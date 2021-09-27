Почему Ленин разрешил геям жениться, а Сталин ввел наказание за мужеложество

87 лет назад ЦИК СССР постановил о том, что отныне в СССР вводится статья за “мужеложество”.
На дворе был 1934 год. Советское государство приобрело тот “сталинский вид”, которое мы знаем из рассказов наших бабушек и дедушек. Бунтарский дух 17-го года уже улетучился, никто не вспоминал о том, что нужно строить коммунизм и “пролетарии всех стран соединяйтесь”.
Объявлено, что “коммунизм будет построен в отдельно взятой стране”, всё молодежно-передовое веяние сменяется консервативной политикой Сталина.
- Одним из следствий которого стали уголовные статьи и уголовное преследование за людьми “не той ориентации”.
Существует несколько научных и “фолкхистори” статей посвященных теме «однополых отношений» в революционной России.
Но есть одна проблема - эти работы так и не могут ответить на один единственный вопрос: почему СССР одной из первых декриминализовало статью за “мужеложество”, а потом в срочном порядке вернуло уголовное наказание?
"Однополая свадьба" революционных матросов
* для обложки
В конце XIX и в начале XX века в Российской Империи, как и во всем прогрессивном западе, существовало наказание за “однополые отношения”. В первую очередь это было вызвано религиозными мотивами.
С приходом большевиков к власти, новое Советское государство отменило все законы монархического государства: одним из отмененных законов был закон об “однополых отношениях”.
-Почему не отменили? Неужели не заметили или не знали?
- На самом деле секулярная политика Российской империи, критиковалась и не поддерживалась во всех плоскостях. Поэтому привычные христианские устои, в том числе и отношения между мужчиной и женщиной, отныне - не считались “обязательными и нормальными”.
Князь Феликс Юсупов
Поэтому все 20-е годы РСФСР и СССР прошли под знаменем “свободных отношений”, где не существует никаких ограничений и запретов: как в рамках уголовного кодекса, так и в рамках психологических расстройств.
- Именно тогда появляются различные теории: «стакана воды Коллонтай» и т.д.
Одним из доказательств вышесказанного, хочу сослаться на книгу американского историка Даны Хили:
Где она пересказывает истории "однополых свадеб" Балтийских матросов начала 20-х:
Книга Даны Хили
- Почему же “однополые отношения” на заре Советской власти не были запрещены? Неужели все дело в протесте против религиозных норм старого Императорского правительства?
На самом деле в 20-е годы в СССР марксизм играл куда более важную роль в жизни и управлении государством, чем в поздний период Советского государства.
Тогда марксизм был везде. Считая марксизм прогрессивным движением “в мире затхлости российских-религиозных норм” - марксизмом могли обосновать всё: почему нужно презирать и уничтожать буржуев, почему атеизм лучше религиозности или чем плановая экономика лучше рыночной. Но марксизм не мог обосновать: почему стоит преследовать людей с иным цветом кожи, национальности и иной ориентации.
«Распространить на случай свободных отношений»
Лиля Брик
Уже через несколько лет власть в свои руки берет генеральный секретарь ВКП (б) Иосиф Сталин.
- Во время правления Сталина, помимо внедрения уголовной ответственности за “однополые отношения”, вводится запрет на “аборты”; запрещено совместное обучение мальчиков и девочек; в армии введены воинские звания и погоны и т.д.
Вообще в Сталинский период во властные структуры хлынули “люди из села”. Вчерашние дети простых крестьян, будучи воспитанными в христианской и консервативной этике - окунувшись в “марксизм с головой”. Они стали искать врага и “деструктивные классы” в каждом элементе общества - исключением не стали и люди иной ориентации.
Возможно, этим можно объяснить рейды НКВД, которые проводились осенью 1933 года в двух столицах: Москва и Ленинград.
Тогда было арестовано более сотни “подозрительных” личностей “иной ориентации”.
Баня. Санкт-Петербург 1923 год
- Также Генрих Ягода выдвинул теорию о том, что за людьми “иной ориентации” стоит секретная западная шпионская группа, которая ведет подрывную деятельность внутри государства.
-
Именно “под таким соусом” донесение о проведенных рейдах было лично передано Сталину, который поручил разобраться с “врагами”.
Через некоторое время Ягода предоставил проект постановление Президиума ЦИК СССР, который предусматривал введение уголовной ответственности за “мужеложество”.
- 17 декабря Президиум ЦИК СССР принял постановление.
Первого апреля 1934 года статья была внесена в Уголовный Кодекс РСФСР под номером 154-а.
После того как Сталина не стало, проводимая политика не прекратилась, а лишь набирала обороты. В 1958 году МВД РСФСР издало приказ «Об усилении борьбы с мужеложеством», чье содержание засекречено и поныне.Источник Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Как ни странно, но большевики, придя к власти, провозгласили «сексуальную революцию» , подобную сексуальной утопии маздакизма (женщина , как и имущество, считалась общим достоянием общества и поэтому каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть не только его имуществом, но его женой) !Именно опираясь на маздакизм, Ленин после революции вынес постановление «об отмене брака» , а также декрет «об гомосексуальных отношениях». Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместную семейную жизнь вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков, а не жителей Швеции! Подобно тому, как Маздак отбирал имущество у класса имущих, так и коммунисты раскулачивали буржуазию. Однако большевики пошли еще дальше, поскольку стали отбирать имущество и раскулачивать даже тех крестьян и пролетариев , которые разбогатели на законных основаниях во время советской власти при НЕПе .Продолжение в моей статье"Маздак — первый в истории человечества «коммунист» , совершивший социалистическую революцию" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43244401984/).
С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Как палач народов Сталин готовился к войне(https://otari.mirtesen.ru/blog/43819148547/)
Свободная продажа наркотиков в СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43097881415/)
Шесть мифов о Ледовом побоище (https://otari.mirtesen.ru/blog/43037894547/)
Свежие комментарии