10 библейских чудес с рациональным объяснением

Раньше ученые полагали, что описанные в Библии чудеса просто невозможны с научной точки зрения. В самом деле, как можно оценить историю о непорочном зачатии, разведенном море и разговаривающих кустах, восстанию из мертвых и уничтожении целых городов за долю секунды?

Однако, современное развитие науки позволило вплотную приблизиться к разрешению этих загадок. Оказывается, библейские чудеса существовали и в самом деле!

Вавилонская башня

В течение долгого времени ученые полагали, что история о Вавилонской башне — не более, чем миф. Людям в глубокой древности просто не под силу возводить такие высокие сооружения. Однако, последние раскопки показали совсем другое: скорее всего, Вавилонская башня существовала на самом деле. Это мог быть зиккурат Этеменанки, разрушенный и реконструированный несколько раз. Уже во второй половине 7 века до нашей эры архитектор Арадаххешу достроил последний ярус зиккурата, подняв его на целых 91 метр в небо.

Непорочное зачатие

Зачатие Марии от Святого Духа — одно из самых спорных мест в Библии. Однако, современная наука вполне допускает теоретическую вероятность реальности этого события. Мария могла стать первым человеком в истории, прошедшей партеногенез — процесс, при котором женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения.

Переход через Красное Море

В 2000-м году группа японских ученых сумела доказать теоретическую возможность осуществления партеногенеза у млекопитающих.

На дне Красного моря сравнительно недавно были обнаружены скелеты полутысячи людей и военное снаряжение, что косвенно подтверждает библейскую историю об Исходе евреев. Ученые даже создали математическую модель, доказывающую существование чуда. Предположительно, над мелководьем дул сильный ветер, разгоняя воду. Когда ветер стих, море вернулось на свое место — воины фараона пройти не успели.

Падение Иерихона

История падения Иерихона от звуков труб также получила подтверждение. По крайней мере, археологи выяснили, что стены города пали очень необычным образом: ни подкопа, ни стенобитных машин рядом обнаружено не было. Скорее всего, стены разрушило точечное землятресение невероятной силы.

Десять казней египетских

Согласно библейским текстам, Бог наслал на Египет десять казней, чтобы фараон отпустил евреев. Современные ученые обнаружили подтверждение того, что примерно в то время Египет и в самом деле стоял на грани экологической катастрофы: падеж скота, смерть людей, нападения саранчи и даже покраснение вод — все это было.

Вода из камня

В пустыне народ израильский отчаянно страдал от жажды. Моисей ударил в камень, из которого появилась вода! Ученые объясняют легенду так: вблизи горы Синай очень распространены известняковые скалы, которые и в самом деле содержат тонны воды.

Неопалимая купина

Там же, в пустыне, Моисею явился Бог в виде горящего и не сгорающего куста. Одна из научных теорий допускает, что растение было просто объято огоньками святого Эльма — выглядит вполне достоверно.

Беседа Моисея с Богом

Профессор психологии Еврейского университета в Иерусалиме предположил, что Моисей нашел в пустыне галлюциногенное растение Аяуяска и съел его. Именно это растение до сих пор используют шаманы Амазонки для того, чтобы говорить со своими богами.

Манна небесная

Есть несколько научных теорий о происхождении мифа о манне. Ученые склоняются к той, согласно которой «тающая с восходом солнца» манна — это всего лишь загустевшие капли сока, выделяемые растением тамариск и перерабатываемые видом тли, встречающейся только на Синае.

Уничтожение Содома и Гоморры

В Книге Бытия говорится, что Бог пролил огонь и серу с небес на Содом и Гоморру. Исследователи обнаружили древнюю клинописную рукопись местного астронома, зафиксировавшего огромный метеорит в небе. Сейчас ученые полагают, что именно он и стал разрушителем сразу двух городов.

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А вы знали об этом?

Один из самых эпичных персонажей Библии — царь Соломон, был, вероятнее всего, все же реальной исторической личностью, хотя и сильно пострадавшей от беспощадной мифологизации образа.Его мудрость вошла уже в поговорки. Но в чем она заключалась?Как пример этой безграничной мудрости обычно приводится история с двумя женщинами и младенцем, на которого претендовали они обе. Как известно, царь приказал разрубить младенца пополам, и, когда одна из женщин воскликнула: "Не надо его убивать, отдайте лучше той женщине!", сделал вывод, что воскликнувшая и есть настоящая мать.

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