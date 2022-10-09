Почему Иосиф Сталин негативно относился к религии, стараясь ее искоренить, хотя в прошлом сам учился в семинарии

Отношение Иосифа Сталина к религии было однозначным: по его мнению, она - опиум народа. В период нахождения Сталина у власти в стране были уничтожены все церкви, а инакомыслящие люди, продолжавшие исповедовать веру в Бога, подвергались гонениям, казням и ссылкам.

Сам Иосиф Сталин значительную часть своей молодой жизни проучился в духовной семинарии, куда его отправила мать с целью воспитать из никудышного, по ее мнению, сына приличного человека. Так как вождь имел достаточные знания в религиозной сфере, так как учился он достойно, то он прекрасно понимал, что религия – это огромная сила общественного влияния, которую никак нельзя допустить совместно с той идеологией, которая выстраивалась в стране. Это было основной причиной, по которой отношение Сталина к религии было однозначным и не терпело никаких других точек зрения. У вождя сложилась конкуренция с религией за право иметь власть и оказывать влияние на общественное сознание.

В ходе руководства страной вождь сделал все для того, чтобы религия ушла из умов и сознания людей.

У него было четкое понимание, что не столько страх, сколько обновленное поколение сможет полностью вычеркнуть религию из жизни общества. Это и являлось самой главной задачей для вождя, которую необходимо было выполнить в течении нескольких лет.

Изначально же хватало гонений и страха быть приговоренным и расстрелянным.

По мнению Иосифа Сталина у советской власти не должно было быть никакой конкуренции, а старый общественный порядок требует длительной и тщательной проработки, поэтому усилия были брошены не только на массовое уничтожение церквей и карательные санкции в отношении священнослужителей, а еще и на образовательную сферу, которая спустя некоторое время, которое потребовалось для восстановления всех государственных ресурсов, имела очень большой вес в общественной жизни.

Любые религиозные книги или литература, в которой содержался хотя – бы малейший намек на религию, уничтожалась, из образовательных учреждений были убраны все дисциплины, в которых присутствовало даже упоминание о чем - то, связанном с верой.

Сталин ставил первостепенной задачей создание полноценного атеистического общества, в котором будут присутствовать только те люди, чье мышление никак не связано с верой. Ему было важно решать вопрос религии не только посредствам запугивания, а еще и посредствам воздействия на массовое человеческое сознание.

Но своей цели ему достигнуть так и не удалось, потому что даже несмотря на страх, люди все равно не отступали от веры, и таких людей было большинство среди жителей СССР.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Резкий поворот в политике Сталина по отношению к церкви произошел только после того, когда он , обратившись к ней за помощью в мобилизации народа против иностранных захватчиков, убедился , насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа !Именно после этого Сталин повернулся лицом к церкви и восстановил патриаршества и другие церковные институты. В 1942 году, когда обстановка на фронтах была накалена до предела и командование вермахта нацелилось на Дон, Сталинград и Кавказ, величайший авантюрист современно Сталин приказал отменить даже комендантский час во время празднования Пасхи.

А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс. Любопытно, что подобное отношение Сталина к религии с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе! Вот она – двуликая и и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую авантюру и обман !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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