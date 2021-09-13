Какие дела важно завершить до осеннего равноденствия 22 сентября

Осеннее равноденствие — один из дней силы сентября. Произойдет оно в 2021 году 22 сентября. Узнайте какие важные дела нужно завершить, потому что со сменой энергетики может прийти и смена приоритетов.

Завершить долго тянущиеся дела

Например, если вы начали зимой или летом делать ремонт, лучше до 22 сентября его завершить, иначе вы рискуете провозиться с ним еще дольше. То же самое касается, к примеру, подготовки к свадьбе, поисков работы. Постарайтесь всё это успеть сделать до 22 сентября.

Избавиться от всего лишнего

Речь идет в первую очередь о вещах, которые вам не нужны и которые вам мешают. Также очень важно избавиться и от лишних мыслей — страхов, неуверенности, ревности, зависти. Все эти чувства очень опасны, особенно вместе. Если вы сейчас на пути избавления от вредной привычки, лучше полностью от нее избавиться до 22 числа. После осеннего равноденствия вы почувствуете еще большую независимость от этой привычки.

Выполнить свои давние обещания

Как известно, очень некрасиво обещать что-то и не выполнять. Если вы пообещали кому-то, к примеру, помочь с делами, то лучше сделать это до 22 числа. Вспомните все свои обещания и выполните их к осеннему равноденствию, чтобы привлечь больше удачи в свою жизнь.

Спланировать дела на будущее

Если этого не сделать, вы можете не перевести отношения на новый уровень, а, наоборот, потерять уважение.

Этот день связывает прошлое и будущее, поэтому крайне важно спланировать дела на осень и зиму до 22 числа. Можно заняться этим и в сам день осеннего равноденствия. Поставьте перед собой те задачи, которые вы действительно можете и хотите выполнить.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2299362460609809346/

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