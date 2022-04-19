«Сотрудники НКВД были потрясены новым приказом»- каким было первое распоряжение Берии, после вступления в должность?

В годы массовых разоблачений советского прошлого о Берии сложилось представление как о кровавом палаче. На самом деле, сомнительный титул этот по праву принадлежит Ежову и Ягоде. Берия, который сменил его на посту наркома внутренних дел СССР 25 ноября 1938 года, наоборот, сворачивал «большой террор».

До вступления в эту должность он в течении трёх месяцев, начиная с 22 августа 1938 года, поработал первым заместителем наркома НКВД: присматривался, входил в курс дела, изучал обстановку. А с первых дней своего руководства НКВД уверенно начал разгребать доставшееся ему наследство.

Кадры НКВД были почищены очень серьёзно – из рядового состава было сразу же уволено 7372 человека (22,9%), из руководящего – 3830 человек (62%). На все ключевые посты Берия ставил своих людей, лично ему обязанных.

Кстати, где был Берия в годы «большого террора»? На руководящих должностях в Закавказье (курировал Грузию, Армению, Азербайджан). Никакого «голодомора» (в отличие от хрущёвской Украины) на руководимых им территориях не было. Уровень жизни в Закавказье, наоборот, стал самым зажиточным в стране. Массовых репрессий среди простого народа тоже не было (хотя партийная верхушка от них, конечно, пострадала).

Берия – глава НКВД. Фото в свободном доступе.

Свёртывание массовых репрессий

С приходом Берии на пост главы НКВД массовые репрессии были «поставлены на паузу». Большой террор завершился. За 1939 год по обвинению в контрреволюционных преступлениях были приговорены к высшей мере наказания 2,6 тыс. человек, за 1940 год – 1,6 тыс. В течение 1939-1940 гг. на свободу вышло большое количество народа, осуждённого в 1937—1938 гг. – сотни тысяч людей!

Это стало итогом работы созданных Берией комиссий по пересмотру дел и реабилитациям. С одной стороны, необоснованно осуждённые освобождались и восстанавливались в правах, с другой – работники НКВД, превысившие свои полномочия, увольнялись / отправлялись в лагеря / ставились к стенке – в зависимости от тяжести содеянного.

Многие процессы были публичными: о них писали в центральных газетах. Это привело к тому, что на рубеже 30-х / 40-х годов у Берии в СССР сложилась репутация человека, восстановившего «социалистическую законность». Поэтому сотрудники НКВД были потрясены новым приказом.

Особняк Берии в Москве, в котором он жил со своего назначения в 1938 г. (ул. Малая Никитская, 28/1). Фото в свободном доступе.

О чём говорилось в первом приказе нового народного комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берии, изданном на следующий день после его вступления в должность, 26 ноября 1938 года?

О «решительном исправлении и устранении имевших место в работе НКВД ошибок и извращений» (цитата).

Мы будем жить теперь по-новому

18 приказов, циркуляров и распоряжений, изданных руководством НКВД в 1937 году, объявлялись утратившими силу (отменялись).

Берия, Хрущёв, Сталин, Маленков…. Фото в свободном доступе

Все органы НКВД обязывались (жирным шрифтом было выделено и в самом документе) руководствоваться в своей работе следующими указаниями:

Немедленно прекратить все операции, связанные с массовыми арестами и выселениями.

Аресты начать производить в строго индивидуальном порядке, вынося на каждое подлежащее аресту лицо отдельное постановление, согласованное с прокуратурой.

На каждый арест начальникам городских и районных отделений НКВД составлять мотивированное постановление, предоставлять его начальникам НКВД союзных и автономных республик для получения санкции.

Без данной санкции арест допустимо производить лишь в исключительных случаях, когда того требует оперативная обстановка, однако всё равно, с обязательным немедленным оповещением вышестоящего начальства.

Задерживать лиц можно лишь на 48 часов – после чего им либо должно быть предъявлено обвинение, либо они должны быть отпущены.

В Особое совещание при НКВД дела направлять только в самых исключительных случаях: когда невозможно в судебном порядке использовать доказательства, когда может быть раскрыт ценный агент и т.п.

Чрезвычайные «тройки» при НКВД отменялись, а дела, по которым приговор «троек» ещё не был приведён в исполнение, – возвращались на доследование и рассмотрение в обычном судебном порядке.

Отменялась практика продления наказания для всех находящихся в ссылке и лагерях. Лица, отбывшие свой срок, подлежали освобождению. Если же они в лагере совершали преступление – дело по нему должно было возбуждаться и расследоваться заново, в судебном порядке.

🔵 5 предателей СССР, которым удалось избежать заслуженного наказания- что они совершили?

Первый приказ Берии на посту наркома. 1-я страница документа. Фото в свободном доступе.

И – всех оперативных работников НКВД на местах предписывалось в обязательном порядке снабдить личными экземплярами уголовного и уголовно-процессуального кодексов!

Этот документ положил конец разгулу «чрезвычайщины» и объявил начало работы НКВД в нормальном русле. По его содержанию несложно догадаться о том, в каком перегретом состоянии находилась советская репрессивная система при Ежове, сколько нарушений и злоупотреблений своими полномочиями допускали сотрудники НКВД на местах.

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