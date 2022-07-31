Икона Святая Ольга: значение, о чем перед ней молятся

«Корнем Православия» именуется в народе святая равноапостольная княгиня Ольга, икона которой с XVI века стала одной из наиболее почитаемых на Руси.

Она и её внук святой князь Владимир, светом Христовой веры изгнавший с Днепровских берегов мрак язычества, дополняя друг друга, стали в нашей истории воплощением материнского и отеческого духовного начала.

Невеста Киевского князя

Древнейшая из летописей, носящая название «Повесть временных лет», является первым из дошедших до нас литературных памятников, упоминающих имя княгини Ольги, этой «духовной матери России», чей образ являет нам сегодня хранящаяся в большинстве храмов икона. Святая Ольга представлена в этом документе как юная невеста Киевского князя Игоря

Предание повествует, что принадлежала она к древнейшему роду князей Изборских и на свет появилась в 894 году в селе Выбуты, расположенном неподалёку от Пскова. Там же произошла и её первая встреча с будущим женихом, оставившая в его сердце память о чистой и целомудренной красавице, живущей на берегу реки Великой.

Горечь раннего вдовства

Именно её он предпочёл всем прочим невестам, съехавшимся в Киев, когда пришла пора назвать свою избранницу. И её он сделал своей женой и великой княгиней Киевской Руси.

Но не дано было Ольге долгого семейного счастья. Едва родился у них первенец Святослав, как постигла молодую княгиню беда – принял Игорь в глухих лесных чащобах лютую смерть от рук коварных древлян, населявших те края.

Погоревала, поубивалась безутешная вдова, но горю-то не помочь, а сына растить надо, да и правительницей русской земли она теперь осталась единоличной. Все заботы государственные отныне легли на её женские плечи. Но вначале, чтобы успокоить душу, да и мужнюю память почтить как должно, задумала Ольга покарать убийц своего супруга.

Это уже позже, став христианкой, начала она по учению истинной веры молиться за врагов и прощать обиды. Тогда же излила она на губителей мужа своего всю безумную ярость тёмной язычницы. Дважды заманив их посольства в Киев, одних повелела живьём предать земле, а других спалить огнём. И чтобы уж до краёв напоить душу вражьей кровью, двинула свои дружины на города древлян, где счёт убитым врагам шёл на тысячи.

Правительница Руси

Нет, не этот образ являет нам сегодня храмовая икона. Святая Ольга родится позже из купели константинопольской, а тогда перед племенами и народами, населявшими Древнюю Русь, предстала сильная и беспощадная правительница, явившая в себе мощь, достойную выдающегося государственного мужа. И с трудом, но покорились ей подданные.

Добилась мудрая княгиня укрепления своей централизованной власти, разделив подвластные ей земли на «погосты» – отдельные районы, в которых поставила воевод, да каждому из них ввела оброк, собирать который посылала вооружённые отряды. Само название «погосты», как считается, произошло от этих самых «гостей», никогда не уезжавших с пустыми руками. Накладно было людям, но зато казне в достаток, а значит, и государству на пользу.

И направляемая твёрдой рукой многомудрой правительницы Русь всемерно укреплялась. Развивалась экономика, а вместе с тем появлялись и новые города. С каждым годом подрастал и юный князь Святослав, которому по достижении положенных лет предстояло взять в свои руки правление государством.

Забота о духовном просвещении народа

Имея перед собой пример одного из самых могучих по тем временам государств – Византии, княгиня Ольга понимала, что для процветания государства недостаточно лишь забот о его хозяйственном благополучии и военной силе. Она сознавала, что лишь общность духовной жизни может собрать воедино его жителей и стать надёжной основой для формирования нации.

Господь помог сделать ей правильный выбор, и, оставив государство на попечение своего уже достаточно подросшего сына, Ольга во главе многочисленного флота отправилась в Константинополь, чтобы воочию узреть земные плоды, приносимые верой, а заодно решить насущные дипломатические вопросы и продемонстрировать военную мощь.

Духовное рождение во святой купели

В византийской столице воображение княгини поразило обилие храмов и благолепие совершавшихся в них богослужений. Она зачарованно слушала церковное пение и впервые постигала новые для неё понятия – исповедь, литургия, крест и икона. Святая Ольга была крещена патриархом Константинопольским Феофилактом, и во время совершения обряда её восприемником был сам император Константин Богрянородный.

По совершении таинства княгиня удостоилась имени Елена, в честь святой матери императора Константина Великого, обретшей Животворящий Крест Господень и прославившейся распространением истинной веры в Римском государстве. Уподобившись ей, новокрещенная правительница Руси, вернувшись на родину, стала проповедницей христианства на подвластных ей землях.

Благочестивые труды на родине

Домой княгиня Ольга прибыла с большим багажом икон и богослужебных книг. С ней же на Русь приехали и несколько православных священников, которым предстояло обращать ко Христу киевлян, поклонявшихся до той поры идолам. Повелением Ольги в Киеве на могиле первого христианина князя Аскольда воздвигли храм святителя Николая чудотворца, в который была помещена привезённая из Константинополя икона.

