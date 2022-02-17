COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, заявила эксперт ВОЗ

Это означает, что заболевание станет постоянно присутствует среди населения, а его спады и пики легко прогнозируются. Эндемичными, в свою очередь, можно назвать грипп и ОРВИ.

Коллективный иммунитет в 80% и выше официально зафиксирован и в ряде других российских регионов. В нынешних условиях, объяснили «Ъ» эксперты, популяционный иммунитет стал бесполезен — он уже не остановит распространение вируса.Антон Барчук объясняет, что в начале пандемии, когда распространялись уханьский и альфа-штамм, было достаточно до 70% людей в популяции с антителами, чтобы остановить пандемию. Когда появился дельта-штамм, планка поднялась выше 90%. «Сейчас, в условиях “омикрона”, который эффективно заражает и вакцинированных, и переболевших, но при этом не вызывает тяжелого течения, эти люди никак не остановят распространение вируса, и с этой точки зрения коллективный иммунитет уже бесполезен», — продолжает Барчук. Отметим, власти ряда стран уже сняли или снимают исходя из этих соображений санитарные ограничения для граждан.

Коллективный иммунитет в 80% и выше официально зафиксирован и в ряде других российских регионов. В нынешних условиях, объяснили «Ъ» эксперты, популяционный иммунитет стал бесполезен — он уже не остановит распространение вируса.Антон Барчук объясняет, что в начале пандемии, когда распространялись уханьский и альфа-штамм, было достаточно до 70% людей в популяции с антителами, чтобы остановить пандемию. Когда появился дельта-штамм, планка поднялась выше 90%. «Сейчас, в условиях “омикрона”, который эффективно заражает и вакцинированных, и переболевших, но при этом не вызывает тяжелого течения, эти люди никак не остановят распространение вируса, и с этой точки зрения коллективный иммунитет уже бесполезен», — продолжает Барчук. Отметим, власти ряда стран уже сняли или снимают исходя из этих соображений санитарные ограничения для граждан.

По ее словам, в настоящий момент ВОЗ пока не считает COVID-19 сезонным заболеваниям, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года.

"Я думаю, в обществе останется определенный уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъемами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер. Поэтому и спустя какое-то время система здравоохранения должна будет продолжать быть готовой к борьбе с этим заболеванием так же, как мы справляемся с другими респираторными инфекциями", - добавила эксперт.

С другой стороны, в сложившейся ситуации неопределенность связана с двумя моментами: появление нового штамма (что невозможно предсказать) и длительность защиты после вакцинации и перенесенной болезни. Ближайшие годы уйдут на исследования, насколько часто и чем нужно вакцинироваться, а также нужно ли менять вакцину, подстраивая ее под новые штаммы. Сейчас нет данных, что, например, четвертый укол антиковидной вакцины необходим, если уже есть три или две дозы.