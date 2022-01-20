Храм, в который вошла Богородица, или место встречи Ветхого и Нового Завета

Куда вошла Пресвятая Дева? Какова история этого храма? Как он был устроен?

Храм Соломона

Когда мы говорим о празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы, то под самим храмом, в который она вошла подразумеваем его второй, реконструированный вариант.

Икона. Новгород. XIV в

Первый храм Соломона возникает в X веке до Р. Х., в ту эпоху, когда Израиль достиг вершины своей политической и экономической славы. Известно, что все необходимое для этого грандиозного строительства подготовил отец Соломона, царь Давид, но построил именно сын. Почему? Согласно Ветхому Завету, Давид участвовал во многих кровопролитных войнах, потому Господь не позволил ему исполнить такую важную духовную миссию.

Те косвенные данные, которыми мы сейчас обладаем, свидетельствуют о том, что первый храм был величественным сооружением. Как именно он выглядел, неизвестно, но большинство современных исследователей полагает, что эта постройка была типичной для тех храмов, которые уже существовали на территории тогдашнего и нынешнего Ливана. Согласно Библии, именно в этом регионе были наняты мастера для строительства.

Сейчас существуют реконструкции его предполагаемого вида и, судя по всему, здание было значительным по размеру и по площади.

Храм располагался в самой высокой точке города — на так называемой Храмовой горе.

Для чего был нужен храм

Этот храм стал особенным местом единения всего израильского народа, всех 12 колен (родов) Израиля. Он стал тем местом, где можно было, как бы мы сейчас сказали, соборно приносить жертвы Богу.

Каковы же были те основные духовные доминанты, вокруг которых выстраивался весь храмовый комплекс?

Скиния

Центральным местом храма в сакральном смысле была Святая святых, где находилась скиния Завета, та, с которой иудеи сорок лет путешествовали по пустыни после бегства из Египта. В этой скинии (греч. — шатер, палатка) находились скрижали (каменные плиты) Завета с десятью заповедями, которые Господь даровал Моисею на горе Синай. В Библии указано, что в особые моменты истории иудейского народа над скинией таинственно пребывала Слава Божия, которая являлась в виде облака — символа особого присутствия Господа. И вот именно эта скиния затем была перенесена в построенный храм Соломона.

Соломон царь, праведный, пророк. Купол пресбитерия. Центральный неф.; Италия. Венеция. Собор Святого Марка; XII в

Только первосвященник имел право входить во Святая святых — один раз в год, в праздник Йом-Киппур (один из самых важных в году: в этот день все иудеи соблюдают особенно строгий пост и молятся о прощении своих грехов). Это была комната кубической формы (10x10x10 метров), где не было окон и которая ничем не освещалась. Именно в этом месте Господь являлся первосвященнику для изъявления Своей воли израильскому народу. Сама скиния Завета стояла над местом, где лежал краеугольный камень — по преданию именно с него Господь начал творение мира. В настоящий момент здесь находится Купол над Скалой, одна из современных святынь ислама. Рядом со Святая святых находилось самое большое храмовое помещение — зал (Хейхал). В этом месте, где совершались основные храмовые службы, находился жертвенник, на котором воскуряли фимиам, столы предложения и золотая менора Моисея (семисвечник).

За этим центральным и самым важным местом начинался притвор (Улам) — в восточной части храма, который символически отделял сакральное от профанного, то есть святое от мирского. После притвора начинался внешний двор и целый ряд вспомогательных помещений, обустроенных для различных храмовых нужд.

История второго храма

Храм Соломона был разрушен Навуходоносором в 586 году. Еврейский народ был изгнан с родной земли. Десять процентов населения было принудительно депортировано в Нововавилонское царство. И поэтому, когда представилась возможность возвести второй храм, он был предположительно в два раза меньше, чем тот, который построил Соломон. Но тем не менее в нем были сохранены все основные сакральные доминанты, о которых было сказано выше. Строительство второго храма началось сразу же после возвращения иудеев из Вавилонского плена (с 598 по 539 год до Р. Х.). В Библии в связи с этим есть трогательное указание, что народ, приступая к возведению второго храма, плакал, потому что видел руины старого.

