Чудеса преподобного Гавриила (Ургебадзе): новые свидетельства

Когда моему сыну Арчилу исполнилось 15 лет, он заболел редким заболеванием, которое известно как Синдром Гийена-Барре (СГБ), – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

Врачи предупредили, что болезнь несет в себе потенциальную угрозу для жизни. Особых надежд на выздоровление моего сына медики не давали.

В больнице провели довольно дорогостоящие процедуры, после чего нас выписали домой и предупредили: «У Арчила острый иммунодефицит, вызванный этим заболеванием, будьте осторожны, ни в коем случае нельзя, чтобы он простудился или заболел каким-нибудь вирусом». В комнате, где я спала, было холодно, поэтому я сына уложила в комнате у своей мамы. Там было тепло. Мама тоже инвалид-колясочник. В ночь несколько раз я заходила в комнату и, можно сказать, оберегала сон и, естественно, здоровье своего ребёнка. В одну из ночей я тепло укутала Арчила одеялом, осенила крестом и перед выходом из комнаты попросила старца Гавриила «присмотреть за ребёнком». Я уснула. Через несколько часов во сне слышу чёткий голос: «Вставай! Вставай! Смотри за ним...». Сперва подумала, что в полудрёме привиделось, но за несколько секунд я, с Божией помощью, проанализировала, чей этот был голос, вскочила с кровати и побежала в комнату Арчила.

Ребёнок спал, одеяло валялось на полу. Поскольку у Арчила были поражены и отключены мышцы, он никак не мог бы накрыть себя одеялом, да и спал глубоко, не понимал, что ему холодно.

Вот так внял моей просьбе старец Гавриил и разбудил меня. Таким дерзновенным святым является наш мама Габриэли. Мы, по возможности регулярно, посещали монастырь Самтавро, и в один прекрасный день нам посчастливилось приложиться к пиджаку, к святыням старца Гавриила. Когда Арчил прикоснулся к святыням и к пиджаку батюшки Гавриила, радости его не было предела. Он молился, как мог. Не забуду его наполненные радостью и любовью глаза. Спустя небольшое время Арчил начал выздоравливать. Сегодня он физически самостоятелен, правда, бегать не может, но двигается свободно. И это после того, как он даже в инвалидной коляске не мог сидеть ровно, не мог держать шею и даже не мог двигать пальцами из-за атрофированных рук и ног. Господь по молитвам старца Гавриила во второй раз подарил мне моего мальчика. После выздоровления Арчил мне сказал, что когда он был прикован к постели и не мог двигаться, сил не было ни на что, он видел старца Гавриила, который сидел у его кровати и не оставлял его. «Я знал, что он мне поможет, сидел рядом и с большой любовью смотрел на меня», – говорит Арчил.

Благодарю Бога, пославшего нам нашего любимого старца Гавриила.



Жанна Сологашвили

«Врачи предложили сделать аборт»

Я ждала первенца, и беременность проходила на фоне сильного токсикоза. На одном из обследований анализы показали, что ребенок родится с синдромом Дауна. Врачи предложили сделать аборт. Я была в настолько подавленном состоянии, что не смогла ничего ответить врачу и безмолвно вышла из больницы. «Нет, не буду делать аборта», – думала я про себя и боялась признаться в своем решении окружающим, к сожалению, невоцерковлённым. Муж был в командировке, я решила не сообщать ему об анализах по телефону. Я набралась сил и пошла к своему духовному наставнику, рассказала ему о своей беде. Он выслушал меня, а потом очень спокойно сказал: «Причастись, читай Псалтирь, акафисты, и все будет хорошо...». На другое утро я поехала в монастырь Самтавро, приложилась к мощам старца Гавриила и слёзно молилась. В какой-то момент ко мне подошла одна монахиня, которая, вероятно, заметила меня в таком состоянии, и протянула мне три конфеты. Я растерялась, не знала, что делать. «Бери, это только что с молебна старца Гавриила. Ешь, они вкусные». Я взяла конфеты, поблагодарила монахиню и продолжила молиться. Когда я вышла из Самтавро, мною овладели покой и благодать. Сладкое я не ела, да и на фоне токсикоза не смогла бы поесть, но по дороге подумала, что нужно попробовать хотя бы одну конфетку. В итоге я съела все три, да с такой легкостью, что сама удивлялась. Никакой реакции и тошноты я не почувствовала. «Видимо, благодатные конфеты», – подумала я. Пришла домой, прочитала акафист и легла спать. Утром, когда я проснулась, муж уже вернулся из командировки. Я набралась сил рассказать ему обо всём, и вдруг он мне с улыбкой говорит: «Нина, знаешь, какой непонятный и смешной сон мне приснился?! Будто мы с тобой были в церкви, ты стояла в углу. Вдруг приходит к тебе странный священник с белой бородой и, словно маленькой девочке, протягивает тебе конфеты со словами: ‟Ешь, ешь, они такие хорошие...” – и странной походкой, размахивая руками, вышел из церкви...». Не успел мой муж закончить рассказывать о сне, как я заплакала навзрыд… Он в замешательстве не понимал, что происходит… Я, всхлипывая, рассказывала ему обо всём, а он молча слушал меня. К моему большому удивлению он сам попросил поехать в Самтавро. Мы приехали, он стоял и смотрел на икону старца Гавриила. «По-моему, это он был», – сказал мой муж. Мы с ним приняли решение, что аборта делать не будем! С того дня он старался вместе со мной ходить в церковь. На протяжении всей беременности мы не теряли надежды, и я молила старца, чтобы все было хорошо, чтобы ребенок родился здоровым…

Пришло время, и у меня родилась дочка… Совершенно здоровая! Варвара. Врачи были сильно удивлены. А мы с мужем знали, кто нам помог, кто сотворил такое, казалось бы, невозможное! А «невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18, 27). После этого прошел год с лишним, и появились новые видеокадры старца Гавриила. Посмотрев кадры, мой муж в изумлении сказал: «Тот, во сне, точно был он. Именно так он воздевал руки к небесам...». Сейчас у моего мужа свой духовный наставник. Стараемся часто посещать Самтавро вместе Варварой, которая тоже сильно любит старца Гавриила!

Слава Богу за все, слава нашему любимому старцу Гавриилу!

Мне бы хотелось обратиться к женщинам, к матерям, которые окажутся или оказались в подобном положении: веруйте в Господа Бога, молитесь Ему, святым Его, не отчаивайтесь и ни в коем случае не делаете абортов!

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