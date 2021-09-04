Когда появились первые домашние собаки

Ученые из лондонского Института Фрэнсиса Крика провели анализ геномов 27 древних собак и выяснили, что их начали одомашнивать примерно 11 тысяч лет назад, когда они уже делились на пять разновидностей. К тому же ученым удалось доказать, что все собаки произошли от одной древней популяции волков или же от небольшого числа тесно связанных между собой волчьих видов.

Исследовательская группа из лондонского Института Фрэнсиса Крика смогла связать историю собак с историей человечества. Ученые изучили геномы 27 древних собачьих костей, найденных в разных частях света, и обнаружили, что собаки делились на пять разновидностей 11 тысяч лет назад. Они произошли от одной древней популяции волков, которых начали одомашнивать примерно в то же время. После этого началось разделение на породы. Это позволило сделать вывод, что собаки были, возможно, первыми животными, которые были одомашнены и остались с людьми даже со сменой образа жизни.



Потомки древних пород собак сохранились в Северной и Южной Америке, Азии, Африке и Океании. Генетическая эволюция собаки практически повторяет человеческую, так как люди перемещались вместе со своими четвероногими друзьями, которые служили им во многих целях. Например, в Арктике есть свидетельства того, что ездовые собаки появились очень рано — более 10 000 лет назад.

Многие современные породы собак имеют европейское происхождение, однако, несколько современных пород, таких как австралийский динго, новогвинейская поющая собака и африканский басенджи имеют значимые сходства с пятью предками, существовавшими 11 тысяч лет назад.



Согласно автору исследования Андерсу Бергстрому, 4000-5000 лет назад в Европе жили многочисленные разновидности собак — даже больше, чем сейчас. Они генетически восходили к двум породам, которые обитали в Сибири и на Ближнем Востоке. Примерно с началом Бронзового века все разновидности вытеснила одна генетическая линия с общими предками, которая распространилась по континенту. Тогда собаки распространились гораздо шире и быстрее, чем люди.



В то время не было обнаружено никаких человеческих миграций, которые могли бы спровоцировать настолько массовое распространение древних собак — это осталось главной загадкой для ученых. Хотя им удалось доказать, что одомашненные собаки существовали 11 тысяч лет назад, динамика этого процесса и их распространения до сих пор является загадкой. Ведь уже в этот начальный период одомашнивания существовало несколько групп собак, генетически отличавшихся друг от друга. «История собак настолько динамична, что ее нелегко прочесть в генетических линиях. Это остается увлекательной тайной для нас,» — говорит доктор Понтус Скоглунд.



Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2281031483866221452/

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Иона Якир: за что Сталин казнил палача Красной Армии https://otari.mirtesen.ru/blog/43502824697/

9 японских традиций, которые находятся за гранью понимания обычного человекаhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43132416970/

Три истории инженеров-обманщиков https://otari.mirtesen.ru/blog/43884356416/