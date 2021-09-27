Почему Ленин разрешил геям жениться, а Сталин ввел наказание за мужеложество

87 лет назад ЦИК СССР постановил о том, что отныне в СССР вводится статья за “мужеложество”.

На дворе был 1934 год. Советское государство приобрело тот “сталинский вид”, которое мы знаем из рассказов наших бабушек и дедушек. Бунтарский дух 17-го года уже улетучился, никто не вспоминал о том, что нужно строить коммунизм и “пролетарии всех стран соединяйтесь”.

Объявлено, что “коммунизм будет построен в отдельно взятой стране”, всё молодежно-передовое веяние сменяется консервативной политикой Сталина.

Одним из следствий которого стали уголовные статьи и уголовное преследование за людьми “не той ориентации”.

Существует несколько научных и “фолкхистори” статей посвященных теме «однополых отношений» в революционной России.

Но есть одна проблема - эти работы так и не могут ответить на один единственный вопрос: почему СССР одной из первых декриминализовало статью за “мужеложество”, а потом в срочном порядке вернуло уголовное наказание?

"Однополая свадьба" революционных матросов

* для обложки

В конце XIX и в начале XX века в Российской Империи, как и во всем прогрессивном западе, существовало наказание за “однополые отношения”. В первую очередь это было вызвано религиозными мотивами.

С приходом большевиков к власти, новое Советское государство отменило все законы монархического государства: одним из отмененных законов был закон об “однополых отношениях”.

-Почему не отменили? Неужели не заметили или не знали?

На самом деле секулярная политика Российской империи, критиковалась и не поддерживалась во всех плоскостях. Поэтому привычные христианские устои, в том числе и отношения между мужчиной и женщиной, отныне - не считались “обязательными и нормальными”.

Князь Феликс Юсупов

Поэтому все 20-е годы РСФСР и СССР прошли под знаменем “свободных отношений”, где не существует никаких ограничений и запретов: как в рамках уголовного кодекса, так и в рамках психологических расстройств.

Именно тогда появляются различные теории: «стакана воды Коллонтай» и т.д.

Одним из доказательств вышесказанного, хочу сослаться на книгу американского историка Даны Хили:

Где она пересказывает истории "однополых свадеб" Балтийских матросов начала 20-х:

Книга Даны Хили

Почему же “однополые отношения” на заре Советской власти не были запрещены? Неужели все дело в протесте против религиозных норм старого Императорского правительства?

На самом деле в 20-е годы в СССР марксизм играл куда более важную роль в жизни и управлении государством, чем в поздний период Советского государства.

Тогда марксизм был везде. Считая марксизм прогрессивным движением “в мире затхлости российских-религиозных норм” - марксизмом могли обосновать всё: почему нужно презирать и уничтожать буржуев, почему атеизм лучше религиозности или чем плановая экономика лучше рыночной. Но марксизм не мог обосновать: почему стоит преследовать людей с иным цветом кожи, национальности и иной ориентации.

«Распространить на случай свободных отношений»

Лиля Брик

Уже через несколько лет власть в свои руки берет генеральный секретарь ВКП (б) Иосиф Сталин.

Во время правления Сталина, помимо внедрения уголовной ответственности за “однополые отношения”, вводится запрет на “аборты”; запрещено совместное обучение мальчиков и девочек; в армии введены воинские звания и погоны и т.д.

Вообще в Сталинский период во властные структуры хлынули “люди из села”. Вчерашние дети простых крестьян, будучи воспитанными в христианской и консервативной этике - окунувшись в “марксизм с головой”. Они стали искать врага и “деструктивные классы” в каждом элементе общества - исключением не стали и люди иной ориентации.

Возможно, этим можно объяснить рейды НКВД, которые проводились осенью 1933 года в двух столицах: Москва и Ленинград.

Тогда было арестовано более сотни “подозрительных” личностей “иной ориентации”.

Баня. Санкт-Петербург 1923 год