Золотой медалист и вор в законе "Тюрик"

Тюрин, или Тюрик, с детства тянулся к высокому, к нечто такому, что наполнено знаниями, гармонией и красотой. Душа его откликалась на нужные стимулы и направляла на путь умственного и творческого труда. Так, школу г. Братска Иркутской области будущий криминальный авторитет закончил с золотой медалью, увлекался шахматами и музыкой. Относительно музыки намерения его были весьма серьезны. Но вдруг неожиданно для окружающих в возрасте 16-ти лет Тюрин попадает в колонию для несовершеннолетних города Ангарска за участие в групповом изнасиловании сроком на три года. Случилось это в 1975 году. Отбыв там три месяца, Тюрин попадает под амнистию. Три месяца колонии повлияли на юношу, вышел он оттуда “закаленным”. Но, надо отметить, забегая вперед, он все же окончит музыкальное училище имени Гнесиных, а также получит экономическое образование. Стремлению к образованию и самосовершенствованию не помешала деятельность совсем не интеллигентного толка.Тюрик в молодости
Криминальный путь
Не прошло и пяти лет, Тюрин снова на скамье подсудимых за кражу и хулиганство. В этот раз назначенные четыре года лишения свободы ему пришлось отбыть полностью.
Выйдя на свободу в 1984 году, Тюрин придумывает лёгкий, но противозаконный способ заработка денег.
То, что подобная деятельность являлась нелегальной полбеды. Статьи по данному обвинению дополнились статьей 210 УК РСФСР “Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность”, т.к. на просмотры фильмов сомнительного содержания допускались также и платежеспособные подростки. 4,5 года полностью Тюрин отбыл в Иркутской тюрьме.Справа
В Братске, освободившегося в 1989 году Тюрика, ожидала активная деятельность. К тому времени власть над городом по факту принадлежала местной криминальной группировке, а возглавлял ее давний хороший друг Тюрика вор в законе Александр Моисеев, или Мася, назначенец самого Вячеслава Иванькова, или Япончика. Мася включает Тюрика в круг приближенных и доверительных лиц.
Совместная работа Тюрика и Маси оказалась недолгой. В июне 1991 года автомобиль Маси был взорван людьми Сергея Попова (Поп), с которым тот давно враждовал.
Весть о гибели друга застала Тюрика в СИЗО, где к этому времени он лично знакомится с Япончиком. Опустевшее место “смотрящего” за Иркутской областью надо было кем-то срочно заполнять. Выбор Япончика пал на Тюрика.
Алюминиевый завод, целлюлозно-бумажное производство, перевозка леса и металла в Европу и страны Прибалтики, железные дороги, а также казино, единственное в округе, — всеми этими подконтрольными иркутской ОПГ объектами с осени 1991 года стал заведовать Тюрик. По собственной инициативе, исходя из своих предпочтений, он открыл тренажерный зал, который одновременно служил ему и дополнительным источником дохода.
Титул вора в законе
В 1993 году при содействии таких влиятельных людей преступного мира, как Вяч. Иваньков, Аслан Усоян и Захарий Калашов Тюрик получает титул “вора в законе”. Под его влияние переходит помимо Иркутской области некоторые объекты Хабаровского и Красноярского краев. Кроме того, Тюрик налаживает долгосрочные связи с представителями преступных групп из Санкт-Петербурга.
Активная и, главное, эффективная деятельность Тюрика, а также его растущее влияние, стали вызывать раздражение у местного авторитета Игоря Лысенко, иначе Базиль.
Несколько раз Базиль посылал своих людей устранить успешного конкурента, но то ли фортуна улыбалась Тюрику, то ли интуиция его всегда была на высоте, все попытки киллеров каждый раз проваливались. Причем, надо отметить, каждый провал стал результатом глупой ошибки.
В первый раз незадачливые наемники, поджидавшие Тюрика, попросту не заметили, как он прошел мимо них. Второй раз они спугнули жертву мотором своего мотоцикла, когда тот собирался выходить из своего авто, но вовремя сообразил об опасности.
Через несколько дней ожидающие у дома Тюрика киллеры замешкались, увидев его с дамой, и активизировались только когда тот уже сел в машину со спутницей. Один из убийц попытался бросить гранату в окно машины, но промахнулся, в результате сам же и пострадал. Была еще попытка, но все также безуспешная. В 1998 году Базиль погиб, и попытки устранить Тюрика с его стороны прекратились. Но не только Базиль испытывал недовольство от действий перспективного авторитета, недоброжелателей у Тюрика было предостаточно. Угрозы следовали одна за другой.
В 1998 году Тюрик решает все же не рисковать и перебирается в Испанию, в излюбленное российскими криминальными авторитетами местечко Бенидорм. В течение пяти лет о Тюрике практически ничего не было информации.
В 2005 году в руках испанской полиции оказался список всех криминальных авторитетов, проводивших подозрительные покупки недвижимости. В данном списке значился и наш герой.
Тюрику снова повезло. В тот момент, когда испанские спецслужбы вплотную занялись поимкой лиц из списка участников “прачечной”, Тюрик как раз находился в Москве по делам.
Доказательств участия Тюрика в создании организаций по отмыванию незаконных денег было предостаточно, чтобы объявить его в международный розыск, арест и экстрадицию в Испанию. Долго службы не могли выйти на след преступника, как в 2009 году из Монголии пришла информация, будто Тюрин задержан. Но, как оказалось, произошла ошибка, и в СИЗО находился его родной брат.
Хитроумная операция отсрочила поимку Тюрика, но не отменила ее. В 2010 году он все же был задержан сотрудниками ФСБ в ресторане на Новом Арбате и помещен в “Бутырку”, где пробыл год.
Казалось, экстрадиция не за горами, но что-то невероятное стало складываться с гражданством Тюрика. По данным испанцев он являлся гражданином Казахстана, однако на руках Тюрина был российский паспорт и аналогичное гражданство. Профессиональные юристы сумели сложными путями доказать российское гражданство своего подзащитного, и, следовательно, российская сторона вынуждена была отказать в экстрадиции Тюрина, согласно, 62-й статье Конституции. Все попытки испанцев изменить ситуацию оказались тщетны.
Способность Тюрика даже самую критическую ситуацию обернуть себе на пользу, снова сослужила ему добрую службу. Да и время даром он не терял, а укреплял по возможности свои позиции. Находясь в “Бутырке” однажды помог администрации усмирить заключенных, демонстрируя тем самым свой авторитет в преступной среде. Позже, находясь под домашним арестом, он готовит диссертацию на тему “Управление и экономика”, продолжая тем самым стезю интеллектуала.
На сегодняшний день Тюрик старается никак не привлекать внимания к себе, своему криминальному прошлому.
А вы знали об этом?
По слухам, однажды жена Клавдия Мессалина победила в споре известную куртизанку – переспала за ночь с 50 мужчинами, а у ее соперницы получилось лишь с 25.
Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43066322103)
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