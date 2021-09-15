Икона Божией Матери «Неопалимая Купина́» – одна из самых сложных по композиции и символическому истолкованию богородичных икон. Эта икона изображает Божию Матерь через один из Её ветхозаветных прообразов - неопалимую купину, т.е. несгорающий куст, в котором Бог явился Моисею.

Согласно книге Ветхого Завета «Исход», когда народ израильский был еще в египетском плену, Моисей, пасший овец, повел свое стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хорив, которая сегодня называется Синай, или еще гора Моисея, поскольку на этой горе Бог дал пророку Десять заповедей.

Моисей увидел Ангела Господня, явившегося из середины тернового куста, который горел, но не сгорал при этом, и пошел посмотреть на это чудо. И тут – услышал глас Божий, велевший ему не приближаться близко и снять обувь, ибо стоял Моисей на месте, которое было святой землей. Долго Господь говорил с Моисеем о его предназначении – вывести народ израильский из египетского рабства, Он наградил его даром чудотворения и пророчества, а поскольку Моисей не обладал даром красноречия, необходимого для возвещения слова Божия, то Бог назначил ему в помощники брата Моисея Аарона.

Монастырь Святой Екатерины - один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Основан в IV веке в центре Синайского полуострова у подножья горы Синай (библейская Хорив)

На Синайском полуострове, у подножия горы Синай стоит монастырь Святой Екатерины , основанный в VI веке. Ни Мухамед, ни арабские халифы, ни Наполеон не стали разорять эту обитель, которая никогда не закрывалась. Ее насельники – греческие православные монахи. Там до сих пор произрастает куст этого удивительного растения.

На территории монастыря растет Неопалимая купина́ - куст, в пламени которого, согласно Ветхому завету, Бог впервые явился пророку Моисею. Считается, что это единственный куст терновника такого рода на всем Синайском полуострове...

По преданию – это и есть тот самый куст Неопалимой Купины . Это растение обладает удивительными биологическими особенностями. Ботаники относят его к семейству рутовых, русское название – ясенец, встречается на огромной территории от Средиземноморья до Дальнего Востока, в частности, в Крыму. Его листья и ствол усеяны желёзками, испаряющими эфирные масла. Если поднести к нему огонек, когда стоит ясная и безветренная погода, то он вспыхнет сильнее и будто пробежится по веточке, не нанеся ей ущерба. Это единственный куст такого рода на всём Синайском полуострове, причём ни одна попытка высадить его отросток в другом месте успеха не имела!

В 324 году мать императора Константина Елена приказала построить на месте неопалимой купины капеллу. Алтарь монастырского собора расположен как раз над корнями той самой неопалимой купины. За алтарем — часовня «Неопалимой Купины» .

Интерьер часовни Неопалимой Купины

Куст был пересажен в нескольких метрах от часовни, где продолжает расти дальше. В часовне нет иконостаса, скрывающего алтарь от верующих, и паломники могут видеть под престолом место, где росла Купина. Оно обозначено отверстием в мраморной плите, закрытым серебряным щитом с чеканными изображениями горящего куста, Преображения, Распятия, евангелистов, святой Екатерины и самого Синайского монастыря.

Паломники входят в это святое место без обуви, помня заповедь Бога, данную им Моисею: "сними обувь с ног твоих: ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая" (Исход, 3:5). Часовня посвящена Благовещенью Девы Марии, и некоторые висящие в ней иконы написаны на эту тему.

Богословское толкование

Неопалимая Купина. Конец XVIII в. Москва. Богоявленский Кафедральный Собор. Внизу иконы приведены слова из тропаря и дата поновления: "Не имамы иныя помощи. Не имамы иныя надежды, разве Тебе владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся. Твои бо ее мы рабы. Да не постыдимся. Возобновленъ въ 1835 апреля 2 день."

В Новом Завете Неопалимая Купина и события, связанные с нею, получили новое, более глубокое богословское толкование. Это очень важная параллель – Неопалимой Купиной мы почитаем Божию Матерь, как Невесту Неневестную – по непорочному зачатию Ею от Святого Духа, несущего Свет пламенный. Этот же Божественный Свет воссиял вкруг Её Сына на священной горе Фавор, как когда-то вокруг неопалимого куста на священной горе Синай, когда Бог-Отец говорил из него с Моисеем, ведь еще одно прежнее название монастыря святой Екатерины – Преображение.

Всю земную свою жизнь до Успения Она прожила в божественной чистоте, непопаляемой тем Божиим пламенем, о котором когда-то митрополит Антоний Сурожский сказал, что «Бог сообщает горение, но не питается веществом» и сохраняет цельность духовного и телесного того, чего это пламя касается. Она приняла в Себя Святого Духа, и – оказалась нетронута Его пламенем, отжигающем каждую нечистоту, ибо Бог был в Ней.

