25 интересных фактов об исландии

Исландия — островное государство на севере Европы. Её население составляет около 360 000 человек, а официальным языком является исландский. Столица и крупнейший город Исландии — Рейкьявик, где проживает большая часть всех исландцев. Вот некоторые общие, но довольно скучные факты, которые мы узнаем об Исландии в школе, на уроке географии.

Но Исландия — это вообще не скучно! Это красивая страна с потрясающей природой, интересными традициями и богатой историей.

А в качестве доказательства — вот самые интересные факты про Исландию

#1 Исландия — единственное место в мире, где можно поплавать между двумя тектоническими плитами

Это трещина между континентами (рифт), образовавшаяся из-за разрыва тектонических плит. В некоторых местах расстояние настолько маленькое, что вы можете одновременно прикоснуться к обеим.

Другими словами — вы можете держаться за Североамериканский и Евразийский континенты одновременно. А еще, здесь самая самая чистая вода в мире.

Рифт Сильфра (Silfra) расположен в национальном парке Тингвеллир на юго-западе Исландии и в 2004 году была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

#2 В городе Акурейри у светофоров вместо красных кругов — красные сердца

Экономический крах 2008 года стал очень разрушительным для Исландии, и для того, чтобы поднять настроение людей, в городе Акурейри подумали, что самые простые вещи оказывают самое большое влияние.

Акюрейри — второй по величине город Исландии, расположенный на севере страны. Холодный климат и долгие ночи точно не способствуют хорошему настроению.

Но город нашел решение: они превратили красные светофорные круги в сердца. Это было частью более широкой кампании «Улыбнись своим сердцем».

Теперь люди, застрявшие в пробке, видят сердца, которые настраивают на позитивный лад, а международный символ любви в таком неожиданном месте вызывает улыбку.

#3 Песец — единственное сухопутное млекопитающее в Исландии

Исландия была впервые заселена в девятом веке, и тогда единственным местным млекопитающим был песец. Эти животные попали на остров в конце ледникового периода, гуляя по замерзшему морю. Остальные животные были привезены на остров поселенцами.

#4 Книга — традиционный Рождественский подарок

Исландцы очень любят читать книги. В 2009 году книжные фонды городской библиотеки Рейкьявика составили 1,2 миллиона книг, а население самого Рейкьявика составляет всего 200 000 человек.

Но самые большие продажи книг проходят в определенное время года — с конца сентября до начала ноября.

Эта национальная традиция называется Джолабокафлод (Jolabokaflod), или «Рождественская книга».

Книги дарят в ночь на 24 декабря, и люди проводят ночь за чтением. Эта традиция началась во время Второй мировой войны, когда с подарками вообще было туго. Именно с тех времен книги стали идеальными рождественскими подарками.

#5 Почти 54 процента исландцев верят, что эльфы существуют, и в Рейкьявике даже есть Эльфийская Школа

По данным Elfschool, 54% исландцев считают, что эльфы реальны, и еще больше людей уважают традиции и мифы, окружающие их. Вы легко сможете найти крошечные эльфийские домики по всей Исландии. А если кто-то захочет узнать больше об эльфах — можно пойти в Эльфийскую школу, где вы узнаете, как эти эльфы выглядят, где и как они живут)

#6 Исландцы разработали приложение для проверки родственных связей

Население Исландии составляет около 360 000 человек, и на таком маленьком острове с небольшой иммиграцией есть шанс, что у вас есть дальние родственники, о которых вы даже не знаете.

Естественно, Есть шанс, что исландец случайно встретится с родственником. Это такая проблема, что в 2010 году они даже разработали приложение, которое могло бы помочь им проверить своего нового знакомого или знакомую.

Приложение Islendinga использует информацию из другой базы данных Islendingabók, или Книги исландцев, веб-сайта, который содержит генеалогические связи всех исландцев (по которым есть данные) со времен первых поселенцев в 11 веке.

Т.е. проверить можно и так, но приложение делает проверку более удобной. Пользователям Android достаточно просто нажать на свои телефоны, и они уже знают степень родства (если оно есть).

#7 Первой в мире Женщиной-Президентом стала Президент Исландии Вигдис Финнбогадоттир (1980 год)

Вигдис Финнбогадоттир — исландский политик, который стала четвертым президентом Исландии, и она была первой женщиной в мире, которая получила этот пост.

После четырех лет пребывания у власти она осталась очень популярной и её переизбрали снова в 1984 году. Но в тот раз никто не баллотировался против нее, т.е. просто не было конкурентов.

Затем она победила на выборах с 94,6 процентами голосов в 1988 году.

#8 В Исландии есть гигантская скала в форме головы слона

#9 В Исландии члены одной семьи могут иметь разные фамилии (хотя фамилии вообще используются редко)

Обычно в наше время члены семьи имеют общую фамилию, и она сохраняется в течение поколений по отцовской линии, но в Исландии есть своя собственная система фамилий.

Во-первых, когда два человека женятся, они сохраняют свои собственные фамилии.

