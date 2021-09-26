Миры Ликийские - место святительства Николая Чудотворца

Миры – древнейший город, заслуживающий внимания благодаря епископу Николаю, впоследствии ставшему святым и чудотворцем. Мало кто не слышал о великом святителе. Сегодня сюда едут поклониться храму, где он когда-то служил, и походить тропами, на которые ступали его ноги. Этот великий христианин имел горячую веру, нелицемерную любовь и ревность по Богу. Чудотворец – именно так его называют, потому что вряд ли можно сосчитать количество чудес, связанных с именем святого Николая…

Славный город

Точно неизвестно, когда Миры Ликийские образовались, но, опираясь на некоторые записи в летописных книгах, можно предположительно сказать, что это пятый век. Сегодня через город проложена новая дорога Каша — Фенике. В районе Кале на 25 км и стоит славный город. Он известен многими событиями, одно из них – это встреча апостола Павла со своими последователями, когда он направлялся в Рим. Это происходило в 60 году, во времена раннего христианства.

Во II веке н. э. город сделался епархиальным центром. В 300 году н. э. епископом Миры стал Николай, уроженец Патары, где он служил до самой кончины в 325 году. После смерти епископ Николай Мир Ликийских был вскоре признан святым, так как Бог прославил его чудесными явлениями у раки.

Поклонение мощам и достопримечательности

Теперь город стал местом паломничества для верующих.

В церкви, названной в честь святого Николая, к гробнице зачастую стоит очередь. Это связано с тем, что паломники, преклоняясь мощам, подолгу загадывают желания. Хотя, согласно православной традиции, не нужно по нескольку минут стоять у раки, задерживая других, достаточно поклониться мощам и мысленно попросить святого о заступничестве и помощи.

Желания не должны быть эгоистичными и корыстными, по большому счету, самое важное для христианина – это спасение души. Все просьбы можно высказать в молитве дома, а у раки с мощами лишь попросить не забыть святого то, о чём было сказано в келейной молитве.

Славный город Миры Ликийские имеет много достопримечательностей. Он входит в конфедерацию древней Ликии. Расположен близко к морю. Согласно легенде, у гавани реки Андрак, под названием Андриаке, пристал к берегу апостол Павел перед тем, как отправиться в Рим. Территориально город располагался вблизи с современным турецким городком Демре (Кале – провинция Анталья).

Остатки античности

Название города Миры Ликийские происходит от слова «мирра» — смола благовоний. Но есть и другая версия: город был назван «Маура» и имеет этрусское происхождение. В переводе это значит «место Матери-богини». Но впоследствии оно претерпело фонетические изменения, в результате чего вышло название – Миры. От античного города сохранились развалины театра (греко-римского) и гробницы, высеченные в скалах, уникальность которых заключается в том, что они находятся на возвышенных местах. Это древняя традиция народов Ликии. Таким образом мёртвые должны иметь лучшвозможность попасть на небо.

Будучи крупным городом, Миры Ликийские со времени Феодосия II был столицей Ликии. В III—II столетиях до н. э. она имела право на чеканку собственных монет. Упадок наступил в VII веке. Тогда город был разрушен при арабских набегах и затоплен грязями реки Мирос. Церковь тоже неоднократно разрушалась. Особенно сильно она подверглась разгрому в 1034 году.

Образование монастыря

После византийский император Константин IX Мономах вместе с женой Зоей дали указания построить вокруг церкви крепостную стену и преобразовали её в монастырь. В мае 1087 года итальянские купцы завладели мощами, которые принадлежат пастырю, и перевезли их в Бари. Здесь Николай Чудотворец Мир Ликийских был объявлен святым покровителем города. Согласно легенде, при открытии мощей итальянские монахи ощутили пряный запах мирры.

В 1863 монастырь был выкуплен Александром II. Начались работы по восстановлению. Но вскоре они были остановлены. В 1963 году на монастырской территории проводились раскопки, в результате которых обнаружили цветные мозаики из мрамора — остатки настенной живописи.

Почитание Мир Ликийских чудотворца Николая

Для христиан город имеет особое значение. И этим он обязан православному святому Николаю, день памятования которого отмечают 19 декабря. Это великий чудотворец, известный своим скорым заступничеством и покровительством для детей. Особенно сирот, путешествующих и моряков. Многим он являлся воочию либо для наставления, либо для помощи. Немало известно историй о чудесах, связанных со святым.

