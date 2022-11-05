Конфуз от Марка Твена

История довольно известная. Основная её пикантность заключается в том, что многие журналисты и блогеры подают её как нечто эксклюзивное. Как тайное знание, что поведали миру контрразведки Пентагона. А то и выше.

Между тем, эту историю рассказал о себе сам писатель в книге "Простаки за границей". Написана история сначала как о третьем постороннем лице — взбалмошном и подозрительном "бунтаре", но в конце Марк Твен признаётся: это был он сам.

Простаки за границей, Марк Твен

Сама история

Писатель привык к должному почтению и определённому уюту, созданному по его вкусу. Дома его не смели беспокоить за работой, писал он в своей удобной и изысканной постели, которая переезжала вместе с ним (за что даже получил прозвище горизонтального писателя). Само собой, к работе он не мог приступить без добротного завтрака и чашечки крепкого кофе.

И вот, находясь три недели в путешествии на корабле, писатель с неудовольствием наблюдал, что подаваемый пассажирам кофе становился всё жиже. Скоро он уже напоминал подкрашенную водичку. Мириться с таким было сложно, сдерживать свой неукротимый нрав — тем более.

Марк Твен

Как-то раз, завидев издалека, что кофе в его чашке просвечивает и сквозь него видно дно, Марк Твен решил, что чаша терпения переполнена и отправился к капитану Дункану.

— Стыд и срам, что нам подают такой кофе, — припечатал он.

В ответ капитан продемонстрировал свою чашку со вполне приличным кофе. Ситуация становилась совсем некрасивой. Капитан получал отличный кофе, а вот пассажирами явно пренебрегали. Оставлять всё как есть было ни в коем случае нельзя. Писатель поспешил принести свою чашку и ядовитым голосом предложил капитану отведать напиток, предварительно окрестив кофе пойлом.

Капитан попробовал, снисходительно улыбнулся и сказал:

— Как кофе — это, конечно, никуда не годится, но это неплохой чай.

Нужно обладать отличным чувством юмора, чтобы описать историю так, как это сделал Марк Твен (а потому советую почитать путевые заметки в его варианте). Не говоря уже о том, что посмеяться над собой может далеко не каждый.

Марк Твен

Случай в поезде

Есть ещё одна история, которую рассказывают несколько иначе.

Как-то писатель ехал в поезде. Зашли контролёры и попросили пассажиров предъявить билеты. Марк Твен свой куда-то засунул и долго не мог найти. Так как, в общем-то, у контролёров не было и тени сомнения, что билет у писателя был, они заверили его, что ничего страшного в ситуации нет. А билет он может предъявить на обратном пути.

На это писатель ответил:

— Я должен найти проклятый билет. Ведь иначе как я узнаю, куда еду?

Что не так в истории

Её рассказывают как свидетельство крайней рассеянности автора. На самом деле, такие ситуации, как непонятно куда засунутый билет, на протяжении жизни хотя бы раз бывали у всех.

А ответ писателя — свидетельство не его рассеянности, а необычайного чувства юмора и находчивости. Разумеется, он помнил, куда ехал на поезде.

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А вы знали об этом?

Американский инженер Перси Спенсер, работавший на компанию «Raytheon», однажды, проходя мимо магнетрона (вакуумной трубы, излучавшей микроволны), заметил, что шоколад в его кармане растаял. В 1945 году после серии экспериментов (в том числе и со взрывающимся яйцом) Спенсер изобрел первую микроволновую печь. Первые микроволновки, как и первые компьютеры, выглядели громоздкими и нереалистичными, но в 1967 году компактные микроволновые печи стали появляться в домах американцев.



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