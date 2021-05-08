Как нацисты учили собак говорить, читать и писать

Несмотря на неистощимую ненависть Адольфа Гитлера к определенным народам, лидер нацистов ничего не имел против собак, а, наоборот, даже любил их и уважал. Особенно Гитлер питал слабость к овчаркам (конечно, к немецким).

Возможно, именно поэтому Гитлер поддержал идею о создании в 1930‑х годах специальной школы для собак Tier-Sprechschule ASRA, где их учили разговаривать, читать и писать. В школу свозили лучших дрессированных собак со всей страны, и проработала она всю войну. Идея, конечно, провалилась, но некоторых успехов нацистам удалось добиться.

Еще в XIX веке немцы верили, что собаки обладают не меньшим интеллектом, чем люди, а значит, могут не только говорить, но и писать стихи и считать. На фотографии архитектор «высшей расы» Адольф Гитлер с Евой Браун на прогулке с собаками в Бергхофе.

Школа для собак Tier-Sprechschule была основана в 1930 году Маргарет Шмитт в ее собственном доме в Лойтенбурге около Ганновера и просуществовала вплоть до 1945 года. Говорят, что Гитлер с неким фанатизмом относился к самой идее говорящих собак, которые помогут завоевать весь мир, и поэтому поддерживал школу. Одним из самых успешных выпускников школы была овчарка, которая на вопрос «Кто такой Адольф Гитлер? », говорят, могла пролаять в ответ «Майн фюрер». », говорят, могла пролаять в ответ «Майн фюрер».

Гитлер любил проводить время со своей любимицей, овчаркой Блонди. Правда, Блонди так и не научилась говорить. Когда нацисты захватили власть в 1933 году, был принят закон о плохом обращении с животными. Наказанием было 2 года тюрьмы.

Нацисты пытались развить телепатическую связь между человеком и собакой. Результат этих попыток неизвестен, но что-то нам подсказывает, что эксперимент не удался.

Члены СС мечтали о том, что выпускники школы дрессировки сменят людей и будут служить охранниками в концлагерях.

У гражданской жены Адольфа Гитлера Евы Браун были два шотландских терьера по кличке Негус и Стаси. Еще один терьер Рольф стал чудом школы дрессировки. Говорят, он мог простукивать лапами буквы (определенное количество постукиваний означало букву), а также делиться мыслями по философии, поэзии и теологии.

Хотя немецкая овчарка Блонди и не стала кандидатом для поступления в школу для собак, она тем не менее как нельзя лучше выполняла свою главную роль — всегда поднимала своему хозяину настроение. Гитлеру подарил Блонди в 1941 году Мартин Борман, ближайший соратник лидера нацистов.

Школа для собак Tier-Sprechschule пропагандировала идею о нерушимой связи между человеком и животным. При том что собак учили говорить немецкие буквы, что, конечно же, оказалось невозможным, некоторых успехов нацистам удалось добиться — живой пример тому Рольф, который выстукивал буквы. На фотографии Ева Браун и Блонди. Кстати, Ева не любила овчарку и ревновала к ней Гитлера.

Несмотря на годы тренировки, нацисты могли лишь похвастаться отлично выдрессированными собаками, но никак не говорящими животными. И все же немцы любили своих собак.

На видео Адольф Гитлер гуляет и играет со своей любимицей Блонди, которая даже не подозревает, сколько зла и разрушений принес ее хозяин в этот мир.

Источник : https://bigpicture.ru/kak-nacisty-uchili-sobak-govorit-chita...

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