморного или бронзового памятника "вождю арабской нации". Иракцы шутили: "Если считать население Ирака по головам, то нас будет 36 миллионов - 18 миллионов жителей и столько же статуй Саддама".

8. Бывший вождь Ирака по грубым оценкам занимал третью строчку в списке самых богатых людей в мире. При этом после его смерти никто не имеет понятия о том, что же стало с сокровищами. Есть разные версии - от того, что миллиарды Хусейна блуждают по миру в виде инвестиций, до того, что в Шереметьево стоит самолет, сверху донизу груженый купюрами, и что это деньги Саддама, но дирекция аэропорта требует получателя кругленькой суммы явиться за деньгами лично.

9. Паранойя Саддама почти не уступала паранойе Сталина. По приказу Хусейна, повсюду строились бункеры. Самый большой и защищенный из них в 1982 году создал немецкий инженер Карл Эссер. Его бабушка Анна Эссер тоже известна своими бункерами, ведь она строила их для Третьего Рейха, и лично для Гитлера.

10. Хусейн был заядлым садоводом, любил прогулки на яхте, европейские костюмы (особенно диктатор ценил Пьера Кардена), старинное и современное оружие, роскошные машины и гаванские сигары. Еще одной страстью Хусейна были дворцы, которых он построил не меньше восьми десятков, в которых он ночевал по очереди. Ему нравился Хемингуэй, Саддам вообще любил читать. Он любил пересматривать "Крестного отца", и слушать Фрэнка Синатру.

Источник : https://vm.ru/society/602089-10-interesnyh-faktov-iz-biograf...

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