Ох уж этот опасный кринолин: нижняя юбка, погубившая тысячи женщин

Женщины- существа капризные. Как часто мы открываем шкаф и говорим: это не хочу, то не надену, в это не влезу, то уже надевала пару раз.

Даже при набитом полностью шкафе мы говорим, что нам нечего надеть. И мечтательно добавляем: вот женщинам прошлых веков было проще, ведь у них гардероб состоял из сногсшибательных платьев.

В самом деле, раньше женщины одевались красивее. Каждый раз, выйдя в свет или даже просто на улицу, они выглядели так, словно собрались покорять подиум или на приём к самой английской королеве.

А какими пышными были их платья! В таких каждая будет если не королевной, то принцессой уж точно.

На самом деле, в этих платьях был один, но существенный недостаток - кринолин.

Кринолин покоряет общество

Для тех, кто вдруг не знает, что это такое, объясню: кринолин - это такой выполненный в виде нижней юбки каркас, который первым надевают на корсет, а уже поверх него надевают основное платье.

Вначале его выполняли из плотной ткани, затем из китового уса или проволоки, а в 1856 году кринолин приобрёл форму клетки со стальными кольцами. В те годы его как раз стали выпускать тысячами, в гардеробе каждой женщины, вне зависимости от сословия, к которому она принадлежала, был хотя бы один кринолин.

Иногда эти юбки были ну очень большими: в самом широком месте они могли достигать 6 метров, а сделанные на заказ для светских дам могли быть до 10-12 метров в ширину. Правда, это для особенно торжественных случаев.

Впрочем, даже при самой минимальной ширине эти нижние юбки доставляли дамам дискомфорт. Пройти в дверь было испытанием, приходилось изворачиваться боком, поднимать юбку то с одной стороны, то с другой, втягивать живот и задерживать воздух в лёгких.

А ещё кринолин, некоторым образом, помогал сохранить женскую честь и удержать слишком порывистых поклонников на расстоянии. Да вы сами подумайте, ну как можно обнять даму, на которой такая пышная юбка:

Даже дотянуться, чтобы ручку поцеловать, проблематично, что уж говорить про танцы, объятья или (тем паче) поцелуи. Благодаря кринолинам мамы юных дев были спокойны за то, что их дочь не наделает глупостей.

После того, как производство кринолинов было поставлено на поток, начались неприятности. Выяснилось, что эта нижняя юбка становится причиной смерти множества женщин. Впрочем, обо всём подробнее.

Опасные кринолины

Начнём с самого простого: обычно юбки-кольца были настолько лёгкими, что малейший порыв ветра мог поднять их. Иногда, если ветер был очень сильным, то можно было наблюдать, как мимо вас пролетает дама в развевающемся кринолине.

Шучу, конечно.Но вот сбить даму с ног порыв сильного ветра мог легко.

Особенно опасно это было для любительниц прогуляться по пирсу в ветреную погоду: порыв ветра мог запросто сбросить их с пирса. Но это полбеды - кринолин тянул их ко дну, и выплыть было очень трудно.

Ещё одна опасность для поклонниц кринолина заключалась в том, что юбка могла запросто попасть в колесо экипажа, и женщина попадала под колёса или копыта лошади.

Для работниц фабрик кринолины были ещё опаснее: чересчур широкие юбки попадали в машины, что приводило к травмам и даже смерти.

А вот на фабрике по производству элитной посуды кринолины запретили из-за их размера: одетые в такие нижние юбки сотрудницы поворачивались, и сшибали кринолином посуду с полок. Ущербы были колоссальные!

Воровство

Один крупный парижский универсам (что-то сродни "Дамскому счастью" господина Муре) запретил дамам в кринолинах входить в помещение. Причиной стало то, что талантливые воровки умудрялись прятать под нижней юбкой специальные мешочки, в которые складывали перчатки, отрезы ткани, нижнее бельё и даже зонтики.

