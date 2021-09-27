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Почему Ленин разрешил геям жениться, а Сталин ввел наказание за мужеложество

87 лет назад ЦИК СССР постановил о том, что отныне в СССР вводится статья за “мужеложество”.

На дворе был 1934 год. Советское государство приобрело тот “сталинский вид”, которое мы знаем из рассказов наших бабушек и дедушек. Бунтарский дух 17-го года уже улетучился, никто не вспоминал о том, что нужно строить коммунизм и “пролетарии всех стран соединяйтесь”.

Объявлено, что “коммунизм будет построен в отдельно взятой стране”, всё молодежно-передовое веяние сменяется консервативной политикой Сталина.

Почему Ленин разрешил геям жениться, а Сталин ввел наказание за мужеложество

  • Одним из следствий которого стали уголовные статьи и уголовное преследование за людьми “не той ориентации”.

Существует несколько научных и “фолкхистори” статей посвященных теме «однополых отношений» в революционной России.

Но есть одна проблема - эти работы так и не могут ответить на один единственный вопрос: почему СССР одной из первых декриминализовало статью за “мужеложество”, а потом в срочном порядке вернуло уголовное наказание?

"Однополая свадьба" революционных матросов

Почему Ленин разрешил геям жениться, а Сталин ввел наказание за мужеложество* для обложки

В конце XIX и в начале XX века в Российской Империи, как и во всем прогрессивном западе, существовало наказание за “однополые отношения”. В первую очередь это было вызвано религиозными мотивами.

С приходом большевиков к власти, новое Советское государство отменило все законы монархического государства: одним из отмененных законов был закон об “однополых отношениях”.

Почему Ленин разрешил геям жениться, а Сталин ввел наказание за мужеложество

-Почему не отменили?

Неужели не заметили или не знали?

  • На самом деле секулярная политика Российской империи, критиковалась и не поддерживалась во всех плоскостях. Поэтому привычные христианские устои, в том числе и отношения между мужчиной и женщиной, отныне - не считались “обязательными и нормальными”.

Почему Ленин разрешил геям жениться, а Сталин ввел наказание за мужеложество

Князь Феликс Юсупов

Поэтому все 20-е годы РСФСР и СССР прошли под знаменем “свободных отношений”, где не существует никаких ограничений и запретов: как в рамках уголовного кодекса, так и в рамках психологических расстройств.

  • Именно тогда появляются различные теории: «стакана воды Коллонтай» и т.д.

Одним из доказательств вышесказанного, хочу сослаться на книгу американского историка Даны Хили:

Где она пересказывает истории "однополых свадеб" Балтийских матросов начала 20-х:

Книга Даны ХилиКнига Даны ХилиПочему Ленин разрешил геям жениться, а Сталин ввел наказание за мужеложество

  • Почему же “однополые отношения” на заре Советской власти не были запрещены? Неужели все дело в протесте против религиозных норм старого Императорского правительства?

На самом деле в 20-е годы в СССР марксизм играл куда более важную роль в жизни и управлении государством, чем в поздний период Советского государства.

Тогда марксизм был везде. Считая марксизм прогрессивным движением “в мире затхлости российских-религиозных норм” - марксизмом могли обосновать всё: почему нужно презирать и уничтожать буржуев, почему атеизм лучше религиозности или чем плановая экономика лучше рыночнойНо марксизм не мог обосновать: почему стоит преследовать людей с иным цветом кожи, национальности и иной ориентации.

«Распространить на случай свободных отношений»

Лиля БрикЛиля Брик

Уже через несколько лет власть в свои руки берет генеральный секретарь ВКП (б) Иосиф Сталин.

  • Во время правления Сталина, помимо внедрения уголовной ответственности за “однополые отношения”, вводится запрет на “аборты”; запрещено совместное обучение мальчиков и девочек; в армии введены воинские звания и погоны и т.д.

Вообще в Сталинский период во властные структуры хлынули “люди из села”. Вчерашние дети простых крестьян, будучи воспитанными в христианской и консервативной этике - окунувшись в “марксизм с головой”. Они стали искать врага и “деструктивные классы” в каждом элементе общества - исключением не стали и люди иной ориентации.

Возможно, этим можно объяснить рейды НКВД, которые проводились осенью 1933 года в двух столицах: Москва и Ленинград.

Тогда было арестовано более сотни “подозрительных” личностей “иной ориентации”.

Баня. Санкт-Петербург 1923 годБаня. Санкт-Петербург 1923 год

  • Также Генрих Ягода выдвинул теорию о том, что за людьми “иной ориентации” стоит секретная западная шпионская группа, которая ведет подрывную деятельность внутри государства.

  • Именно “под таким соусом” донесение о проведенных рейдах было лично передано Сталину, который поручил разобраться с “врагами”.

    Через некоторое время Ягода предоставил проект постановление Президиума ЦИК СССР, который предусматривал введение уголовной ответственности за “мужеложество”.

    • 17 декабря Президиум ЦИК СССР принял постановление.

    Первого апреля 1934 года статья была внесена в Уголовный Кодекс РСФСР под номером 154-а.

    После того как Сталина не стало, проводимая политика не прекратилась, а лишь набирала обороты. В 1958 году МВД РСФСР издало приказ «Об усилении борьбы с мужеложеством», чье содержание засекречено и поныне.

    Источник                                                                                                                                                      Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :    

     

    В первую очередь хотелось бы поблагодарить автора этой статьи  за правдивый рассказ!Как не парадоксально, но сам  палач народов Сталин  был  не только педофилом , но и активным гомосексуалистом! Как известно,в 1902 г. Иосиф был арестован в Батуми в женском одеянии за мужеложство, (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия).Общеизвестно, что , живя в ссылке вместе  с Сталиным, Яков Свердлов  из-за  панического  страха оказаться изнасилованным  излишне темпераментным Иосифом сбежал жить в другое село.                             Официальным же любовником Сталина был венгерский еврей К. В. Паукер, начальник личной охраны Сталина и его парикмахер, обладающий чувственными губами и страстными черными глазами, которые сума сводили палача народов Сталина!Именно из-за этого покончила жизнь жена Сталина, не вынесшая гомосексуализм и измены вождя пролетариата с любовницами!Любопытно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию,  одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.       Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам! Кстати, один раз Сталину понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин? Однозначно будущему генеральному секретарю повезло, что он  не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть ! 

    Как ни странно, но большевики, придя к власти, провозгласили  «сексуальную революцию» , подобную  сексуальной  утопии  маздакизма (женщина , как и  имущество,  считалась общим достоянием общества и поэтому   каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть не только его имуществом, но его женой) !Именно опираясь на маздакизм, Ленин после революции вынес  постановление «об отмене брака» , а также декрет «об гомосексуальных отношениях». Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместную семейную жизнь вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков, а не жителей Швеции! Подобно тому, как Маздак отбирал имущество у класса  имущих, так и коммунисты  раскулачивали буржуазию. Однако большевики пошли еще дальше,  поскольку  стали отбирать имущество и раскулачивать даже тех крестьян и пролетариев , которые разбогатели на законных основаниях во время советской власти при НЕПе .Продолжение в моей статье"Маздак — первый в истории человечества «коммунист» , совершивший социалистическую революцию" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43244401984/). 

    С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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