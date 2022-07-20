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За что болгары обижаются на русских

За что болгары обижаются на русских

Болгары считают, что дали русским алфавит. Мы считаем, что дали им свободу от турок. Это альфа и омега братской дружбы. Но есть ряд менее известных событий, которые дают болгарам почву для обид.

Сербско-болгарская война 1885 года

После фактического освобождения Болгарии русскими войсками последовал Берлинский конгресс 1878 года, в ходе которого были существенно урезаны освобожденные болгарские земли в пользу побежденной Османской империи.

В стране на тот момент уже действовало очень мощное освободительное движение, и в 1885 году его силами, вопреки позиции России и других ключевых игроков европейской политики, Болгария и оставшаяся за турками Восточная Румелия объявили об объединении, что спровоцировало так называемый Болгарский кризис.

Россия тогда отозвала из Болгарии всех работавших там над созданием молодой армии военспецов, - остались только болгарские капитаны, а Сербия под прямым влиянием Австро-Венгрии напала на соседей. Однако болгары довольно быстро перешли в контрнаступление и зашли на сербскую территорию. В итоге, был подписан Бухарестский мир, который признал объединение Болгарии и Восточной Румелии.

За что болгары обижаются на русских

Первая Балканская война 1912-1913 годы

В 1908 году Болгария, которая на тот момент де юре была княжеством в составе Османской империи, объявила о полной независимости, князь Фердинанд I был провозглашен царем.

На тот момент балканские страны, которые прежде были под властью турок, - были полны решимости и сил полностью очистить Балканский полуостров и уже потом вместе по справедливости поделить спорные территории.

 

Были заключены несколько военных договоров между Болгарией, Сербией, Черногорией и Грецией, таким образом создан Балканский союз. В 1912 году он предъявил туркам ультиматум о немедленном освобождении Македонии. Россия и Австро-Венгрия было вмешались, но поздно.

Война шла молниеносно, болгары чуть-чуть не дошли до Царьграда, и тут вмешались великие державы, опасаясь хаоса в регионе. Россия заявила, что не позволит Болгарии взять Константинополь, хотя болгары и обещали его потом передать русским, Австро-Венгрия и Англия также были не заинтересованы в развитии успеха Балканского союза. Тем не менее, мирным договором 17 мая 1913 года Османская империя уступила территории по линии Мидия – Энос, но обида на русских, не давших одержать полную победу в своей самой успешной войне, у болгар осталась.

За что болгары обижаются на русских

Первая мировая война

Болгария планировала отыграть некоторые нерешенные территориальные вопросы на Балканах, в том числе утраченные во Второй Балканской войне земли, в котле Первой мировой. Сначала страна объявила о нейтралитете, но в сентябре 1915 года, когда планировалась крупная операция против Сербии, вступила в союз с Германией и Австро-Венгрией. Антанта пыталась привлечь Болгарию на свою сторону и даже гарантировала передачу сербской части Македонии, но было уже поздно.

Несколько болгарских дивизий сначала успешно действовали на балканском театре войны, отбили наступления французов и англичан, но решить задачу по нейтрализации уже разгромленных Австро-Венгрией и Германией сербских войск не смогли. После этого Болгария примерно год воевала с переменным успехом, а в конце 1916 года в войну вступила Румыния, и в 1916 году Россия с Румынией напали на Болгарию. Возле города Добрича было жестокое сражение, весь город вышел обороняться, и болгары победили – вытеснили русских с румынами в Бессарабию на реку Серет, взяли Бухарест.

За что болгары обижаются на русских

Освобождение от фашизма в 1944 году

8 сентября 1944 года Красная армия вступила в Болгарию, антифашистская прокоммунистическая коалиция «Отечественный фронт» захватила власть и назначила собственное правительство. Операция в Болгарии преподносилась в России как освобождение от фашизма, но, во-первых, на тот момент там было уже не фашистское правительство, а во-вторых, советским войскам никто не мешал занять территорию страны, так что это было обычное установление контроля и оккупация.

За три года Болгария была превращена в государство с коммунистическим режимом, сторонники фашистов, болгарские националисты, а также общественные деятели были репрессированы. Болгары неоднозначно оценивают эти действия СССР: почти половина участников недавнего социологического опроса не может дать ясную оценку событиям 1944 года, 26% считают эту дату установлением коммунизма, 25% - с освобождением от нацизма.

За что болгары обижаются на русских

Отделение Македонии

В августе 1947 года президент Социалистической Федеративной Республики Югославия Иосип Тито и премьер-министр Болгарии Георгий Димитров, естественно, под эгидой СССР договорились о том, что вся болгарская Македония присоединяется к югославской. Так была образована Социалистическая Республика Македония, а македонцы были признаны как самостоятельный народ в составе СФРЮ.

Один из западных диалектов болгарского назначили официальным языком. Кстати, сейчас в Софии живет больше болгар из Македонии, чем в Македонии, но зато их родственники в Македонии – македонцы, а не болгары. Соответственно, новому народу была привита новая история с выдающейся культурной идентичностью. В Болгарии есть анекдот на эту тему: «Россия и Америка спорят, кому достанется Луна, а македонец говорит: «Луна-Луна, земля македонская, снова тебе разделяют».

Источник : https://russian7.ru/post/za-chto-bolgary-obizhayutsya-na-rus...

А вы знали об  этом?

В высшем обществе Петербурга Пушкин славился не только поэтическим талантом, но вздорным характером. Возможно, горячность и была одной из причин гибели Александра Сергеевича. И хотя он был превосходным стрелком, за 28 проведенных дуэлей Пушкин ни разу не ранил противника.Дело в том , что  в те времена далеко не все вызовы приводили к поединку, и далеко не все поединки оканчивались смертью одного из дуэлянтов. Пушкин не исключение – бросая и получая вызовы десятки раз, он выходил к барьеру, тем не менее, гораздо реже. Самый первый вызов Пушкин сделал, когда ему было 17 лет. Он желал стреляться со своим двоюродным дядей Павлом Ганнибалом. Ссора возникла из-за женщины, которую дядюшка и племянник не поделили во время котильона. К счастью, противники помирились и до дуэли дело не дошло. По воспоминаниям современников, Пушкин имел прекрасную физическую подготовку и отлично стрелял. Кроме того, Пушкин отлично плавал, любил далекие пешие прогулки, ездил верхом, даже увлекался английским боксом. Из внушительного списка «дуэльных историй» Пушкина настоящими поединками завершились 5.Особо следует отметить дуэль  с лицейским другом Кюхельбекером. Кюхля обиделся на поэта за его эпиграмму, и несмотря на уговоры друзей, вызвал Пушкина на поединок. Кюхельбекер выстрелил первым и не попал. Пушкин, не целясь, пальнул в воздух, после чего последовали объятия и дружеское примирение..

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