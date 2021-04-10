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А вы знаете, зачем верблюду горб (и ещё несколько сверхспособностей)?

А вы знаете, зачем верблюду горб (и ещё несколько сверхспособностей)?
Верблюды - одни из самых удивительных животных на планете. Вряд ли вы найдёте ещё одно теплокровное, так же хорошо приспособленное к жаре. Кто ещё способен вынести 50-градусную жару в пустыне, передвигаясь при этом по 30-40 километров в день? Верблюды способны обходиться без воды до 10 дней, потерять до 40% жидкости в теле и при этом их кровь даже не загустевает! К примеру, другие млекопитающие погибают при обезвоживании за несколько дней, потеряв всего 20% воды.
Секрет этих созданий в невероятном "тюнинге", который они получили в ходе эволюции. Начнем с того, что в отличие от других животных, эритроциты крови верблюдов овальной, а не круглой формы, поэтому при сужении сосудов кровь не теряет своих свойств. А почки животных фильтруют кровь настолько сильно, что практически вся жидкость возвращается обратно. Ноздри же животного устроены таким образом, что способны полностью закрываться, а при выдохе через них вся влага возвращается в рот. Потеть верблюды не умеют, но их тело способно в обычном режиме менять температуру от 35 до 40 градусов!
Вокруг глаз у животного - густые ресницы, надежно защищающие их от пылевых бурь. При этом верблюд способен различать грозовые тучи и двигаться в их сторону в поисках дождевой воды.
А водоём или пастбище нос верблюда почувствует за 50-60 км! Локти, грудная клетка и колени животных покрыты специальными мозолями, которые позволяют им соприкасаться с раскалённой (до 70 градусов) почвой и при необходимости отдыхать.
Но самая интересная особенность верблюдов - горбы. Животных можно разделить на одногорбых (их называют "дромедар", "дромадер" или "арабиан") и двугорбых (их называют "бактриан"). Долгое время считалось что в горбах накапливается жидкость, но на самом деле в них накапливается жир.
Дело в том, что жировой "горб" выполняет несколько очень важных функций. Во-первых, почти весь жировой запас верблюда скапливается именно здесь, поэтому остальные ткани и органы лишены жира и значительно лучше охлаждаются. Во-вторых, горб выполняет роль своеобразного навеса, защищая тело верблюда от палящего солнца. И, в-третьих, организм животного способен не только питаться жировым запасом при отсутствии еды, но и окислять его, превращая в жидкость!
Воду верблюд накапливает не только в виде жира, но и в специальных складках желудка. Поэтому, достигнув водопоя, животное может за раз выпить 100 литров воды и более, буквально на глазах превращаясь из обезвоженного и исхудавшего в округлого и здорового верблюда. К слову, масса взрослой особи может достигать 800 кг, а переносить она может до 200 кг! Теперь вы понимаете за какие именно качества верблюда называют "кораблём пустыни".

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