Иконография

Значение иконы «Неопалимая Купина» заложено в ее иконографии. Это образ поистине космического звучания. Он подытоживает православное представление о Богородице-Церкви-Софии во всей красоте Ее вневременного и вселенского значения.

В основу сюжета иконы положено церковное песнопение, где Богоматерь сравнивается с Неопалимой купиной, которую видел Моисей на горе Хорив (Исх.3:1-5). Неопалимая купина́ — это объятый пламенем, но несгораемый куст, истолкованный богословами как прообраз Богоматери и воплощения Сына Божиего .

Тот самый неопалимый куст с трудом, но можно увидеть в правой руке Богородицы; там же есть камень, лествица, и гора с Небесным Иерусалимом, за стенами которого изображен Христос в царской короне. Здесь использовано сразу несколько ветхозаветных образов, почти все они раскрываются далее в сюжетах, представленных по краям иконы.

Образ известен с ранних веков христианства. Изначально «Неопалимая Купина» изображалась в виде горящего куста с заключенным в нем образом Богоматери (обычно в типе Знамения или Оранты) и коленопреклоненным пророком Моисеем перед ним.

Позднее, уже в XVIв., сложился довольно сложный символико-аллегорический образ в виде восьмиугольной звезды, окружающей поясное изображение Божией Матери и Младенца-Христа.

Центр композиции – овальный медальон с изображением Богоматери – Одигитрии-Путеводительницы. На груди Её часто изображается лествица, которую видел святой патриарх Иаков, ведущая от земли до самого Неба. Её также ассоциируют с Божией Матерью, которая и есть Сама – лествица, по которой проложен путь в небеса. Здесь же мы видим изображение палаты как дома Младенца Христа. Четыре зеленых луча обозначают купину, т.е. куст, четыре красных луча — красное пламя горящей купины. На некоторых иконах “Неопалимой Купины” к концам внешних лучей добавляются буквы А.Д.A.M. Эта деталь основана на греческом сказании, по которому Архангелы составили имя первого человека по звездам, взятым с четырех концов света: Архангел Михаил — с Востока букву “А” от звезды “Анатоли”, Архангел Гавриил — букву “Д” от Западной звезды “Дисис”, Архангел Рафаил — букву “А” от Северной звезды “Арктос” и Архангел Уриил — от Южной звезды “Месембрии” букву “М”.

Богоматерь Неопалимая Купина. Конец XVI века. Соловецкий монастырь

В лучах синего (или зеленого) цвета изображается служение ангелов Богоматери и поклонение небесных сил чудесному рождению Бога от Девы. Она окружена архангелами и ангелами стихий: грома, молнии, росы, ветра, дождя, мороза и мглы. Каждый ангел держит соответствующий “атрибут”, как чашу, фонарь, облако, меч, факел, закрытый кивот (мороз), нагую фигуру (ветер). Число ангелов и их распределение вокруг Богоматери меняется по выбору иконописца. Ангелы светил и небесных стихий взяты из Апокалипсиса, где перечисляются ангелы звезд, облака, молнии, града и землетрясения. В лучах огненно-красных обычно пишутся символы святых евангелистов, упомянутых в Апокалипсисе: Ангел (Матфей), Лев (Марк), Телец (Лука) и Орел (Иоанн). Вокруг звезд в двухлепестковых облаках - ангелы-духи Премудрости, Разума, Страха и Благочестия; Архангелы: Гавриил с веткою Благовещения, Михаил с жезлом, Рафаил с сосудом-алавастром, Урииил с огненным мечом, Селафиил с кадилом, Варахиил с виноградною гроздью - символом Крови Спасителя. Вверху - Ветхий Денми, внизу - Иессей (или древо Иессеево - как родословная Иисуса Христа). В углах композиции помещаются видения пророков: в левом верхнем - видение Моисею Неопалимой Купины в виде Богоматери Знамение в горящем кусте, в правом верхнем углу - видение Исайе Серафима с горящим углем в щипцах, внизу, слева, - видение Иезекиилю затворенных врат, справа - Иакову - лествицы с ангелами.

Богоматерь собрала вокруг Предвечного Младенца весь мир — силы земные и Небесные. Именно такой, собранной воедино, и замыслил Вселенную Бог в Своей Премудрости, именно ею должны быть побеждены хаотические, центробежные силы смерти и распада. Тем самым подле Купины возникает и иной образ — образ Софии, Божественной воли, предвечного замысла Творца о творении.

Чудотворные образы

Благовещенский собор Московского Кремля

Одна из наиболее древних известных на Руси Богородичных икон «Неопалимой Купины» была принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году и, по преданию, написана на камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст. Эта святыня была помещена в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля . Иконе приписывается чудодейственная сила защиты от огня «огненного опаления». На Синае поют службу иконе во время сильных гроз; в России обносили икону во время пожаров, предохраняя соседние здания от огня.