Ещё при жизни пастырь спас одну девушку от позорного замужества из-за долгов отца. А вскоре и её сестёр. Он подкинул мешок с золотыми монетами в окно, когда была ночь. Счастливый отец смог решить все насущные проблемы и уберечь дочерей от замужества ради денег.

Множество людей исцелилось у раки святого. Известен случай усмирения морской бури Николаем и спасения от потопления корабля.

В России случилась история под названием «Стояние Зои». Она произошла во времена СССР. Но здесь Святитель Николай Мир Ликийских проявил себя как строгий ревнитель православия.

Обычаи и современность

В западной традиции святой Николай стал прообразом для создания сказочного героя Санта-Клауса. Его воспринимают как заступника детей, которым он приносит подарки в ночь на Рождество.

Конечно, с точки зрения верующего человека это кощунство над образом святого, который стал чудаковатым, живёт в Лапландии, снимается в рекламе кока-колы и носит красную тужурку. А большинство туристов, посещающих пляжи Анталии, даже не подозревают, что находятся всего в двух часах езды от святого места, где можно помолиться и попросить о самом сокровенном, причем ни одна просьба не останется без внимания.

От былого святого города мало что осталось, ведь современная туриндустрия накладывает мощный отпечаток на все, превращая даже тихие места в своеобразный Диснейленд. Уже на подступах к храму, где служил когда-то архиепископ Мир Ликийских Чудотворец, туристов встречает большой пластиковый Санта, напоминая о новогодних праздниках. Уже дальше, ближе к церкви, стоит фигура Николая Угодника Божия, выполненная в каноническом стиле.

Тихими и умиротворенными эти места можно увидеть в холодное время года. Церковь святого вызывает ощущения вечности. Жаль, что мощи Николая Угодника находятся в Бари.

Экскурсию в Миры предлагают в каждой гостинице на побережье. Стоимость составит 40-60 долларов. Большинство туров предполагает обед и катание на корабле к о. Кекова для просмотра древних развалин.

Личность святого

Сам Николай появился на свет в городе Патары. Его отец и мать — Феофан и Нонна - выходцы из аристократов. Семья Николая была достаточно зажиточной. Но, несмотря на возможность роскошного существования, родители святого были приверженцами богоугодной христианской жизни. До глубокой старости они не имели детей, и лишь благодаря горячим молитвам и обещании посвятить дитя Богу Господь дал им радость быть родителями. В крещении младенца назвали Николай, что значит с греческого — побеждающий народ.

По преданию, с первых дней младенец постился по средам и пятницам, отказываясь от материнского молока. В отрочестве будущий святой показал особое расположение и способность к наукам. Его не занимали пустые развлечения, свойственные сверстникам. Все худое и греховное ему было чуждо. Большую часть времени молодой подвижник проводил за чтением Святого Писания и молитвой.

После смерти родителей Николай стал наследником большого состояния. Однако оно не приносило радости, подобной той, которая присутствует при общении с Богом.

Священничество

Приняв сан священника, Святитель Николай Мир Ликийских Чудотворец проводил ещё более строгую жизнь подвижника. Свои благодеяния архиепископ желал делать тайно, как заповедано в Евангелии. От этого поступка в христианском мире пошла традиция, по которой детки в рождественское утро находят подарки, тайно привезённые ночью Николаем, которого на западе называют Санта-Клаус.

Несмотря на высокую должность, пресвитер Николай оставался образцом смирения, любви и кротости. Одежда Пастыря была простой, без всяких украшений. Еда святителя была постной, и принимал он её раз в сутки. Пастырь никому не отказывал в помощи и совете. Во времена служения святителя были гонения на христиан. Николай так же, как многие другие, подвергся мучениям и был заточен в темницу по приказу Диоклетиана и Максимиана.

Научный подход

Радиологические исследования подтвердили наличие на мощах признаков, указывающих на то, что Святитель Мир Ликийских находился долгое время в сырости, холоде… И также при радиологических исследованиях останков мощей Николая Чудотворца (1953–1957) было выяснено, что иконографический образ и портретное изображение совпадают с обликом, реконструированным по черепу из гробницы в Бари. Рост чудотворца составлял 167 см.

В достаточно преклонном возрасте (около 80 лет) Николай Чудотворец отошёл к Господу. По старому стилю этот день выпал на 6 декабря. А по-новому — это 19. Храм в Мирах существует и сегодня, но власти Турции разрешают совершать богослужения только один раз в год: 19 декабря.

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