Святая княгиня Ольга много потрудилась также для прославления на Руси Пресвятой Троицы. Существует предание, что недалеко от родного села на берегу реки Великой она сподобилась узреть три сходящих с неба сияющих луча и тогда же предсказала, что в том месте будет возведён храм в честь Пресвятой Троицы и со временем зашумит большой торговый город. Сама же установила на берегу поклонный крест и основала храм, положивший начало строительству Пскова.

В самом же Киеве богомудрая правительница построила храм Святой Софии, который освятили в 960 году. Главной его святыней стал крест, которым благословил её во святом крещении Константинопольский патриарх. Сделан он был из Животворящего Древа Господня, через него было явлено немало чудес исцеления.

Душевная печаль княгини

Однако не пробил ещё час Руси выйти из мрака язычества и озариться светом православной веры. Летописец сообщает, что изрядно нашлось в Киеве бояр и дружинников, возненавидевших Премудрость Божию, и среди них был князь Святослав, возмужавший и окрепший к тому времени сын Ольги.

Как ни наставляла его мать в истинной вере, как ни уговаривала принять крещение, он неизменно продолжал упорствовать. Однако тем из приближённых, кто обращался ко Христу, не препятствовал в этом и другим не позволял над ними издеваться. Со временем к сыну перешла вся полнота власти, а его благочестивая мать всецело предалась служению Богу и делам благотворительности. Государственными же делами занималась лишь в те дни, когда Святослав бывал в походах со своей дружиной.

Последние годы праведницы

Последние годы жизни она провела в Киеве, воспитывая внуков, среди которых подрастал и будущий креститель Руси князь Владимир. Благочестивая бабка наставляла их в вере, рассказывала о Едином Боге и о том, как Он сотворил небо и землю, но крестить их не решалась, опасаясь гнева своего сына-язычника.

Даже священника ей приходилось принимать у себя тайно. Её единственной отрадой были молитвенник и икона. Святая Ольга до последних дней своих не переставала просить Господа о просвещении русской земли. И Вседержитель внял её мольбам, возложив это великое дело на её равноапостольного внука. Саму же праведницу призвал к Себе в 969 году.

Канонизация и общецерковное почитание

Канонизация «начальницы веры в земле Российской» совершилась на соборе 1547 года. Там же было подтверждено её всеобщее почитание ещё в домонгольский период. С этого момента начинает свою историю и её иконография. Важно заметить также, что за всю историю христианства среди шести женщин, причисленных к лику равноапостольных, этой чести удостоена и Святая Ольга.

Икона, значение которой становится понятным из самой её композиции, представляет угодницу Божию держащей в одной руке крест, символизирующий веру, а в другой изображение храма – символ её миссионерства и распространения христианства на языческих землях. Те же символы можно видеть и на иконах иных носителей веры, например, равноапостольной княгини Тамары.

Иконы, почитаемые и любимые

Равноапостольная княгиня Ольга почитается как духовная мать русского народа, поскольку именно с неё берёт начало его становление на путь христианской веры. Неисчислимы храмы, возведённые в её честь. В них уже много веков идут люди поклониться честному образу равноапостольной княгини.

Не иссякает их поток и в наши дни. Большим почитанием пользуется, например, икона Святой Ольги в Москве в домовом храме при Паломническом центре Московского Патриархата – самом высотном храме столицы. Он расположен на пятнадцатом этаже гостиницы «Университетская», ежедневно открывает свои двери для сотен верующих, съезжающихся со всей страны.

Известна многим и икона Святой Ольги в Санкт-Петербурге, хранящаяся в построенном в её честь храме, находящемся в Стрельне. Этот архитектурный памятник, возведённый в Михайловском парке на берегу Финского залива, всегда привлекает много паломников и просто туристов. И всем им надолго запоминается образ княгини, держащей в руке крест, дарованный ей константинопольским патриархом. Это и есть икона Святой Ольги.

О чем молятся перед этим образом?

Принято считать, что молитва перед иконой равноапостольной княгини Ольги помогает верующим обрести мудрость в житейских делах и наполняет их сердца Благодатью, столь необходимой каждому в нашей полной тревог и искушений жизни. Также принято возносить ей молитвы об укреплении России, о защите от обидчиков и умягчении их сердец.

Известны также случаи, когда исцеление страдающим душевными болезнями приносила именно икона Святой Ольги. В чем помогает ещё её святой образ? Правильно будет сказать, что буквально во всём, если только молитва произносится из самой глубины сердца и наполнена живой верой. При этом условии святая равноапостольная княгиня Ольга преклоняет слух к нашим мольбам и ходатайствует перед Богом об их исполнении.

Известно также, что женщинам, носящим имя Ольга, особое покровительство являет именно икона Святой Ольги. Фото, представленные в статье, помогут создать представление об иконографии этого образа и о том, как его видели мастера разных эпох.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2531950939896810160/

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