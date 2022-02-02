С какой страной СССР воевал всего два дня во Вторую мировую

Несмотря на долго державшуюся у нас догму о «вероломном нападении без объявления войны», Германия и её союзники на самом деле объявили войну Советскому Союзу. Другое дело, что сам факт дипломатического объявления войны мог «опоздать» по сравнению с реальным началом боевых действий. Случалось, что и Советский Союз первым объявлял состояние войны с некоторыми странами.



Кто объявил войну Советскому Союзу

22 июня 1941 года состояние войны с СССР объявили Германия, Италия и Румыния. Именно в такой очерёдности. Причём, что любопытно, Италия проставила час объявления войны задним числом. В меморандуме МИД Италии было заявлено, что Италия находится в состоянии войны с СССР с трёх часов утра 22 июня. Это было сделать тем легче, что итальянских войск (в отличие от румынских) на Восточном фронте в тот период ещё не было.

Впрочем, Италия «не влезла вперёд батьки», то есть не объявила войну Советскому раньше, чем это сделала Германия. На меморандуме германского МИД было поставлено: 1 час 30 минут утра. Именно в это время посол Шуленбург должен был вручить ноту об объявлении войны Молотову. В реальности, как мы знаем, это произошло на четыре часа позже, когда военные действия уже начались.

24 июня 1941 года войну Советскому Союзу объявила Словакия, 26 июня – Финляндия. Финляндия сделала это в ответ на бомбардировки, которым советская авиация подвергла финские города 25 июня. Впрочем, наши историки утверждают, что финские ВМС начали вместе с германским ВМФ враждебные действия против советского Балтийского флота ещё в ночь на 22 июня.

27 июня 1941 года войну Советскому Союзу объявила Венгрия. Она, так же, как Финляндия, заявила, что первая подверглась нападению – советская авиация бомбардировала венгерские населённые пункты. Итак, вся коалиция, воевавшая против СССР во Второй мировой войне, полностью оформилась за пять дней. Больше никто по своей инициативе к ней не примкнул. Назовём эти государства ещё раз: Германия, Италия, Румыния, Словакия, Финляндия, Венгрия. Были страны, ведшие военные действия против СССР без объявления войны. Но об этом ниже.

Кому объявил войну СССР

В сентябре 1944 года советские войска вышли к границам Болгарии. На протяжении всей Второй мировой войны правительство царской Болгарии оказывало материальную и моральную поддержку Германии, но в войну против СССР не вступало. Любопытно, что Болгария находилась при этом в состоянии войны с США и Великобританией.

Ссылаясь на все эти обстоятельства, 5 сентября 1944 года правительство СССР заявило, что находится в состоянии войны с Болгарией. При этом сосредоточенные на болгарской границе советские войска не спешили открывать военные действия. Ожидалось восстание самих болгар против своего правительства и затем уже триумфальное мирное вступление советских войск в Болгарию. Так и произошло.

Пытаясь как-то маневрировать, царское правительство Болгарии 7 сентября 1944 года объявило войну Германии. Таким образом, Болгария на двое суток оказалась в уникальной ситуации, когда она формально вела войну сразу против обеих коалиций Второй мировой войны! Но это была тщетная попытка обмануть ход истории. 8 сентября советские войска вступили на территорию Болгарии, и вместо военных действий началось братание советских и болгарских солдат. На следующий день к власти в Софии пришло просоветское правительство Отечественного фронта.

Не позже трёх месяцев после окончания войны в Европе СССР должен был, согласно взятым на себя союзническим обязательствам, объявить войну Японии. Что и было проделано 8 августа 1945 года. СССР заявил, что будет находиться в состоянии войны с Японией с утра (по дальневосточному времени) 9 августа. Таким образом, Болгария и Япония стали единственными странами, кому СССР сам формально объявил войну во время Второй мировой войны.

Кто воевал с СССР без объявления войны и с кем СССР воевал без объявления войны

Среди союзников гитлеровской Германии были режимы, с которыми СССР не имел никаких дипломатических отношений. Их воинские формирования приняли участие в нацистской агрессии против нашей страны без объявления войны. Это были усташская Хорватия и франкистская Испания. С некоторыми оговорками к ним должна быть причислена и вишистская Франция. До лета 1941 года СССР сохранял с ней дипломатические отношения. 2 июля маршал Петэн их разорвал. Сотни тысяч французских добровольцев приняли участие в «Восточном походе» Гитлера. Правда, Петэн отказался придавать им официальный статус: эти добровольцы, чтобы пойти с Гитлером, сначала должны были уволиться из французской армии. Этим они отличались от испанских и хорватских добровольцев.

Но и СССР порой вёл военные действия без объявления войны. Утром 17 сентября 1939 года советские войска пересекли восточную границу Польши под предлогом того, что «польское правительство распалось и больше не существует», как было заявлено в официальной ноте СССР. На самом деле, в этот час правительство Польши находилось ещё на польской территории. Продвижение советских войск в Польшу («Освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию») характеризовалось ведением настоящих боевых действий и взятием сотен тысяч пленных.

Начало военных действий с Финляндией 30 ноября 1939 года СССР не сопроводил официальным объявлением войны. Он просто перестал признавать законность финского правительства. Вместо этого единственным представителем народа Финляндии СССР 1 декабря объявил правительство «Финляндской демократической республики» во главе с коммунистом Куусиненом. С этим «правительством» СССР заключил официальный «договор» и вёл как бы освободительную войну, чтобы утвердить в Хельсинки именно это правительство. Но, как известно, планы СССР в той войне не были осуществлены. Необъявленную войну пришлось заключать 12 марта 1940 года вполне реальным мирным договором с реально существующим правительством Финляндии.

Наконец, по договору о нейтралитете с Японией от 13 апреля 1941 года, СССР установил официальные дипломатические отношения с марионеточной прояпонской «империей» Маньчжоу-го. Когда же пришла пора разделаться с Японией, с Маньчжоу-го не выполнили даже формальностей вроде официального разрыва дипотношений и объявления войны. Территория Маньчжоу-го, которая по договорам с союзниками должна была быть возвращена Китаю, была атакована советскими войсками, а 19 августа 1945 года наши десантники взяли в плен самого маньчжурского императора Пу И.

Таким образом, государствами, которые СССР официально признавал и против которых открыл военные действия без объявления войны, были Польша, Финляндия (в 1939 г.) и Маньчжоу-го (в 1945-м).

Ярослав Бутаков



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