Почему грузины не могут жить в эмиграции и создавать диаспоры, как армяне?

Диаспора – это очень важное явление для сохранения национального самосознания у людей, вынужденных жить вдали от родины. При этом одни народы в чужих странах активно объединяются в диаспоры, другие предпочитают максимальную и незаметную ассимиляцию, третьи – не могут жить в эмиграции и возвращаются домой. Грузины относятся скорее к третьей группе – грузинская диаспора в мировом масштабе невероятно малочисленна.

Конечно, невелика численность и самого грузинского народа – около 3,2 млн человек. Однако в армянском обществе при населении Армении в 2,96 млн человек численность диаспоры достигает 8 млн человек! Армянская диаспора формировалась по политическим и социальным причинам, она сильно увеличилась после геноцида в Османской Турции.

Общее число грузин, проживающих за рубежом, составляет примерно 600-700 тысяч человек, точнее сказать сложно из-за процессов ассимиляции. Примерно 160 тысяч человек проживает в Турции, 150 – в России, 70 тысяч – в Абхазии, 60 тысяч – в Иране, 34 тысячи – в Украине, 25 тысяч – в Германии.

В России сегодня существует Грузинская диаспора – общественная организация, занимающаяся вопросами сохранения национального самосознания и популяризации грузинской культуры, однако ее возможности очень ограничены, если сравнивать, например, с возможностями армянской диаспоры в России. Во время войны в Карабахе они организовали сбор и отправили миллионы рублей в помощь пострадавшим.

В чем причина?

Грузины очень тяжело переживают разлуку с родиной. Даже те, кто оказывается в эмиграции, тянутся обратно в благословенную Грузию. Это особенность менталитета, в том числе сложившаяся исторически. Я не хочу сказать, что, например, армяне свою страну не любят, но большинство армянских эмигрантов покидали стране не в поисках лучшей жизни, а чтобы банально выжить. У грузин такой необходимости не было.

Грузины в поисках лучшей жизни обычно возвращаются обратно на родину – для них нет земли лучше. Именно поэтому жизнь в эмиграции для них не складывается удачно.

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А вы знали об этом?

Однажды, сидя на премьере оперы, Россини не смог стерпеть фальши в голосе одного из артистов и в порыве негодования вслух произнес: «А певец то сегодня невероятно плох. Я впервые слышу столь ужасное пение». На это один из соседей по ложе предложил великому композитору поберечь нервы и просто отправиться домой. В ответ из уст композитора прозвучал шедевральный ответ: «Есть сведения, что в третьем действии героиня оперы должна убить его. Чтобы успокоиться — я с удовольствием дождусь этого момента!»

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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