Если у них есть сын, то его фамилия (имя) образуется путем добавления суффикса ‘-son’ к имени отца или матери, в то время как имя девочки будет образовано путем добавления суффикса ‘-dóttir’.

Суффиксы буквально означают «сын» и ‘дочь’ соответственно. Таким образом, члены семьи могут иметь разные фамилии, и нет фамилий, в том смысле как мы их понимаем сейчас.

Кроме того, с 2019 года исландцам, которые идентифицируют себя как… неопределившиеся, разрешается добавлять суффикс — «bur», что означает ‘ребенок».

Вообще, с именами исландцев все очень запутанно

#10 В Исландском языке есть специальное слово, означающее «Путешествие С Мороженым»

Исландцы могут есть мороженое независимо от температуры. Чтобы понять насколько они любят мороженое — них есть слово, которое, по сути, означает «ехать и есть мороженое».

Это слово исбилтур (ísbíltúr), и оно составное. Первая часть слова взята ísbúð, что означает магазин мороженого, а вторая часть — bíltúr, что означает сесть в машину и двинуть куда-нибудь. Таким образом, вместе они означают поездку на машине, где сам процесс важнее, чем пункт назначения.

#11 Родители в Исландии часто оставляют своих детей спать на улице

В Исландии и других скандинавских странах нет ничего необычного в том, чтобы оставить своего ребенка спать на улице даже при морозе. Естественно, дети одеты соответствующим образом, но даже в этом случае большинство родителей из других стран побоятся оставлять своего ребенка в холодную погоду.

Однако в Исландии считается, что сон на холоде укрепляет иммунитет детей и способствует лучшему отдыху. Возможно, в этом есть доля правды, потому что средняя продолжительность жизни в Исландии составляет 82 года, что на 10 лет больше, чем в среднем по миру.

#12 В Исландии нет комаров

В Исландии насчитывается около 1300 видов насекомых, но комаров нет. Температура в Исландии меняется слишком резко, что помешает жизненному циклу комара. Ученые считают, что именно по этой причине Исландия является страной, свободной от комаров!

Но отсутствие комаров, вовсе не означает, что их нечем заменить. Исландцам приходится иметь дело с мошками, которые выглядят как комары и кусаются почти также.

#13 В Исландии есть утвержденный список имен

Так что никаких Люциферов и Космосов)) В Исландии вы не можете назвать своего ребенка каким угодно именем. Процесс наречения детей регулируется Исландским комитетом по именам (the Icelandic Naming Committee), созданным в 1991 году.

В нём составили список одобренных имен, и по состоянию на 2012 год он содержал 1712 мужских имен и 1853 женских.

Если родители хотят дать своему ребенку имя, которого нет в официальном утвержденном списке, они должны представить его на утверждение комитета. Комитет оценивает, совместимо ли это имя с исландской грамматикой и есть ли вероятность того, что ребенок будет смущаться его (Люцифер, Космос))).

До 2019 года все имена должны были иметь род, но с тех пор этот пункт отменили.

#14 В Исландии нет ресторанов McDonald’S

И дело не в каких то ограничениях. Первый McDonald’s в Исландии был открыт в 1993 году, но сеть ресторанов быстрого питания просуществовала недолго. В 2009 году последний ресторан был закрыт, а новые не открывались. После первоначального энтузиазма и после открытия Burger King и KFC McDonald’s стал просто еще одной сетью быстрого питания, так что это больше не было для исландцев чем-то особенным.

Кроме того, финансовый крах 2008 года способствовал закрытию последнего ресторана, и теперь вы можете найти Taco Bell, Kentucky Fried Chicken и TGIF’s, но не McDonald’s.

Просто бизнес не пошел…

#15 Самый известный фаст-фуд в Исландии — хот-доги

Сегодня хот-доги являются практически национальным блюдом Исландии. Они есть везде: на заправках, придорожных остановках, в ресторанах. Самое известное место, где можно купить хот-дог в Исландии, — это Baejarins Beztu Pylsur.

Название переводится как «лучший киоск по продаже хот-догов в городе». Этот киоск с хот-догами был открыт в 1937 году и до сих пор находится под управлением той же семьи. Даже такие известные люди, как Билл Клинтон и Ким Кардашьян, посетили это место и попробовали знаменитые хот-доги.

Эти хот-доги особенные, потому что вместо свинины или говядины исландцы используют баранину. Семья, которая владеет заведением, также делает свой собственный кетчуп из яблоки.

#16 Исландию можно объехать меньше чем за 24 часа

Кольцевая дорога — это идеальный способ познакомиться с пейзажами и культурой Исландии. Её длина составляет 828 миль (1332 километра), и она идет по окружности страны, оставляя за собой только Западные фьорды и полуостров Снефельс. Так что, если вы нигде не останавливаетесь и просто хотите насладиться живописной поездкой, вы можете проехать через всю Исландию меньше чем за 24 часа. Однако большинство гидов рекомендуют посвятить поездке не менее 7 дней — есть на что посмотреть.

