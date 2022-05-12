"Ночная княгиня": своеобразная дама Петербурга

Взбалмошная Евдокия была расстроена. Её, 19-летнюю остроумную красавицу, насильно выдал замуж сам Павел I. Избранником императора стал князь Сергей Голицын. Внешне он был простоват, как, впрочем, и по характеру. Добрый, уступчивый и богатый Сергей был вполне рад стать женихом этой свободолюбивой чаровницы. Но в народе князя называли человеком глуповатым, и многие преполагали, красавица Евдокия верна ему не будет.

Евдокия родилась в дворянской семье Измайловых, однако по матери принадлежала к Юсуповым. Она рано осиротела, как и рано показала миру своё очарование: чуть оливковая кожа, черные глаза и такие же волосы, будто воронье крыло. Её голос был мягким, нежным, но не звонким и заигрывающим, а пленительным, обволакивающим. Она была словно греческая богиня, знающая себе цену и своё превосходство.

Евдокия, княгиня Голицына

Евдокия (или Авдотья) выросла в доме бездетного дяди, который постарался дать своей племяннице достойное образование. Думаю, что у него это получилось. Во взрослом возрасте Евдокия вела переписку с математиками и даже издала собственную книгу "Анализ Силы". Пушкин был её поклонником и купил экземпляр на французском языке.

Хочу отметить, что Александр Пушкин влюбился в Евдокию с первого взгляда, когда только посетил её дом на званном вечере. Княгиня показалась ему неординарной: умной, но игривой со своим собственным своеобразным мышлением. Некоторые называли её греческой пифией (прорицательницей).

Сама Евдокия Голицына лишь два года смогла терпеть своего мужа. Детей у них было. Когда супруги уехали в Дрезден, Евдокия объявила мужу — жить будем раздельно, брак был принужденным. Сергей Голицын вернулся в Петербург, а Евдокия покоряла Европу своей прирожденной очаровательной несуразностью. Говорили, что она ведет себя и одевается не так, как другие. Однако, многие дамы, завидев её, мигом впадали в уныние от зависти.

Портрет А. И. Голицыной. Художник А. Е. Егоров

Княгиня Голицына не скрывала своих романов. Самый серьезный роман у неё был с князем Михаилом Петровичем Долгоруковым. Князь был статным и красивым молодым человеком, чья красота разбила немало женских сердец. Но сам Михаил влюбился в эту необычную Евдокию. Они прожили вместе много лет.

Княгиня Голицына долго просила мужа дать разрешение на развод. Попытки был тщетны, а в 1808 году Михаил скончался в бою. Сердце Евдокии было разбито. Она отомстила мужу, когда через несколько лет сама отказала ему в разводе. Тот хотел жениться на знаменитой фрейлин и мемуаристке Смирновой-Россет.

Так почему же Евдокию прозвали ночной княгиней? Спешу вас разуверить, княгиня Голицына была относительно целомудренной особой, помимо романа с князем Долгоруковым. Просто французская гадалка Ленорман предсказала княгине Голицыной гибель ночью. Евдокия испугалась. Она решила сменить день и ночь, чтобы предсказание не сбылось. В её салоне не принимали гостей раньше 10 вечера. Завтракала она в 2-3 часа ночи, а днём княгиня спала.

После 60 лет Евдокия уехала в Париж. Многие отмечали, что время не пощадило княгиню. Однако, что они хотели увидеть? Как по мне, Евдокия выглядела на свои года, занималась благотворительностью и наукой. Она была одной из самых образованных женщин того времени и совершенно не цеплялась за свою молодость.

В заключении отмечу, что Евдокия Голицына была одной из немногих аристократок в числе ярых патриоток. Она печатала брошюры, воспевающие мужественность русских солдат в войне с Бонапартом, занималась благотворительностью и всегда, абсолютно всегда, приходила на бал в русском сарафане и кокошнике. Она скончалась в Петербурге в 69 лет. И как по мне, она одна из самых ярких женщин XVIII-XIX веков!

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А вы знали об этом?

Калигула собрал большое войско и много десантных судов, но по прибытии на место от вторжения отказался. По свидетельству римского историка Светония, вместо этого он заставил легионеров собирать раковины на морском берегу. Это ли не явный признак потери рассудка? Об этом также свидетельствует история с любимым конём Калигулы по кличке Инцитат, которого он хотел сделать консулом. Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43632697335/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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