Наталье Бочкаревой простили кокаин в трусах

Помните актрису сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву? Она сыграла главную героиню, рыжеволосую домохозяйку Дашу Букину. В сентябре она попала в большой скандал, который мог обернуться тюремным заключением — ее задержали с наркотиками в трусах. Вот что об этом известно.

8 сентября полиция задержала Наталью Бочкареву, когда актриса ехала по Стромынке. Поводом для остановки стало странное поведение Бочкаревой. У Натальи Бочкаревой нашли наркотики. Сначала она отрицала наличие у себя запрещенных веществ, но после этих слов решила перепрятать пакетик с белым веществом из заднего кармана штанов в трусы.

Экспертиза показала, что это был кокаин. На неё заведено уголовное дело за хранение наркотиков. К тому же, ее привлекут к административной ответственности за вождение без полиса ОСАГО и свидетельства о прохождении техосмотра и за отказ пройти медицинское освидетельствование при остановке. Это далеко не первое нарушение ПДД Бочкаревой Прежде она получила 67 штрафов на сумму 25 750 руб. Из них 5 500 руб. до сих пор не уплачены.

Наталья Бочкарева отрицает хранение наркотиков и об этом она заявила в своем Instagram. На фоне скандала актриса сильно заболела — температура поднялась до 40 градусов, у нее парализовало часть лица. Суд лишил Наталью Бочкареву водительских прав Актрису лишили прав на 1 год и 8 месяцев, к тому же, она должна будет уплатить штраф в 30 тыс. руб.

Что касается наркотиков , то уголовное дело о хранении наркотиков в отношении Натальи Боковой почему-то прекращено. МВД передали материалы в суд с просьбой оштрафовать и отпустить актрису. За все это время актриса больше не была замешана в скандалах и заглаживала вину — регулярно отправляла деньги в фонд «Евгения». В итоге ее просто оштрафовали на 30 тыс. руб.

Источник : https://sntch.com/aktrisu-iz-seriala-schastlivy-vmeste-natalyu-bochkarevu-zaderzhali-za-kokain-v-trusah-7-glavnyh-faktov/

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