#17 Дети получают Рождественские подарки от 13 рождественских ребят (Святочных Парней)

Можно сказать, что Святочные парни — это Санта-Клаусы Исландии.

Их 13, и в 13 дней, предшествующих Рождеству, они приносят подарки детям. Дети кладут одну из своих туфель на подоконник, и если они хорошо себя вели, святочные парни принесут конфеты и маленькие подарки, но если ребенок был непослушным, они оставят гнилую картофелину.

Каждый из Святочных парней особенный, как и семь гномов, и у всех у них есть какие-то свои шутки и приколы, которые они любят делать. Например, хлопать дверями по ночам или красть остатки еды. Они не кажутся такими уж вредными, но, по-видимому, в свое время их считали намного страшнее.

Настолько, что в 1746 году родителям было официально запрещено рассказывать своим детям истории о Святочных парнях.

Красный — это огонь вулканов, белый — лед и снег, а синий — горы острова, если смотреть с берега.

#19 В Исландии насчитывается около 130 Вулканов, а примерно 30 из них действующие

Исландия расположена на Срединно-Атлантическом хребте (помните первый факт?))), разделяющем Североамериканскую и Евразийскую тектонические плиты.

Эти тектонические плиты постоянно движутся, отдаляясь друг от друга, поэтому пространство между ними заполняется магмой, которая поднимается в виде вулканических извержений.

Поскольку Срединно-Атлантический хребет проходит через всю Исландию, на острове насчитывается около 130 вулканов, и около 30 из них активны. Последнее извержение вулкана произошло 19 марта 2021.

Это был извержение вулкана Фаградальсфьяль. И оно было настолько яркое, что его можно увидеть из космоса.

#20 Рейкьявик — самая северная столица мира

#21 С 2010 по 2014 год мэром Рейкьявика был комик

Йон Гнарр — известный в Исландии актер и комик и, судя по всему, ещё и политик.

В 2009 году он основал Лучшую партию и пригласил в нее других людей, не имеющих никакого отношения к политике. Эта партия должна была стать пародией и оживить политическую жизнь Исландии. Да постебаться над политиками — это же классно!

Затем, в 2010 году, комик выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Рейкьявика. Это тоже было шуткой. Но, к всеобщему удивлению, он действительно победил и проработал мэром полный срок с 2010 по 2014 год.

#22 С 1924 по 1984 в Рейкьявике были запрещены собаки

В столице страны, Рейкьявике, людям было запрещено иметь собак в качестве домашних животных с 1924 по 1984 год.

Не потому, что они ненавидели собак или что-то в этом роде. Было обнаружено, что собаки являются носителями эхинококкоза — тип ленточного червя, который может передаваться от собак к людям, и их часто находили во время вскрытий.

Эти ленточные черви опасны, потому что они вызывают кишечные инфекции, приводят к слепоте и даже смерти. Поэтому людям не разрешалось держать собак в качестве домашних животных в пределах города.

Сейчас запрета нет, но жителям Рейкьявика по-прежнему нужны разрешения на содержание собак, а владельцы должны их чипировать и вакцинировать.

#23 Исландский Парламент — самый старый парламент в мире

Национальный парламент Исландии называется Альтинг. Это старейший парламент в мире, который работает и по сей день.

Он был основан в 930 году в национальном парке Тингвеллир. Все свободные люди могли присутствовать на собрании, и это было самое большое общественное событие года.

Даже когда исландцы подчинились власти норвежского короля в 13 веке и находились под контролем датской монархии с конца 14 века, Альтинги все еще существовали в той или иной форме до 1800 года, когда они были распущены королевским указом. Альтинг были восстановлен в Рейкьявике и вновь начал заседать в 1845 году.

#24 1 Марта — День Исландского пива

Пиво — популярный среди исландцев напиток, поэтому вас может удивить, что пиво долгое время было запрещено.

Сначала, в 1915 году, Исландия запретила весь алкоголь, но в 1921 году запрет на красные и розовые испанские и португальские вина был снят, потому что Испания угрожала прекратить импорт исландской соленой трески — крупного источника дохода страны.

Позже запрет стал еще менее строгим, и с 1935 по 1985 год он распространялся только на пиво с содержанием алкоголя более 2,25 процента.

1 марта 1989 года, запрет на пиво в Исландии был окончательно снят, этот день теперь отмечается как День пива или Бьордагур по-исландски (Bjordagur).

#25 В Исландии нет железных дорог

Не то чтобы они вообще отсутствовали, но в Исландии нет железной дороги общего пользования. Было несколько предложений, но ни одно из них не было реализовано.

Одна железная дорога была построена для строительства портовых волнорезов, а другая — для транспортировки продуктов и материалов для одного из первых промышленных предприятий Исландии.

Основными причинами отказа от создания железнодорожной системы общего пользования являются малочисленность населения и суровая окружающая среда, а также развитая обычная (автомобильная) дорожная инфраструктура.

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