Хотим жить по шариату: почему таджикские женщины требуют многоженства?

Советская власть настойчиво выступала за эмансипацию женщин востока и серьезно продвинулась на этом поприще. Все представительницы прекрасного пола огромной страны получили неотъемлемые социальные права, которые гарантировали их справедливое положение в обществе. Многоженство, как неотъемлемый атрибут старого времени, начало считаться чем-то плохим, несмотря на его дозволение исламской верой.

Постсоветские государства, включая Таджикистан, унаследовали от СССР прежнее законодательство после получения независимости. Для мужчин, у которых доказано наличие нескольких жен, предусматривался штраф в размере до 500 минимальных заработных плат либо исправительные работы не менее двух лет. Доказать, правда, такой факт очень и очень непросто: требуется письменное заявление одной из женщин.

Поскольку многоженство государством запрещено и нередко осуждается чиновниками и политиками, широта распространения этого явления точно не известна. Но в одной вещи мы можем быть уверены на сто процентов: в Таджикистане это встречается гораздо чаще, чем в других странах бывшего СССР.

Причина этого довольно проста – именно это государство больше всего потеряло после распада Советского Союза. Через полгода после получения независимости здесь началась затяжная гражданская война, в результате чего до 100 тысяч семей лишились своих кормильцев.

В условиях разрушенной экономики многим молодым женщинам было сложно кормить своих детей, и они согласились стать вторыми женами. Это был первый виток многоженства, но в дальнейшем оно распространилось еще сильней.

Все началось со стремительного падения уровня жизни. Многие таджики мужского пола устремились на работу в Россию. По чисто экономическим причинам они оставались там надолго, а домой приезжали редко. Это приводило к устойчивому увеличению распавшихся семей. И если такие мужички затем жили достаточно неплохо, то их брошенные жены, чаще всего имевшие детей, имели не так много возможностей достойно существовать дальше. Часть из них согласились стать вторыми и даже третьими женами у внезапно возникшего класса высокопоставленных чиновников и предпринимателей.

Второй момент состоял в том, что в некоторых кишлаках почти не осталось мужского населения – все представители сильного пола уехали на заработки в Казахстан и РФ. На таджикских женщин сильно давит общественное мнение, которое требует сразу после окончания школы выйти замуж и родить детей. Причем, если они не сделают это до двадцатипятилетнего возраста, удачно найти мужа станет практически невозможно. Так из-за женского страха одиночества вторыми женами обзавелись даже некоторые таджики со средними доходами. Богатой свадьбы в этой случае не нужно: достаточно обратиться к мулле и пройти обряд никах.

Вот и получилось, что к настоящему времени количество мужчин-многоженцев сильно возросло. Власти это осуждают, но не могут ничего сделать. Казалось бы, ну и черт бы с ним, тем более, что мусульманским законом это разрешено. Но проблема состоит в том, что вторая жена и ее дети не пользуются теми же правами, которые предоставлены законной супруге.

По этой причине многие таджикские женщины выступают за полную легализацию многоженства – они хотят такого же равного для себя положения. Иными словами, желают претендовать на денежное содержание от своего супруга и иметь возможность наследовать его имущество. Ну или, хотя бы, получать алименты, если вдруг что-то пойдет не так.

В любом случае, из-за проблем с экономикой объявления в интернете в стиле «стану второй женой» являются в Таджикистане обычным делом. Полигамия одобряется, прежде всего, самими женщинами, которые жаждут спокойной жизни и стабильного благополучия. Ну, такое и в нашей стране нередко встречается.

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А вы знали об этом?

Фрина была так прекрасна, что ее называли живым воплощением богини любви Афродиты. Художники и поэты воспевали красоту Фрины, а скульпторы мечтали уговорить ее позировать. Повезло Праксителю, создавшему сразу две статуи Афродиты с телом прекрасной Фрины. Одна Афродита куталась в покрывало, а другая держала его в руках, обнажая всю свою женственность. Это было рискованно, ведь богиню запрещалось изображать без одежд.Опрометчивым поступком скульптора и его музы воспользовался отвергнутый Фриной поклонник Евфий. Он обвинил вероломную красавицу в безбожии и оскорблении богов. Говорилось, что Фрина желала, чтобы поклонялись ее красоте, а не красоте божественной Афродиты.Это было серьезное обвинение. Однако , когда на суде адвокат Гиперид приказал Фрине выйти вперед и сорвал с нее покрывало, то пораженные демонстрацией невероятной красоты и женственности, судьи притихли. Они не решились осудить ту, кто получила такой дар от богини любви.А вот Евфия, начавшего это дело, наказали, наложив на него крупный штраф. Таким образом, красота восторжествовала.

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