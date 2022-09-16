Икона Божией Матери «Взыскание погибших» по преданию прославилась ещё в VI веке в малоазийском городе Адане.

В некоем архиерейском доме служил эконом - весьма честный и благочестивый человек. И вдруг его обвинили в том, что он нечист на руку, и выгнали. Обида так взыграла в иноке, что он возроптал на Бога и Богородицу и заключил союз с дьяволом, подписав с ним хартию. И вот уже на грани погибели он ужаснулся тому, что натворил, опомнился и стал думать, что делать. Тогда он затворяется в храме, не велит туда никого пускать и отчаянно молится перед образом Божией Матери, называя Ее «Взыскание погибших». Молитва была такой горячей, горе таким отчаянным, а раскаяние настолько глубоким и искренним, что Царица Небесная вняла просьбам Феофила (так звали инока) и, возвестив о прощении грехов, вернула подписанную им страшную хартию. Инок Феофил, достиг впоследствии высшего духовного совершенства и был прославлен Церковью в лике преподобных.

В России наиболее ранним считается образ, некогда находившийся в Георгиевском храме г.Болхова Орловской губернии, написанный, по преданию, в 1707 году.

Прославилась же икона позднее, в середине XVIII века. В селе Бор жил один благочестивый крестьянин Федот Алексеевич Обухов, любивший жертвовать деньги на украшение родного храма.

Однажды, в день Крещения Господня, его настигла в пути страшная вьюга с сильным морозом. Вскоре до­рогу совсем замело. Лошадь выбилась из сил и остановилась у непроходимого оврага. Не видя средств к спасению, он выпряг лошадь, укутался, лег в сани и стал засыпать, не сознавая, что замерзает. Но и в эти страшные минуты он успел помолиться Богородице, мыс­ленно дав обет написать Ее икону «Взыскание погибших». В соседнем селении жил один крестьянин, приятель Обухова. И вот в завываниях вьюги он вдруг расслышал чей-то голос под окном:«Возьмите».Выйдя из дома, он увидел в санях своего старого друга Федота Обухова. Кто и как его привез – осталось тайною. По выздоровлении Обухов немедленно приступил к вы­полнению своего обета, С просьбой написать список с иконы Федот обратился к художнику из Болхова Гурову. Тот согласился написать образ, но назначил слишком высокую цену, однако был вразумлен настигшей его слепотой. Пообещав сделать работу за любую предложенную цену, Гуров прозрел. Особенностью этой иконы было изображение в ее верхней части «Крещения Господня» в память спасения крестьянина Обухова в этот праздник. Когда икона была готова, Обухов привез ее сначала в свой родительский дом, а оттуда «на голове своей перенес в родной храм. Борская икона прославилась благодатными знамениями и чудесами.

Через некоторое время в России стали известны и другие образы «Взыскание погибших». Один из них был написан итальянским мастером и принадлежал московской дворянской фамилии. По преданию, владелец этой иконы был вдов и один воспитывал 3 дочерей. Его молитвы перед образом Пресвятой Богородицы о благополучии дочерей были услышаны: они счастливо вышли замуж, а благодарный отец, как ему было указано в сонном видении, передал семейную святыню в свой приходской храм Рождества Христова в Палашах. Во время разорения французами Москвы в 1812 г. икона была разбита на части и брошена вместе с другим церковным имуществом. После ее обретения была восстановлена стараниями художника Т. Г. Мягкова. После революции прихожане чудом сумели спасти богатую ризу иконы — они принесли из дома ценности, какие у кого были, и откупились от реквизиции. В настоящее время икона находится в церкви Воскресения Словущего на Успенском вражке. Однажды от этой иконы чудесно получила помощь жена арестованного священника, оставшаяся с тремя малолетними детьми. И ею овладели мысли о самоубийстве, и она была остановлена взглядом Богоматери с иконы и последующей молитвой к Ней. А на следующий день матушка обнаружила в сумке сверток с золотыми червонцами.

Особенность московского образа в том, что волосы Богома­тери не прикрыты ни платом, ни мафорием в нарушение иконописного канона. Не исключено, что именно перед этим образом Лермонтов сложил свою гениальную «Молитву странника».

Известны и другие списки иконы, например: в Санкт-Петербурге в Покровском храме в Мариенбурге, в Самаре в Покровском кафедральном соборе.

«Взыскание погибших» - это икона отцов и матерей, мо­лящихся о своих детях, икона-утешительница родительской скорби. Ее еще называют «Избавление от бед страждущих».

Перед образом «Взыскание погибших» молятся обо всех погибающих и заблудших, о путешествующих, о близких, раз­лука с которыми неминуема.

Тропарь глас 7

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, во объятиях Своих Предвечнаго Младенца и Бога носившая. Проси Его дати миру умирение и душам нашим спасение. Сын бо Тебе, Богомати, вещает, яко вся прошения Твоя во благое исполнит. Сего ради и мы припадающе, молим Тя и надеющийся на Тя, да не погибнем, имя Твое именуем: Ты бо еси, Владычице, Взыскание погибших.

Кондак глас 6

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Молитва

О, Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице! Призри милостивым Твоим оком на нас, предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением молящихся Тебе, воздвигни нас из глубины греховный, просвети ум наш, омраченный страстьмй, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты веси вся немощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не остави нас Твоею Небесною помощию, но предстани нам присно и Твоим неизреченным милосердием и щедротами спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам исправление греховныя жизни нашея и избави нас от скорбей, бед и болезней, от напрасныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо, Царице и Владычице, скорая Помощница и Заступница всем, притекающим к Тебе, и крепкое прибежище грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая и Всенепорочная Дево, христианский конец живота нашего, мирен и непостыден, и сподоби нас Твоим ходатайством вселитися в обителях Небесных, идеже непрестанный глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2569077936743254286/

А вы знали об этом?

Верхняя каемка граненого стакана получила в народе прозвище «маруськин поясок». Граненый стакан в Советском Союзе одно время называли «маленковским», в честь партийного деятеля Георгия Маленкова. По его приказу некоторые категории военных имели право на бесплатные 200 миллилитров водки в обед. Во времена а из продажи исчезли небольшие бутылки водки по 125 и 200 мл (так называемые «мерзавчики» и «чекушки»), остались только поллитровки, поскольку они очень удобно делились на троих: каждому наливали в стакан до ободка — ровно 167 граммов. Любопытно также, что когда Хрущев поднял цену на водку до 5 рублей, его спросили:»А будут ли советские люди покупать и пить такую дорогую водку?». На что Хрущев ответил , что дорогой только первый стакан!

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