Кстати, если память мне не изменяет, то в одноимённой книге было описано именно такое происшествие: тогда инспектор задержал светскую даму, которая за год воровства вынесла под кринолином очень много вещей.

Тут открылась целая серия самых невероятных хищений. Дирекция узнала, что некие девицы, украв товар, привязывали его у себя под юбками; они проделывали это в роскошных уборных, обставленных тропическими растениями, неподалеку от буфета Эмиль Золя, "Дамское счастье"

Так Эмиль Золя писал про то, каким хитрым способом в те времена женщины умудрялись воровать вещи, которые им были не по карману, но очень сильно приглянулись.

Огнеопасность

О, сосчитать, сколько же женщин погибло от возгорания кринолина, практически невозможно. За десять лет, с 1850 по 1860, от возгорания кринолина погибло около 5000 женщин. Причём кринолин мог загореться даже если дама просто слишком близко подошла к камину.

Так, 13 февраля 1863 года газета "The Times" описала случай: 15-летняя кухарка Маргарет Дейви встала на крыло камина, чтобы дотянуться до стоящей там тарелки. Юбка загорелась буквально за пару секунд..

Другие служанки не растерялись и стали поливать девушку водой, но к тому моменту, как им удалось потушить пламя, она уже получила обширные ожоги всего тела. Спасти её не удалось.

Другой описанный в прессе случай произошёл с Ханной Бьюик. Девушка сидела в уличном кафе, и не заметила, как под кринолин закатилась брошенная кем-то сигарета. Она даже не почуяла дыма!

О том, что её юбка горит, ей сказали люди, сидящие за соседним столиком. К счастью, наряд удалось потушить вовремя и она не пострадала.

Спасительный кринолин

Несмотря на множество смертей, связанных с кринолинами, иногда именно он помогал спасти жизнь. Так, в газете "The New York Times" за 1885 год был описан удивительный случай. Продавщица бристольского магазина по имени Сара Энн Хенли поссорилась с любимым мужчиной, и он бросил её.

Сара Энн Хенли Клифтон

Она так сильно переживала, что решила свести счёты с жизнью. Она пришла на мост, залезла на перила, перекрестилась и прыгнула вниз.

Но, вместо того, чтобы разбиться вдребезги, она плавно полетела - кринолин в этом случае выступил в роли спасительного парашюта. Этот случай даже стал известной бристольской легендой.

Девушка же, после такого чудесного спасения, словно заново родилась и решила начать новую жизнь. Она поступила гувернанткой в один из домов, познакомилась на танцах с милым парнем и вышла за него замуж.

Кринолин в наши дни

Вот такой он, красивый и опасный кринолин. В начале прошлого века его популярность практически сошла на нет, и вспомнили снова про него только после Великой Отечественной Войны.

Сейчас его используют в своих показах модные дизайнеры, многие свадебные платья продаются в комплекте с кринолином. Но сейчас он совсем не опасный, ведь весит он чуть больше бутылки газировки, а материал, из которого он изготовлен так сильно сжимается, что вы без труда сможете войти в лифт или автомобиль.

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А вы знали об этом?

Гейтса отчислили из Гарварда в 1975 году, после двух лет учебы. Но несмотря на это, он получил множество докторских степеней в университетах по всему миру — например, в Стокгольмском университете в 2002 году, Голландской школе бизнеса, Университете бизнеса Ньенроде в 2003 году, Пекинском университете и Гарварде в 2007 году. 11 ноября 1994 года Билл Гейтс приобрел тетрадь научных записей Леонардо да Винчи «Лестерский кодекс» за 30,8 миллиона долларов. По словам самого предпринимателя, это была его вторая самая дорогая покупка после частного самолета. Билл и его супруга Мелинда развелись. Причиной стало намерение Гейтса не давать свое имущество своим детям . Билл Гейтс сыграл в теннис ради благотворительности с самым титулованным теннисистом планеты — Роджером Федерером. Билеты на мероприятие были распроданы, и было собрано 2 миллиона долларов.Состояние Гейтса оценивается в 116 миллиардов долларов

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