Как вернуть сексуальный интерес мужа

Он по-прежнему считает вас самым близким человеком, но относится как к другу, сестре, матери его детей, только не как к любовнице. Почему это происходит и как может повлиять на ситуацию женщина, размышляет психотерапевт Вероника Степанова.

Сексуальная жизнь — отражение наших отношений. Нужно понять, что происходит в общении партнеров за пределами спальни.

1. Он потерял интерес к сексу

Его давно захватывает только диван, пиво и телевизор, в силу возраста и образа жизни у него изменился гормональный фон. Он набрал вес и избегает не только любовных отношений, но и любых ярких эмоциональных проявлений жизни.

Что делать? Такое поведение часто оказывается попыткой «заесть» страх и тревогу, компенсировать при помощи алкоголя и еды недостаток душевного тепла, любви, внимания. Достаточно ли этого в отношениях с вами, или ему приходится искусственно восполнять недостаток любви и тепла?

2. У него появилась любовница

Хотя развод не входит в его планы и вы ему по-прежнему дороги, к сексу с вами он потерял интерес.

Что делать? Сейчас стоит уделять внимание не мужу, а себе. Не уйти в слежку и сравнения с соперницей, а, напротив, найти силы отпустить ситуацию. Ни доверительные разговоры, ни скандалы не помогут.

Займитесь карьерой, саморазвитием и внешностью, обзаведитесь новыми интересными знакомствами.

Чтобы справиться с ситуацией, нужно оторваться от нее и почувствовать себя интересной и притягательной для окружающих и себя самой. Это может вернуть интерес партнера. Однако если к тому времени вам это будет не нужно, то, совершенствуя себя, вы только выиграете.

3. У него проблемы со здоровьем

В мире, который награждает нас стрессом и избавляет от постоянных физических нагрузок, с проблемой импотенции сталкиваются даже молодые мужчины. Кроме того, на сексуальные возможности влияет эмоциональное состояние партнера.

Что делать? Не бояться поднимать деликатный вопрос. Дайте понять, что, невзирая ни на что, он дорог вам, вы понимаете его и готовы помочь. Возможно, вам стоит проявить инициативу, самой организовать визит к специалисту.

4. Вы перестали следить за собой

Это может случиться после рождения ребенка, когда все внимание уделяется новому члену семьи, но часто сопровождается и другими причинами.

Что делать? Если вы молодая мать, не забывайте о том, что мужчина по-прежнему в вас нуждается. Для начала пересмотрите свое отношение к помощи близких, которой прежде могли пренебрегать. Начните больше привлекать мужа к заботам о ребенке. Составьте план дня, при котором у вас будет время заняться собой.

Правда, махнуть на себя рукой можно и не имея детей. От каких внутренних проблем вы можете закрываться лишним весом? Порой женщина набирает его, избегая близости с партнером. Эти неуловимые мотивы вскрываются на терапии.

5. Он зарабатывает меньше

Он настолько раздавлен вашей успешностью, что перестает чувствовать себя мужчиной.

Что делать? Задать себе вопрос — почему я выбрала такого партнера? Иногда женщина заведомо идет на отношения с тем, кто уступает ей в уровне образования или социальных амбиций. Мужчину, настроенного на достижения и внутренний рост, более уверенного в себе, она может бояться. Если случится расставание, это может принести боль и разочарование, и женщина занижает планку ожиданий.

Когда рядом с партнером вы лишь поднимаете самооценку, то обречены жить под маской имитации отношений. Но если он вам дорог, необходимо найти новый баланс: возможно, стоит отказаться от стремления к доминированию и пересмотреть роли, чтобы оставаться друг для друга мужчиной и женщиной.

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