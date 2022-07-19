В испытаниях кроется Божье Благословение

Почти все люди связывают поворотные моменты своей жизни с каким-то испытанием.

Скорбь – вещь неприятная. Но за всем этим – болью, печалью, испытанием – кроется Божье благословение, перерождение, совершенствование человека или его семьи. Почти все люди связывают поворотные моменты своей жизни с каким-то испытанием. Сначала у них все благополучно. Но вдруг Господь забирает у них ребенка. Начинаются слезы, горести. Затем на них снисходит Божественная благодать, и люди успокаиваются. Они приходят в церковь, начинают исповедоваться, сближаются со священниками. Благодаря своему ребенку они попадают в церковь. Боль заставляет их в поисках утешения молиться об упокоении, бывать на богослужениях.

Боль смягчает сердце, делая его восприимчивым к слову Божьему, даже если раньше оно, будучи черствым, не принимало это слово. Например, в расцвете юности человек думает лишь о себе, а не о ком-то другом. У него есть дипломы, слава, здоровье, красота – все. Но когда болезнь приковывает его к постели, он начинает мыслить иначе. Земные блага тщетны и бессмысленны, как и все в этом мире. Я могу умереть. И какой во всем этом смысл? И тут к нему, скажем, приходит некий человек и говорит: «Прочти эту книгу, посмотри, о чем там говорится». Так он впервые слышит слово Божье.

Когда он получает эту книгу, боль уже подготовила его сердце, сделала его восприимчивым. Значит, когда он откроет Евангелие и прочтет его, душа человека начнет перерождаться. И когда болезнь отступает, человек, едва поднявшись с постели, начинает пристально анализировать свою жизнь. И более не живет, как раньше, в гордости и фантазиях.

Болезнь и скорбь – первоочередные лекарства, дарованные нам промыслом Божьим, через которые Бог старается приблизить нас к Себе и преумножить нашу добродетель.

Иов был лучшим человеком на земле, однако Бог пожелал сделать его еще лучше. И лишь пройдя через испытания, Иов прославился. Будучи добрым и благочестивым, он не был знаменит. И лишь с того момента, когда он в трудах и борьбе прошел через испытания, он был увенчан и обогатился. Тогда и было положено начало его славы, продолжающейся и по сей день. Его ярчайший пример способен укрепить каждого человека, проходящего через испытания. Если он был испытан, будучи святым, то гораздо более серьезным испытаниям подвергаемся мы, грешники. И в результате Бог сделал Иова святым, даровал ему долгую жизнь и благословил его двукратно и трехкратно за все то, чего он лишился. Так он стал прекрасным примером на все времена для страждущего человека. Следует лишь сравнить себя с ним, опереться на него и успокоиться, говоря: «Как угодно было Господу, так и сделалось; да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:21). Человек склоняет голову и говорит: «Бог дал, Бог взял. И, забрав мое дитя, разве не Бог дал его? И взял. Где мое дитя? На небесах. Что с ним? Он пребывает там в покое».

В каждом испытании таится Божественная воля и польза, которую, конечно, человек не может заметить сразу. Однако с течением времени она обнаружится. Известно множество таких примеров.

Так случилось и со святыми Андроником и Афанасией. Они были супругами. Андроник был золотых дел мастером и обладал немалым состоянием. На одну часть своих доходов он кормил семью. Вторую раздавал бедным, а третью без процентов давал людям, нуждавшимся в деньгах. В их семье росли две прекрасные девочки. И однажды обе они умерли от болезни. Так родители похоронили обеих дочерей. Безутешная, Афанасия рыдала на их могиле. Плакал и Андроник. Разочарованный, он возвратился домой. Несчастная же Афанасия осталась. Она плакала на могиле и восклицала: «Дети мои, дети мои!» Близился закат, и кладбище должно было закрыться. Вдруг пребывающая в печали и горе Афанасия увидела приближающегося к ней монаха, обращающегося к ней со словами: «Госпожа, почему ты плачешь?»

«Как же мне не плакать, отче? – она подумала, что перед ней кладбищенский священник. – Я похоронила своих детей, двух своих ангелов. Положила их в могилу, и мы с мужем теперь совершенно одни. Никакой радости не осталось для нас».

И монах ответил ей: «Твои дети на небесах с ангелами. Они пребывают в счастье и Божественной радости, а ты, дитя мое, плачешь? И еще называешься христианкой».

«Значит, дети мои живы? Они ангелы?»

«Конечно же, они ангелы».

Этот монах был святым нашей Церкви. Впоследствии Андроник и Афанасия ушли в монастырь и стали святыми.

Старец Ефрем, проигумен святого монастыря Филофей. «Практические духовные наставления во обретение духовного здоровья и спасения».

Источник : https://religiya.temaretik.com/2511807987797461454/

А вы знали об этом?

По легенде, когда Будду кремировали, то от его тела остался только левый клык. Зуб стал символом Будды, и после этого множество людей боролись за право обладания подобной реликвией. Сегодня официально зуб хранится в "Храме Зуба" на Шри-Ланке,

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