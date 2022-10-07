Бриллианты вместо слез: о чем рассказали драгоценности Кейт, Камиллы и Меган на похоронах Елизаветы II

Вот и состоялось прощание с королевой Елизаветой II. Эта хрупкая женщина с железным характером правила дольше любого другого монарха Великобритании и оставила память о себе в сердцах не только жителей своей страны, но и всего мира.

похороны королевы Елизаветы II

Целая эпоха уходит в прошлое. «Король умер, да здравствует король!» - теперь на троне новый монарх Карл III. Он тоже уже побил рекорд, будучи самым долго ожидающим наследником. Новый король и новая эпоха, меняются и роли членов королевской семьи.

члены королевской семьи входят в Вестминстерское аббатство для церемонии похорон королевы Елизаветы II

Каждая из леди королевской семьи облачена в строгий траур и только драгоценности могут рассказать о той боли и надеждах, что лелеет каждая из них. Можно не сомневаться, что количество и качество драгоценностей также регламентировано, как и место каждой женщины в похоронной процессии.

КЕЙТ ПРИНЦЕССА УЭЛЬСКАЯ

Кейт Миддлтон была безупречна, как и всегда. В черном платье-пальто, шляпке с вуалью и жемчужном колье из личной коллекции королевы Елизаветы II.

Кейт, принцесса Уэльская в жемчужном ожерелье королевы Елизаветы II

Это же колье принцесса Уэльская надевала на похороны принца Филиппа.

Образ дополнили простые жемчужные серьги на бриллиантовой подвеске.

Но если быть честным, беспристрастная маска на ее лице тревожила. Принцесса была словно неживая, застывшая в печали и тревогах.

КОРОЛЕВА-КОНСОРТ КАМИЛЛА

Роль супруги Чарльза изменилась. Теперь она королева-консорт, первая леди в государстве. И ее драгоценности не просто личный выбор, но демонстрация нового положения.

королева-консорт Камилла

На груди новой короловы-консорт красовалась брошь в форме сердца. Это историческое украшение. Бриллиантовая брошь в форме сердца с сапфировыми подвесками была подарена королеве Виктории ее внучками, дочерьми Алисы Гессенской, в честь юбилея, ознаменовавшего 60 лет правления. Всего Виктория правила 63 года, но Елизавета II побила этот рекорд и была на троне 70 лет.

МЕГАН МАРКЛ

Наряд герцогини Сассекской был элегантен и лаконичен.

Меган, герцогиня Сассекская на похоронах королевы Елизаветы II

Никаких заметных или памятных украшений, только скромные серьги, маленькая, едва заметная брошь на шляпке и золотой браслет Cartier, который она носит всегда.

ПРИНЦЕССА АННА

Единственная дочь королевы Елизаветы II играет во время похорон матери одну из ключевых ролей. Именно она везла гроб с телом королевы из Шотландии. Глядя на снимки Анны, невозможно не заметить, насколько она подавлена горем.

дети и внуки королевы Елизаветы II провожают ее в последний путь

На церемонии государственных похорон Анна решила быть в мундире, на который она имеет полные права. Единственными ее украшениями стали медали и ордена. Что может быть достойнее.

ПРИНЦЕССА ШАРЛОТТА

Семилетняя принцесса была в широкополой шляпке и черном пальто, украшенном маленькой бриллиантовой брошью с жемчужинами. Брошь в виде подковы на счастье.

принц Джордж и принцесса Шарлотта держались молодцами

Очень уместное по размеру украшение, ведь какая-то более крупная вещь глупо смотрелась бы на семилетней девочке.

принцесса Шарлотта на похоронах королевы Елизаветы II

Сообщается, что эта брошка была подарком королевы Елизаветы II своей правнучке.

САРА ФЕРГЮСОН

Бывшая супруга принца Эндрю, мать принцесс Евгени и Беатрис надела украшение полное красивого символизма. Бриллиантовая брошь в форме ласточки.

Сара, герцогиня Йоркская

В викторианские времена ласточки были одними из популярных траурных символов, говорящих "счастливого полета домой".

корги королевы

Еще одна трогательная подробность: даже корги королевы Елизаветы II вывели для прощания с хозяйкой. Их зовут Сенди и Мик.

Попрощалась с королевой и её любимая пони Эмма.

королева Елизавета II, броши подаренны ей отцов Георгом VI

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, став самым долгоправящим монархом Великобритании.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается бриллиантов королевской семьи , то индийская религиозная организация «Шри Джаганнатх Сена» призвала на минувшей неделе президента Индии Драупади Мурму содействовать скорейшему возвращению в страну бриллианта «Кохинур» («Гора света»), который сейчас находится в короне британских монархов.«Бриллиант «Кохинур» принадлежит индуистскому богу Шри Джаганнатхе Бхагбану и должен вернуться в его храм в штате Одиша. Сейчас эта драгоценность украшает корону монархов Соединенного королевства. Пожалуйста, обратитесь с просьбой к индийскому премьер-министру [Нарендре Моди] предпринять шаги, чтобы вернуть это сокровище в Индию», – цитирует британская газета Financial Express обращение к главе государства председателя управляющей храмом организации «Шри Джаганатх сена» Прия Дарсан Паттнаика.Как выясняется, с таким требованием из Индии обращаются к Англии уже не первый раз. Еще в октябре 2016 года тот же Паттнаика обращался к королеве Елизавете II с подобной просьбой. В ответ Букингемский дворец вежливо «отфутболил» его к правительству Соединенного Королевства, после чего Паттнаике было отказано в британской визе.

Но свои претензии имеет к Лондону и Южная Африка.Она требует вернуть самый крупный алмаз в мире – найденный в 1905 году на шахте в этой стране драгоценный камень «Куллинан» или «Великая звезда Африки». Первоначально этот алмаз был размером в 3 106 каратов, а затем был разделен на 9 крупных камней и 96 поменьше.«Куллинан-I», или «Большая звезда Африки», сегодня украшает скипетр английского короля Эдуарда VII и хранится в лондонском Тауэре.

«Куллинан-II», или «Вторая звезда Африки» – 317,4 карата, располагается в короне Британской империи под рубином «Чёрный принц». Он тоже хранится в Тауэре, где находятся и другие сокровища британской короны.Как сообщает газета Giornale, тысячи южноафриканцев уже подписали петицию, требуя возвращения легендарных сокровищ, однако алчные члены королевской семьи игнарируют эти справеливые требования !

Кроме того,Елизавета II любила щеголять на официальных церемониях в коронах. Как считают, одной из ее наиболее любимых была так называемая Владимирская тиара из России, оказавшаяся в Англии после революции 1917 года. Она представляет собой впечатляющее украшение из 15 бриллиантовых колец с каплевидными жемчужинами. Изначально эта тиара была заказана князем Владимиром Александровичем в качестве свадебного подарка для своей невесты Марии Павловны в 1874 году. Уникальное украшение изготовили русские мастера ювелирного дома «Карл Эдуард Болин» в Петербурге.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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