Реконструкция второго храма

Безусловно возращение народа из продолжительного плена в Вавилоне всеми иудеями воспринималось как праздник, но со слезами на глазах.

Второй храм был окончательно построен в 516 году до Р. Х. и благополучно просуществовал вплоть до 167 года н. э. Во II веке до Р. Х., после распада знаменитой империи Александра Македонского, Иудея принадлежала династии Селевкидов (ее основателем был Селевк, один из военачальников великого завоевателя). Представители этой династии по-разному относились к иудейской религии. Некоторые цари помогали храму, осуществляя значительные пожертвования, а некоторые относились к ней с пренебрежением. Так, к примеру, в 167 году до Р. Х. царь Антиох IV Eпифан (215–164), проводивший безумную политику жесткой эллинизации Иудеи, принудительно установил в Святая святых иерусалимского храма статую Зевса Олимпийского. Тут же вспыхнуло восстание, которое вылилось в целый ряд военных столкновений — Маккавейские войны. В итоге Израиль вернул свою независимость, однако храм в период этих войн несколько раз серьезно пострадал. Затем уже в 60-е гг. до Р. Х., когда Иерусалим был захвачен римскими войсками, которые возглавлял Помпей (106–48 гг. до Р. Х.), храм вновь понес серьезный урон и таким образом к 20 г. до Р. Х. здание оказалось в плачевном состоянии.

Тогда царь Ирод I Великий (ок. 74–4 гг. до Р. Х.), который мнил себя новым Соломоном, реализует грандиозный проект по радикальной реконструкции второго храма. Он ставил перед собой задачу восстановить его во всем былом блеске и величии.

Ирод I Великий

Существует древнее сочинения Иосифа Флавия, в котором была отражена история этой перестройки. Так, он в частности пишет, что для доставки всех необходимых для строительства материалов Ирод повелел заранее подготовить тысячи телег для перевозки камня, который добывали неподалеку от Иерусалима — в Иудейской пустыни. Это был интересный камень белого цвета, из которого, между прочим, построен весь нынешний Иерусалим. Был составлен центральный план реконструкции, согласно которому и начались работы.

Храм и вправду получился колоссальным по размерам. Иосиф Флавий отмечал, что на некоторых стенах было просто страшно стоять — начиналось головокружение. Но после перестройки храм Ирода исполнял не только функцию главного сакрального места в городе. Он стал важным фортификационным сооружением — вокруг него возвели огромные стены. Знаменитая сейчас Стена Плача — это как раз часть одной из западных стен былой крепости. Интересно, что после реконструкции в храме появляется так называемый притвор Соломона, который упоминается также в Новом Завете. Это было специально отведенное место, где люди встречались для того, чтобы послушать толкование на Писание. Именно там впоследствии и проповедовали апостолы, а до них — сам Христос.

Триумфальная арка Тита в Риме

Этот грандиозный храмовый комплекс был разрушен в 70 году н. э. римским полководцем Титом, после того как в провинции вспыхнуло крупное восстание. Об этих событиях мы вновь можем узнать из книги «Иудейские войны» Иосифа Флавия. Храмовый комплекс был настолько хорошо укреплен, что римляне, прорвавшись в город, несколько месяцев не могли взять храм. Но завершения операции все, что было внутри храма — сокровища, золотые сосуды, которые употребляли для различных обрядов, в том числе и знаменитый золотой семиствольный светильник, — было вывезено в столицу империи.

И до сих пор в Риме неподалеку от Колизея стоит триумфальная арка Тита. На ней изображены пленённые иудеи, которых, как пишет Флавий, было около ста тысяч.

С тех самых пор жертвоприношения, самые важные религиозные обряды в иудаизме, прекращаются.

Купол над Скалой и Стена плача

В настоящий момент на Храмовой горе находится две святыни ислама: мечети Аль-Акса и Купол над Скалой, которую по ошибке называют мечетью Омара. Этот великолепный золотой шатер строили византийские мастера по заказу мусульман.

