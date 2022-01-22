Как дети могут менять пол без операций естественным путем?

В наше время операция по смену пола воспринимается как нечто вполне обыденное. Однако науке известны случаи, когда организм детей менял пол самостоятельно без вмешательства хирургов.

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Такие явления можно наблюдать по сей день в дервене Салинас, расположенной в Доминиканской Республике. Что явилось этому причиной?

Гуэведосе

Так называют детей, которые из девочек превратились в мальчиков в период полового созревания. Одного из них подробно расспросил журналист Майкл Мюзли. И вот что он выяснил.

Когда ребенок рождается, у него отсутствуют первичные половые признаки мальчика. Поэтому такие дети воспитываются как девочки. Им покупают кукол, наряжают в платья.

Но при вступлении в подростковый период, тело ребенка начинает меняться, и девочка неожиданно превращается в мальчика. Так парень по имени Джонни хорошо помнит, что в детстве его имя было Фелисита, а в школу он ходил в платье красного цвета, которое он почти ненавидел.

Он чувствовал, что как будто живет в чужом теле и ему не приятно было оставаться девочкой. Джонни предпочитал кукол играм в футбол, также он мечтал находиться в компании мальчиков. Когда его организм начал претерпевать изменения, ребенок вздохнул с облегчением.

Другой случай произошел с Карлой, которая ближе к семи годам стала демонстрировать совсем не женское поведение.

С пяти лет Карла начала отвергать общение с девочками по соседству, ее рельеф тела стал изменяться по мужскому типу, «девочка» участвовала в драках совсем как мальчик. Чуть позже организм претерпел еще кое-какие метаморфозы, и перед родителями предстал уже мальчик Карлос.

Несмотря на то, что эти дети воспитывались как девочки, впоследствии они заводили отношения с противоположным полом1. И мн 1. Из-за этого ребенок в утробе матери развивается с патологиями.

Чем объяснить феномен?

Чтобы разобраться в природе данного явления, в 1970 -х годах деревню Салинас навестила американский доктор Джулианна Императо-Макгинли. Когда она убедилась, что слухи вполне оправданы, то приступила к изучению анализов.

Джулианна довольно быстро раскрыла тайну. Разгадка заключалась в дефиците особого фермента под названием 5-альфа-редуктаза. Из-за этого ребенок в утробе матери развивается с патологиями.

Обычно плод, имеющий хромосомы ХХ в будущем превращается в девочку, ХY – в мальчика. Однако половые гормоны начинают свою работу не сразу, примерно на 8 неделе развития эмбриона. Тогда в работу включается Y-хромосома, которая оказывает влияние на внутренние половые железы ребенка.

Эти железы вырабатывают гормон дигидротестостерон, после чего у ребенка в утробе формируются первичные половые признаки мальчика. Будущая девочка лишена Y-хромосомы, поэтому у нее не вырабатывается дигидротестостерон. И ее первичные половые признаки принимают женскую форму.

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Так как обитатели деревни Салинаса имеют врожденные мутации из-за обособленного образа жизни, мальчики в утробе формируются неправильно. Вследствие дефицита фермента 5-альфа-редуктаза, выброс дегидростестостерона не происходит, поэтому на свет эти дети появляются в женском обличье. Однако мужской набор хромосом у них сохраняется и спустя время дает о себе знать.

В пубертатном периоде гормоны дают новый скачок, у мальчиков начинает активно вырабатываться тестостерон, в результате чего их организм принимает мужское обличье. Поэтому бывшие «девочки» в этот период обретают свое настоящее тело, чему большинство из них бесконечно рады.

Подобные аномалии наблюдались также среди жителей восточных горных районов Папуа — Новой Гвинеи. В других странах тоже были единичные случаи. В Доминикане же все происходит по причине близкородственных браков, которые сохраняют генетическую мутацию среди жителей.

Примерно 12 из 13 семей имеют эту мутацию. Однако обитатели деревни настолько привыкли к данному феномену, что уже не удивляются, если «вчерашняя девочка» вдруг начинает превращаться в мальчика.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2396022379641571481/

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