COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, заявила эксперт ВОЗ

ЖЕНЕВА, 12 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Как известно, эндемическое заболевание представляет собой болезнь, обычную для какого-либо региона, постоянно присутствующую в сообществе людей. Это означает, что заболевание станет постоянно присутствует среди населения, а его спады и пики легко прогнозируются. Эндемичными, в свою очередь, можно назвать грипп и ОРВИ.
При этом COVID-19 все еще остается непредсказуемым, пандемия продолжается, подчеркнула Сумия Сваминатан. . Она также добавила, что за штаммом «омикрон» могут последовать новые мутации, которые только добавят непредсказуемости.
При этом даже в тех регионах России , где популяционный иммунитет соответствует ожиданиям Минздрава, заболеваемость продолжает расти.Например, власти Санкт-Петербурга доложили, что выполнили поставленный Минздравом РФ план по иммунизации населения( антитела имеют более 80% жителей), однако заболеваемость коронавирусом продолжает расти. В частности, в Санкт-Петербурге в среду оперштаб сообщил о 17 151 новом случае COVID-19 против 7091 во вторник. Город стал лидером по числу выявленных заболевших за сутки, следом идет Москва с 11 262 заболевшими.
Коллективный иммунитет в 80% и выше официально зафиксирован и в ряде других российских регионов. В нынешних условиях, объяснили «Ъ» эксперты, популяционный иммунитет стал бесполезен — он уже не остановит распространение вируса.Антон Барчук объясняет, что в начале пандемии, когда распространялись уханьский и альфа-штамм, было достаточно до 70% людей в популяции с антителами, чтобы остановить пандемию. Когда появился дельта-штамм, планка поднялась выше 90%. «Сейчас, в условиях “омикрона”, который эффективно заражает и вакцинированных, и переболевших, но при этом не вызывает тяжелого течения, эти люди никак не остановят распространение вируса, и с этой точки зрения коллективный иммунитет уже бесполезен», — продолжает Барчук. Отметим, власти ряда стран уже сняли или снимают исходя из этих соображений санитарные ограничения для граждан.
На данный момент мы не думаем, что сможем от него избавиться заявила Сумия Сваминатан.. Он распространен повсеместно. Он также умеет передаваться между людьми и животными. Поэтому на данный момент это так, если только наши средства борьбы не станут очень хорошими. Посмотрим, возможно, когда-нибудь мы получим стерилизующую вакцину, и может быть, тогда мы сможем подумать об искоренении этого заболевания", - сказала она.
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По ее словам, в настоящий момент ВОЗ пока не считает COVID-19 сезонным заболеваниям, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года.
"Я думаю, в обществе останется определенный уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъемами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер. Поэтому и спустя какое-то время система здравоохранения должна будет продолжать быть готовой к борьбе с этим заболеванием так же, как мы справляемся с другими респираторными инфекциями", - добавила эксперт.
С другой стороны, в сложившейся ситуации неопределенность связана с двумя моментами: появление нового штамма (что невозможно предсказать) и длительность защиты после вакцинации и перенесенной болезни. Ближайшие годы уйдут на исследования, насколько часто и чем нужно вакцинироваться, а также нужно ли менять вакцину, подстраивая ее под новые штаммы. Сейчас нет данных, что, например, четвертый укол антиковидной вакцины необходим, если уже есть три или две дозы.
Источники : https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754160039.html и https://news.mail.ru/society/50082323/?frommail=1
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