Таким образом, Иерусалим после разрушения находился в запустении вплоть до прихода в этот город в 326 году царицы Елены (250–328), матери императора Константина Великого. Здесь она обрела Крест, на котором был распят Иисус Христос, и прочие святыни, связанные со страданиями и воскресением Спасителя. Кроме того, по преданию на том самом месте разрушенного храма, где воспитывалась Божия Матерь, святая Елена приказала построить базилику в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что произошло?

Об этом событии мы знаем из апокрифического документа — «Протоевангелие Иакова», которое было написано во второй половине II века. В этом документе отражены многие факты из жизни Божией Матери, которые были опущены в четырех канонических Евангелиях. В частности, именно из этой книги мы узнаем, что родителями Пресвятой Богородицы были Иоаким и Анна, при этом указано, что долгое время они были бездетными и на момент появления на свет своего единственного ребенка были уже в преклонном возрасте.

Введение во храм. Двусторонняя икона-таблетка. 2-ая четв. XV в

Надо сказать, что в ветхозаветном Израиле рождение нового человека воспринималось особенно радостно. Это было не только чисто семейным торжеством. Такое событие воспринималось как исполнение Божьей заповеди «плодитесь и размножайтесь». То есть рождение ребенка было счастьем не только житейским, человеческим, но и религиозным. А вот отсутствие детей воспринималось как тяжелое проклятие. Почему?

Считалось, что когда Мессия придет второй раз на землю, чтобы судить людей, то Он восстановит весь род по последним наследникам. В случае же их отсутствия, то есть в случае бездетности родителей, Господь как бы вычеркнет весь род из Книги жизни (по ветхозаветной традиции, внесённому в эту символическую книгу человеку обещана жизнь (Ис 4:3), а вычеркнутому — забвение равносильное смерти (Исх 32:22)). Потому очень часто родители, получив такого ребенка в преклонных годах, посвящали его Богу, отдавая на воспитание в храм. Так же поступили Иоаким и Анна. В тот период при храме воспитывалось много мальчиков и девочек. Это объясняется двумя причинами. Первая — сакральная, вторая — практическая. Родители, посвящая свое дитя Богу, выражали таким образом Творцу свою благодарность, а для активно восстанавливающегося храма нужна была помощь и взрослых, и детей. К примеру, Матерь Божия участвовала в создание завесы для Святая святых, которая позднее во время смерти Спасителя на Кресте раздралась надвое (Мф 27:51). Здесь важно понимать, что сам храм предоставлял из себя целый систему разных зданий и пристроек со своей внутренней инфраструктурой. Он напоминал скорее современный монастырь, чем церковь. В «Протоевангелии Иакова» есть один интересный эпизод: когда Божией Матери было два года, Иоаким уже хотел отдать ее в храм, но Анна попросила оставить ее еще на один год, чтобы лучше запомнить свое дитя.

Каждение в Святая Святых

Год спустя Богородица в сопровождении других воспитанниц храма со свечами в руках вошла в храм уже после того, как были завершены первые этапы реконструкции. Скорее всего, она входила с восточной стороны, так называемыми Золотыми воротами. Она поднялась по 12 ступеням, которые символизировали 12 колен Израилевых. И затем произошло необыкновенное. Первосвященник по особому пророческому вдохновению привел Богородицу во Святая святых. И когда она вошла в это самое главное, сакральное для всего иудейского народа место, то увидела Славу Божию, то самое облако, о котором мы уже говорили. И маленькая девочка от радости начала прыгать и скакать.

Храм Соломона на плане Иерусалима 1200 года

Почему же мы так особенно выделяем это событие? Храм для иудейского народа был местом особого Божия присутствия. И когда Матерь Божия входит в него, то получается, что таким образом происходит символическая встреча не только Ветхого и Нового Заветов. В ветхозаветный храм входит храм новый — сама Пресвятая Дева. Не просто так впоследствии христианское богословие будет называть Богородицуновой Скинией Завета. Ведь и она исполняется Славы Божией и воспринимает в себе Самого Бога. Она и есть новый, живой Его храм.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2395035556984130424/

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