Церковь Божией Матери иконы Неопалимая Купины. 1882 год

Другой чудотворный образ, происходящий тоже из Кремля, из Святых сеней Грановитой палаты, хранился в московской церкви «Неопалимой Купины» в Хамовниках , разрушенной в 1930 году, от которой осталось лишь имя в названии Неопалимовского переулка. Ее история связана со следующим преданием. Стремянный конюх царя Феодора Алексеевича Димитрий Колошин, человек богатый, особенно уважал икону Богоматери «Неопалимой Купины», стоявшую в святых сенях при царской Грановитой палате, и каждый раз, когда приходил во дворец и уходил, усердно молился пред нею; наконец он пожелал построить во имя ее храм по следующему случаю. Однажды подпав невинно гневу царя и не надеясь оправдаться пред ним, Колошин с еще большим усердием начал молиться пред иконою «Неопалимой Купины», прося Царицу Небесную защитить его; молитва была скоро услышана. Царю Феодору Алексеевичу во сне явилась Богоматерь и объявила конюшего невинным; царь велел исследовать дело Колошина и, найдя его невинным, освободил от суда и возвратил свое прежнее расположение к нему. В благодарность своей Избавительнице Колошин выпросил у царя икону «Неопалимой Купины», построил во имя ее храм.

Когда в Москве был сильный пожар, эту икону обносили вокруг домов прихожан Неопалимовской церкви, и те все уцелели от огня. Вообще живущие в этом приходе замечали, что в нем бывали очень редко пожары, да и те очень незначительны, несмотря на то что это место застроено преимущественно частыми деревянными домами.

Замечательно событие с ризой этой иконы . В 1812 году французы ее похитили. Перед оставлением ими Москвы пришел к священнику Новодевичьего монастыря о. Алексию Введенскому польский солдат и отдал ему ризу с иконы «Неопалимой Купины», прося возвратить ее в ту церковь, откуда она взята. Солдат признался, что с тех пор, как он похитил ризу, он не может найти покоя и его мучит невыносимая тоска.

В 1835 году церкви в Хамовниках был пожертвован еще один образ «Неопалимой Купины». На ней пред Богородицей был изображен припавший в молитве человек. В этом храме хранилась и старинная рукописная служба «Неопалимой Купине» с пояснением, что на Синае есть обычай петь эту службу во время сильной грозы, «егда молния бывает страшна». Вместе с исчезновением храма эти святыни были также утрачены.

В новое время чудотворный образ «Неопалимая Купина» особенно прославился после событий 1822 года в городе Славянске Харьковской епархии. В том году в городе стали случаться мощные опустошительные пожары от поджогов, но многочисленные попытки обнаружить поджигателя были бесплодны. Однажды благочестивой старушке по фамилии Бельницкая было явлено во сне, что если будет написана икона Божией Матери «Неопалимая Купина» и отслужен перед нею молебен, то пожары прекратятся. Икона была тотчас написана лучшими мастерами, и после Литургии перед ней был совершен молебен. В тот же день случился новый пожар, при котором была задержана поджигательница – полоумная девица Мавра. После этого пожары прекратились, а благодарные жители Славянска устроили для иконы Неопалимая Купина дорогой киот с надписью: «В память 1822 года за спасение города от пожара». С тех пор почитание иконы, а особенно ее Славянского списка в Воскресенском храме, укрепилось в этом краю и далеко за его пределами. 12 сентября 2008 года президент Украины подписал указ, установивший новый профессиональный праздник – день спасателя Украины - в день празднования иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» молятся об избавлении от пожара и поражения молнией, от лютых бед, об исцелении недугов.

Тропарь, глас 4

Иже во огни купины неопалимыя, / древле Моисеем виденныя, / тайну воплощения Своего от Неискусобрачныя Девы Марии прообразовавый, / Той и ныне яко чудес Творец и всея твари Создатель / икону Ея святую чудесы многими прослави, / даровав ю верным во исцеление недугом / и в защищение от огненнаго запаления. / Сего ради вопием Преблагословенней: / Надеждо христиан, от лютых бед, огня и грома избави на Тя уповающия, / и спаси души наша, // яко Милосерда.



Ин тропарь, глас той же

В купине, огнем горящей и несгараемей, / показавый Моисеови Пречистую Твою Матерь, Христе Боже, / огнь Божества неопальне во чреве приимшую / и нетленну по Рождестве Пребывшую. / Тоя молитвами от пламене страстей избави нас / и от огненных запалений град Твой сохрани, // яко Многомилостив.

Кондак, глас 8

Предочистим чувствия душ и телес наших, / да видим таинство Божественное, / образно явленное древле великому во пророцех Моисею купиною, / горевшею огнем и не сгаравшею, / в нейже Твоего безсеменнаго рождества, Богородице, / предвозвещение исповедуем и, благоговейно покланяющеся Тебе / и рождшемуся из Тебе Спасу нашему, со страхом вопием:// радуйся, Владычице, покрове, и прибежище, и спасение душ наших.

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