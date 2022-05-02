Средневековый туалет в сирийском замке: как просто и гениально была устроена канализация

Представьте себе средневековый замок, которому больше тысячи лет. Огромный даже по современным меркам, не говоря уже о X веке, когда не было никаких мегаполисов, а город считался крупным, если там жило около 10 тысяч человек.

И вот в Святой Земле стоит огромный замок — главный форпост крестоносцев в этих краях, где только гарнизона около 1000 воинов. А еще женщины, дети, старцы, множество жителей разных специальностей, столь необходимых в огромной крепости.

И они живут здесь постоянно, а когда начиналась осада и вовсе могли месяцами находиться внутри неприступных стен, никуда не выходя за их пределы.

Но ведь всем известно, что каждому человеку каждый день нужно ходить в туалет. А как при этом в таком месте, уж простите за вопрос, не погрязнуть в собственных отходах сотен человек?

Оказывается, даже в те времена инженеры и зодчие всё продумывали, в том числе канализацию и туалеты!

Гуляя по подвалам знаменитого замка крестоносцев Крак де Шевалье, рано или поздно попадаешь в довольно любопытное место: четыре ниши в стене и еще одна ниша сверху над ними.

Ниши выглядят довольно странно и не сразу стало понятно их предназначение.

А ведь это средневековый туалет.

Оказывается, углубление в стене сделано не просто так, ведь теоретически этого и необязательно было делать, можно же было просто отделить уголок стеной и сделать там кабинки, как это сделано в любом туалете в наше время.

Но … зодчие знали что делали!

Если присмотреться к полу кабинок, можно увидеть, что это не земляной пол, как в остальном помещении, где они находятся, а здесь есть каменная плита. А под ней — пустое пространство.

В остатках плиты можно увидеть, что здесь явно были отверстия. А пустота под плитой — не что иное, как накопитель.

Но в средние века не было ассенизаторских служб и современных септиков, чтобы можно было спокойно делать свои дела, раз в год вызывая ассенизаторов. В замке, где живут под 1000 человек и туалетов не так уж и много, от всего добра нужно было избавляться моментально, иначе защитники просто задохнулись бы от смрада или отдали Богу душу из-за инфекционных болезней.

И вот в этом месте становится понятно, для чего кабинки утоплены в стены.

Вот как эти ниши выглядят, если смотреть на стену или башню замка снаружи.

Ниша обязательно нависает либо над заполненным водой рвом, либо если рва вокруг замка не было, просто над тыльными стенами, где не проходит дорога и нет внезамковых построек.

Думаю, вы уже поняли, для чего.

Чтобы все отходы просто-напросто сразу же покидали замок.

Разумеется, на тех стенах, по которым стекали отходы, на стенах были характерных потёки, которые можно видеть в некоторых сохранившихся замках и в наше время.

Иногда, когда инженеры хотели, чтобы стены замка имели нормальный вид, не «обгаженный», или чтобы можно было организовать отхожее место в покоях вельмож без необходимости располагать такие покои не на лучшем видовом месте, а на задних стенах, они строили специальные отводы. По-сути, подобие канализационных труб, которые и вид стен не портили, и позволяли сделать туалет в любом помещении. Кстати, позже такую технологию с организацией туалетов активно использовали в европейских городах. Точно также навешивая туалет на задней стене дома над рекой или каналом. Как на этом фото из бельгийского Брюгге (дом с бордовой кабинкой над рекой) Следите за продолжением репортажей из послевоенной Сирии: каждый день на этом канале выходят новые материалы.