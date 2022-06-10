Золотой медалист и вор в законе "Тюрик"

Тюрин, или Тюрик, с детства тянулся к высокому, к нечто такому, что наполнено знаниями, гармонией и красотой. Душа его откликалась на нужные стимулы и направляла на путь умственного и творческого труда. Так, школу г. Братска Иркутской области будущий криминальный авторитет закончил с золотой медалью, увлекался шахматами и музыкой. Относительно музыки намерения его были весьма серьезны. Но вдруг неожиданно для окружающих в возрасте 16-ти лет Тюрин попадает в колонию для несовершеннолетних города Ангарска за участие в групповом изнасиловании сроком на три года. Случилось это в 1975 году. Отбыв там три месяца, Тюрин попадает под амнистию. Три месяца колонии повлияли на юношу, вышел он оттуда “закаленным”. Но, надо отметить, забегая вперед, он все же окончит музыкальное училище имени Гнесиных, а также получит экономическое образование. Стремлению к образованию и самосовершенствованию не помешала деятельность совсем не интеллигентного толка. Тюрик в молодости Тюрик в молодости

Криминальный путь Не прошло и пяти лет, Тюрин снова на скамье подсудимых за кражу и хулиганство. В этот раз назначенные четыре года лишения свободы ему пришлось отбыть полностью.

Выйдя на свободу в 1984 году, Тюрин придумывает лёгкий, но противозаконный способ заработка денег. Он покупает редкую, даже диковинную, по тем временам вещь — видеомагнитофон, и в своей квартире устраивает киносеансы, за что получает еще одно прозвище — Киномеханик. Как и полагается в кинотеатрах, вход был платный. Среди посетителей, в основном, пользовались популярностью фильмы жанра экшн, или по старинке боевик, а также видео порнографического характера. Он покупает редкую, даже диковинную, по тем временам вещь — видеомагнитофон, и в своей квартире устраивает киносеансы, за что получает еще одно прозвище — Киномеханик. Как и полагается в кинотеатрах, вход был платный. Среди посетителей, в основном, пользовались популярностью фильмы жанра экшн, или по старинке боевик, а также видео порнографического характера. То, что подобная деятельность являлась нелегальной полбеды. Статьи по данному обвинению дополнились статьей 210 УК РСФСР “Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность”, т.к. на просмотры фильмов сомнительного содержания допускались также и платежеспособные подростки. 4,5 года полностью Тюрин отбыл в Иркутской тюрьме. Справа Справа В Братске, освободившегося в 1989 году Тюрика, ожидала активная деятельность. К тому времени власть над городом по факту принадлежала местной криминальной группировке, а возглавлял ее давний хороший друг Тюрика вор в законе Александр Моисеев, или Мася, назначенец самого Вячеслава Иванькова, или Япончика. Мася включает Тюрика в круг приближенных и доверительных лиц. Совместная работа Тюрика и Маси оказалась недолгой. В июне 1991 года автомобиль Маси был взорван людьми Сергея Попова (Поп), с которым тот давно враждовал.

Весть о гибели друга застала Тюрика в СИЗО, где к этому времени он лично знакомится с Япончиком. Опустевшее место “смотрящего” за Иркутской областью надо было кем-то срочно заполнять. Выбор Япончика пал на Тюрика.

Алюминиевый завод, целлюлозно-бумажное производство, перевозка леса и металла в Европу и страны Прибалтики, железные дороги, а также казино, единственное в округе, — всеми этими подконтрольными иркутской ОПГ объектами с осени 1991 года стал заведовать Тюрик. По собственной инициативе, исходя из своих предпочтений, он открыл тренажерный зал, который одновременно служил ему и дополнительным источником дохода. Титул вора в законе В 1993 году при содействии таких влиятельных людей преступного мира, как Вяч. Иваньков, Аслан Усоян и Захарий Калашов Тюрик получает титул “вора в законе”. Под его влияние переходит помимо Иркутской области некоторые объекты Хабаровского и Красноярского краев. Кроме того, Тюрик налаживает долгосрочные связи с представителями преступных групп из Санкт-Петербурга. Активная и, главное, эффективная деятельность Тюрика, а также его растущее влияние, стали вызывать раздражение у местного авторитета Игоря Лысенко, иначе Базиль.

Несколько раз Базиль посылал своих людей устранить успешного конкурента, но то ли фортуна улыбалась Тюрику, то ли интуиция его всегда была на высоте, все попытки киллеров каждый раз проваливались. Причем, надо отметить, каждый провал стал результатом глупой ошибки. В первый раз незадачливые наемники, поджидавшие Тюрика, попросту не заметили, как он прошел мимо них. Второй раз они спугнули жертву мотором своего мотоцикла, когда тот собирался выходить из своего авто, но вовремя сообразил об опасности.

Через несколько дней ожидающие у дома Тюрика киллеры замешкались, увидев его с дамой, и активизировались только когда тот уже сел в машину со спутницей. Один из убийц попытался бросить гранату в окно машины, но промахнулся, в результате сам же и пострадал. Была еще попытка, но все также безуспешная. В 1998 году Базиль погиб, и попытки устранить Тюрика с его стороны прекратились. Но не только Базиль испытывал недовольство от действий перспективного авторитета, недоброжелателей у Тюрика было предостаточно. Угрозы следовали одна за другой. В 1998 году Тюрик решает все же не рисковать и перебирается в Испанию, в излюбленное российскими криминальными авторитетами местечко Бенидорм. В течение пяти лет о Тюрике практически ничего не было информации. В 2005 году в руках испанской полиции оказался список всех криминальных авторитетов, проводивших подозрительные покупки недвижимости. В данном списке значился и наш герой.