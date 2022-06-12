Путин - правнук Распутина? Тайны переписанных биографий

Российская история полна мистических символов. Кажущееся словесное совпадение может оказаться знаком более глубинной связи предметов, явлений, людей…

Фамилия Распутина, несмотря на нелестный ее смысл, выглядит с точки зрения русского словообразования вполне органично. Распутным был предок ее носителя, вот и досталось такое имя целому роду. Если же говорить конкретно о Григории Распутине, то он сам получил эту фамилию, (а скорее прозвище) от односельчан - за соответствующее поведение. Настоящая его фамилия была Новых.

«Путин» по сравнению с «Распутиным» выглядит как «ненастоящая» фамилия. Просто какая-то половинка.

В России было обыкновение давать половинки фамилий в одном случае - в случае появления на свет незаконнорожденных детей. Примеров масса. Местным краеведам, например, известен случай, когда незаконнорожденным детям симбирского помещика Наумова дали фамилию Умовы. Один из сыновей, выпускник Симбирской гимназии, стал впоследствии известным в России ученым-физиком.

Не секрет, что дед Владимира Путина Спиридон Иванович был поваром у самого Ленина. Будучи президентом, Владимир Путин сам озвучил этот факт семейной биографии. Выяснилось, что после работы в Горках, где обслуживал родственников Ильича, Спиридон Путин поработал поваром у Сталина, а вот «до того» - как раз таки… у Григория Распутина.

«Парадную» родословную лидера нации найти нетрудно. Подобное древо непременно появится даже у любого «Ивана, родства не помнящего», как только он становится известным. Так была сочинена официальная биография героя Александра Матросова, малую родину которого спокойно перенесли из-под Уфы на Украину.

Однако даже в официальной биографии Спиридона Ивановича Путина зафиксирован легендарный факт встречи с Григорием Ефимовичем Распутиным. «Служил кулинаром в петербургских ресторанах, в том числе в «Астории» на Гороховой улице, куда любил захаживать Григорий Распутин. По семейной легенде, однажды велел позвать повара, поблагодарил его за вкусно приготовленную еду, и спросил, как его зовут. Узнав, что Путин, расплылся в улыбке: «Почти однофамильцы». Затем вложил ему в руку золотой. Семья С. И. Путина снимала квартиру недалеко от ресторана «Астория».

Якобы этим фактом все взаимоотношения Путина и Распутина заканчиваются. Места рождения того и другого - в разных концах необъятной Российской Империи: соответственно, в Тверской и Тобольской губерниях. Спиридон Путин родился в 1879-м, Григорий Распутин, согласно утверждению Эдварда Радзинского - в 1869-м.

Однако если соскоблить «следы позднейшей штукатурки», то Большая Советская Энциклопедия называет среди вероятных дат рождения Григория Ефимовича 1864 год. Вероятно, позже кому-то из новейших исследователей понадобилось «омолодить» Распутина, чтобы у кого-то, не дай Бог, не возникла мысль о возможности происхождения нынешнего премьера непосредственно от «старца», чья фигура является роковой для судьбы Отечества.

Могла ли возникнуть такая же «штукатурка» на метрике Спиридона Путина, чтобы его, соответственно, несколько «состарить»? Серьезные исследования в этом направлении в контексте текущего момента вряд ли возможны: все первоисточники перемещены в спецхраны.

И хотя известно, что еще в очень юном возрасте будущий «старец» в своем родном селе Покровское, да и в окрестностях, «перепортил» всех девок, 10 летний возраст возможного папаши покажется невероятным. Правда Распутин был феноменом во всем, но это уж слишком. А вот если убрать возможную «штукатурку», то разница в возрасте между Путиным и Распутиным может стать гораздо более вероятной для отцовства.

Известно также, что религиозные поиски мальчик тоже начал очень рано. В то время он уже с котомкой и посохом исходил разные губернии Российской империи, в том числе и Тверскую. Бывал ли он в деревне Поминово Тургиновской волости Тверского уезда, где крестьянский род Путиных появился якобы еще в ХVI веке?

Вполне возможно, что бывал, только не XVI веке, а в 70-х или 80-х годах века XIX-го, и стал родоночальником всех Путиных, которым, по тогдашнему обычаю, дали лишь половинку фамилии юного богомольца, ставшего впоследствии фактическим правителем России.

Дар вести за собой людей проявился, как мы видим, у правнука. Как и прадеда, одни его буквально боготворят, другие ненавидят и обвиняют во всех бедах.

Ростом Владимир Владимирович, конечно, не в прадеда. Но потребность демонстрировать на публике качества мачо он у него, несомненно, унаследовал.

Артем Захаров

Источник : https://73online.ru/readnews/13937

А вы знали об этом?

В 1673 году 43-летний Суворов воевал с туркaми под командованием грaфа Петра Aлексaндровича Румянцева. Кaк пишет в своей рaботе «Победителей не судят» историк Констaнтин Вaсильевич Душенко, глaвной помехой для русских войск тогда былa крепость Туртукaй, которaя держaлa под контролем перепрaву через Дунaй. Суворов получил прикaз произвести под Туртукaем просто ночную рaзведку боем. Прикaз был уже выполнен, но Суворову вдруг покaзaлось ошибкой возврaщaться нaзaд: ведь крепость тaк близко, a сонные турки не ожидaют штурмa.Нaрушaть прикaз Суворов не собирaлся, но и не воспользовaться тогда беспечностью турок не смог и ,нарушив приказ ,легко взял крепость Туртукaй.Однако командующий грaф Румянцевев за невыполнене приказа приговорил Суворовa к смертной кaзни, применив всю строгость военного зaконa. Но Суворовa спaслa имперaтрицa, к которой нa утверждение был отослaн судебный документ. Екaтеринa хорошо знaлa о нерaсторопности своих военaчaльников и ценилa лихого кaвaлеристa и пaртизaнa Суворовa. Нa бумaге с приговором коллегии онa нaчертaлa своей рукой знaменитую фрaзу «Победителей не судят!», и этим избaвилa Суворовa от смерти!

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