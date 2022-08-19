6 способов быстро остановить ссору

Разногласия в тех или иных вопросах возникают у каждой пары. Это совершенно нормально и не свидетельствует о негативе в отношениях, так как вы – два совершенно разных человека, у каждого из вас есть свое мнение. Обе точки зрения важны, если вы строите счастливую совместную жизнь, насколько кардинальными они ни были бы. Обычно ссора затихает в тот момент, когда чувства любви и привязанности берут верх над сиюминутными желаниями и эмоциями. Некоторые пары могут вовремя остановиться, другие же продолжают наращивать обороты – это тоже может быть необходимым условием разрешения конфликта.

1. Успокойтесь

Очень важно вовремя осознать происходящее и не позволить гневу управлять вашими мыслями, словами и поступками. Как только вы дадите ярости волю, ситуация рискует выйти из-под контроля. Насколько глубокие разочарование или обиду вы ни чувствовали бы, постарайтесь взять себя в руки – перед вами человек, которого вы любите, действительно ли вы хотите кричать на него? Разве не будете вы чувствовать себя ужасно опустошенным, когда конфликт пойдет на спад? Мы не можем вернуть сказанные слова, а некоторые из них обладают чудовищной, разрушительной силой. Не дайте гневу в считанные секунды уничтожить то, что выстраивалось долгими днями и месяцами.

2. Подумайте, насколько важен для вас партнер

Истинная любовь не угасает в минуты гнева и отчаяния. Вы не можете прекратить любить вашего спутника даже в те моменты, когда хотите ненавидеть. Взаимные чувства остаются неизменными – они не покидают вас на время ссоры. Не стесняйтесь говорить о своих переживаниях, не скрывайте их от партнера, успокойтесь сами и успокойте его. Насколько тяжелым ни был бы разговор, помните, как важен для вас собеседник.

3. Не игнорируйте ситуацию

Конфликт не разрешится самостоятельно – его нельзя пускать на самотек. Делая вид, что все в порядке, вы запускаете нечто похожее на снежный ком – он будет становиться все большим до тех пор, пока на полной скорости не разобьется на множество небольших фрагментов, каждый из которых сам по себе – отличный повод для ссоры. Любую проблему нужно решать по мере возникновения и сразу – не накапливайте негатив, не храните недовольство в себе, иначе в итоге мелкие неразрешенные споры выльются в сокрушительный скандал.

4. Не растягивайте «удовольствие»

У каждого из нас есть знакомые пары, которые днями могут не разговаривать друг с другом только потому, что не смогли или не захотели найти решение проблемы. Молчание – худший выход, который только можно представить. Используйте все аргументы сразу, не затягивайте конфликт и не стройте стену между собой и любимым человеком. Пусть вам потребуется много времени, чтобы обсудить все разногласия, но это нужно сделать для скорейшего возвращения к нормальной жизни. В конце концов, каждому из нас иногда нужно выпустить пар.

5. Не разыгрывайте «карту прошлого»

Во время ссоры мы склонны припоминать своим партнерам некоторые прошлые грехи, так сказать, бить по больному месту. Запомните: ссора -– это не соревнование в том, кто сильнее обидит. Можно ли назвать нормальными отношения, в которых люди стремятся ранить посильнее? Любое необдуманное высказывание может намного серьезнее ранить чувства любимого человека, чем вы даже можете себе представить. В каждом споре необходимо решать только одну проблему – его первопричину, а не апеллировать к более ранним поступкам или словам, демонстрируя собственное превосходство.

6. Убедитесь в том, что инцидент полностью исчерпан

Часто в конце ссоры мы вздыхаем с облегчением – это вполне понятно. Но мы не задаемся одним простым вопросом – действительно ли решение проблемы устраивает обоих? Приходить к соглашению нужно вместе, иначе один из партнеров останется неудовлетворенным, обиженным или непонятым. В этом случае вероятность скорого возникновения нового конфликта возрастает в разы, и в нем уже могут всплыть новые детали спора, который вы считали завершенным.

Настоящая любовь готова выдержать любые испытания, просто нужно дать ей шанс сделать это. Многие темпераментные пары ссорятся практически всю жизнь и не чувствуют себя несчастными из-за этого – они вместе находят ответы на все вопросы, пусть и на повышенных тонах. Другие семьи выглядят благонадежными и гармоничными, но супруги несчастны рядом друг с другом, так как они, что называется, не выясняют отношения. Не стоит бояться ссор – нужно помнить о чувствах любимого человека и стараться всеми способами загладить конфликт.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2547175721671592772/

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Коммунизм – мечта многих романтиков и революционеров. Всеобщее равенство и братство, добровольный труд, отсутствие эусплуатации человека человеком, ликвидация угнетателя в виде государства, уничтожение собственности. Хотя сам коммунизм идеологи, писатели и политики понимали по-разному.Коммунистические идеи можно усмотреть и в философских «кружках» античной Греции, и в средневековом движении гуситов. По-прежнему не забыт труд Томаса Мора — знаменитая «Утопия», созданная в 1516 году.Ну а двадцатый век, как ни крути, был веком коммунистов, которые пытались создать социализм в своих странах самыми разными методами.Вот где-то между выдуманной «Утопией» и реальными странами соцлагеря застряла «Либерталия» — полумифическая община пиратов-«коммунистов».

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